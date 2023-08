La calda estate dei mercati: 4 temi che fanno tremare le Borse

Mercati in agitazione in questo agosto complesso e ricco di sfide finanziarie: gli investitori osservano almeno 4 temi caldi, in grado di infuocare le settimane estive prima dell’autunno.

Il focus dei trader è concentrato su un mix di eventi potenzialmente esplosivi. Mentre le banche centrali del mondo potrebbero essere vicine alla fine di quella che è sembrata una serie inarrestabile di aumenti dei tassi di interesse (anche se le sorprese sui tassi sono ancora possibili), gli investitori stanno osservando da come i consumatori e le imprese affrontano alcune delle condizioni di credito più difficili da oltre un decennio.

Il rimbalzo della Cina post-Covid, intanto, non c’è e il dragone soffre pressato da deflazione, crollo immobiliare e problemi di debito. In Occidente, la Gran Bretagna e l’Eurozona hanno aggirato la recessione e le possibilità di un atterraggio morbido negli Stati Uniti sembrano aumentare.

Attenzione anche al comparto tech a Wall Street: il rally è ancora soggetto a tempeste, con la tensione Usa-Cina sullo sfondo ad accentuare le tensioni.

1. La Fed svela i verbali di luglio

In attesa della riunione di settembre, la Fed non va in vacanza e la pubblicazione dei verbali della riunione di luglio è già molto attesa, poiché potrebbe rivelare indizi importanti sul prossimo futuro e smuovere le Borse e il mercato obbligazionario.

L’attenzione del mercato è anche rivolta a Jackson Hole, nel Wyoming, alla fine del mese, dove i temi finanziari ed economici più scottanti sulla prima potenza mondiale saranno discussi. Intanto, però, gli investitori si concentreranno sui verbali dell’ultima riunione politica della banca centrale, nonché sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti.

I verbali della Fed, che saranno pubblicati mercoledì 16 agosto, potrebbero offrire maggiore chiarezza sulle opinioni espresse dai politici durante la riunione del 25-26 luglio, in cui la banca centrale ha alzato i tassi e ha lasciato la porta aperta a un altro rialzo a settembre. I dati sull’inflazione di luglio suggeriscono che questa possibilità comincia a sembrare meno scontata, anche se qualche membro ha già anticipato che la lotta ai prezzi è ancora in corso.

In questo contesto sarà molto importante il dato sulle vendite al dettaglio: quanto è forte ancora la capacità di acquisto dei consumatori, che alimentano la domanda? Se il dato sarà resiliente rispetto ai tassi di interesse così alti, potrebbe prendere forza la narrativa dell’atterraggio morbido e della crescita duratura che ha sostenuto i mercati.

2. Eurozona in recessione o no?

L’Eurozona è riuscita a evitare una recessione tecnica nel primo trimestre di quest’anno, dopo che una revisione al rialzo da parte dell’agenzia statistica ha mostrato che il Pil era piatto in quel periodo, dopo una contrazione dello 0,1% nell’ultimo trimestre del 2022.

I dati del 16 agosto potrebbero confermare che la crescita è aumentata nel secondo trimestre. Una stima preliminare di fine luglio mostrava un +0,3% del Pil nel secondo trimestre rispetto al primo.

Numerosi indicatori indicano un rallentamento, inclusa una misura dell’attività economica, che è scivolata in territorio di recessione, anche se la disoccupazione è ai minimi storici. Le cifre del Pil potrebbero offrire una guida sul tipo di messaggio che gli investitori potrebbero ricevere il mese prossimo dal presidente della Bce Christine Lagarde.

La Banca centrale europea è attesa a settembre con molta attenzione: nel bollettino economico il rischio inflazione è stato ancora descritto come rilevante e dalle caratteristiche allarmanti. Non c’è più una inflazione da offerta, con i prezzi energetici guidati da eventi esterni quali la guerra che si sono attenuati.

Piuttosto, domanda (di servizi) e salari stanno alzando la pressione e questo preoccupa Lagarde. Senza contare che c’è ancora molta incertezza sulla solidità della crescita, con l’industria in crisi specialmente in Germania che può scuotere la regione.

3. Nvidia crolla: bolla tech sta scoppiando?

Intelligenza Artificiale e, in generale, il boom dei giganti tech sono stati finora protagonisti di successo del mercato azionario: dal boom al declino?

Nvidia ha registrato la sua più grande perdita settimanale in 11 mesi nella seduta di venerdì 11 agosto, un inciampo importante per il produttore di chip, che è stato un high flyer sul mercato azionario nel 2023.

Considerato uno dei magnifici sette titoli tecnologici di Wall Street, il titolo Nvidia è sceso dell’8,6% nelle ultime cinque sessioni, il calo più marcato dall’inizio di settembre dello scorso anno. Anche con le recenti perdite, Nvidia è balzata comunque di circa il 180% dall’inizio dell’anno e ha un valore di oltre $1 trilione.

Il calo del titolo arriva quando i gruppi tecnologici cinesi si sono affrettati ad acquistare chip Nvidia prima dell’annuncio dell’amministrazione Biden che limiterà alcuni investimenti statunitensi nel settore tecnologico cinese.

Inoltre, i dati sui prezzi alla produzione statunitensi più caldi del previsto hanno spinto al rialzo i rendimenti dei Treasury e affondato i titoli di crescita megacap sensibili ai tassi.

È stata la prima volta nel 2023 che il Nasdaq è caduto per due settimane consecutive. L’S&P 500 ha chiuso la settimana in ribasso dello 0,3% e il Nasdaq dell’1,9%.

Il rendimento della nota del Tesoro statunitense a due anni, che si muove in linea con le aspettative sui tassi di interesse a breve termine, è salito al 4,88%.

Questa mossa ha pesato sui grandi nomi della tecnologia, poiché gli alti tassi di interesse potrebbero rallentare l’economia e intaccare la capacità di queste aziende di raggiungere le proiezioni di crescita che le hanno spinte a valutazioni d record. Tassi più elevati possono anche rendere le obbligazioni fruttifere un’interessante alternativa alle azioni per alcuni investitori avversi al rischio.

La crescita di megacap e dei titoli tecnologici hanno portato quest’anno guadagni fuori misura nel Nasdaq e nell’S&P 500 ad alto contenuto tecnologico. Dopo cinque mesi, agosto è stato finora caratterizzato da un approccio più cauto da parte degli investitori.

“Il tempo dirà se abbiamo ragione su questo, ma con la corsa che ha avuto la tecnologia, è difficile non voler fare un po’ di prese di profitto”, ha detto Betz di Ameriprise.

Gli operatori di mercato sono “troppo sicuri” della loro capacità di prevedere gli effetti a lungo termine dell’intelligenza artificiale, secondo Mike Coop, chief investment officer di Morningstar Investment Management.

Alcuni analisti hanno suggerito che potrebbe formarsi un effetto bolla, data la concentrazione dei guadagni di mercato in un piccolo numero di grandi azioni tecnologiche. NVIDIA ha avuto, stando alla chiusura di giovedì 10 agosto, un aumento del 190% finora quest’anno, mentre Meta Platforms, genitore di Facebook è aumentato di oltre il 154% e Tesla del 99%.

4. Cina: è crisi nera?

Sono state alcune settimane (o mesi) difficili per la Cina, la seconda economia più grande del mondo: le turbolenze del mercato immobiliare stanno divampando di nuovo, la crescita e gli investimenti privati ​​rimangono fragili e i consumi e i servizi stanno lottando per raggiungere quel posto tanto sperato boom post pandemia.

I dati sulle vendite al dettaglio in Cina previsti per martedì 15 agosto mostreranno se la spesa può aggrapparsi al tasso di crescita di circa il 3% di giugno, ben lontano dalle letture a due cifre all’inizio dell’anno.

La produzione industriale è prevista lo stesso giorno, così come gli investimenti in immobilizzazioni e i dati del settore immobiliare NBS, che forniranno un controllo dello stato di salute dell’importantissimo settore colpito da una debolezza profonda.

Il dragone sta presentando criticità su più punti di vista, tanto che a livello economico Biden lo ha nominato una bomba pronta a esplodere.