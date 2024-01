La “bomba elettorale” farà esplodere i mercati finanziari?

Il 2024 potrebbe essere un anno esplosivo per i mercati finanziari e il motivo è una “bomba elettorale” a livello globale pronta a scoppiare e a sconvolgere le Borse.

Secondo gli analisti di Morningstar, infatti, i mercati possono essere travolti da potenziali mutamenti politici in arrivo con una tornata elettorale ricca. “L’esperienza precedente di questo tipo di rischio di eventi mostra che grandi cambiamenti possono causare svendite”, hanno affermato gli esperti del servizio finanziario.

I Paesi che rappresentano oltre il 60% della produzione economica mondiale e più della metà della sua popolazione si recano alle urne nell’arco del 2024, con Taiwan a inaugurare il ciclo elettorale e a minacciare subito tensioni geopolitiche tra Cina e Usa.

Tuttavia, non c’è solo il voto nella piccola nazione insulare rivendicata ancora da Pechino a impensierire gli investitori. Come evidenziato in una analisi di Reuters, 9 specifiche elezioni possono sconvolgere i mercati finanziari nel 2024.

Taiwan è la prima minaccia per i mercati

Il 13 gennaio si terranno le elezioni politiche a Taiwan e il mondo, non solo i mercati finanziari, trema per la posta in gioco nelle relazioni molto tese tra Cina e Usa.

Il Partito Democratico Progressista (DPP) al potere è in competizione principalmente con il Kuomintang (KMT) all’opposizione per la presidenza e la legislatura.

Una vittoria del DPP sarebbe la terza consecutiva per un partito che la Cina definisce separatista, alimentando potenzialmente la determinazione di Pechino a controllare l’isola. Il KMT è tradizionalmente favorevole a legami più stretti con la Cina, ma nega di essere pro-Pechino.

Taiwan è il principale punto critico delle tensioni tra Stati Uniti e Cina. Gli investitori, temendo un inasprimento delle tariffe commerciali, hanno tagliato già le loro allocazioni nei mercati cinesi.

Un’invasione del dragone in piena regola di Taiwan, sebbene considerata improbabile nel 2024, rappresenterebbe un rischio potenzialmente catastrofico per i mercati globali. Tra le possibili conseguenze di tale evoluzione estrema del post-elezioni spiccano un arresto della produzione avanzata di chip e la cancellazione di 1.000 miliardi di dollari dalla produzione economica globale annuale, hanno affermato funzionari statunitensi.

Europa in bilico

Il continente europeo è anch’esso protagonista da un punto di vista elettorale. Durante il 2024, infatti, le urne saranno aperte per Portogallo (10 marzo), Belgio (9 giugno), Parlamento europeo (6-9 giugno), Croazia (autunno/inverno), Romania (novembre), Austria (da confermare).

La scioccante vittoria di novembre del Partito della Libertà di Geert Wilders nei Paesi Bassi ha galvanizzato l’estrema destra euroscettica. Il suo omonimo guida i sondaggi in Austria. I voti del partito portoghese Chega potrebbero raddoppiare, anche se i partiti di sinistra sono in testa.

Le analisi politiche sottolineano che i partiti di estrema destra puntano alla vittoria nella legislatura dell’Unione Europea, promettendo di inasprire la politica migratoria e di ammorbidire le riforme dell’agenda green. Proprio il voto per rinnovare il parlamento europeo è al centro dell’attenzione dei mercati.

Le azioni e le obbligazioni italiane, le migliori per performance in Europa nel 2023, potrebbero soffrire se una eventuale avanzata dei partiti euroscettici venisse vista come un indebolimento dell’impegno per l’integrazione europea. L’aumento del debito congiunto da parte dell’Ue per sostenere la ripresa post-pandemia ha contribuito a ridurre il rischio percepito dei titoli di Stato italiani. Per questo, sarebbe auspicabile un orientamento più comunitario e meno critico e scettico sulla politica di bilancio comune (che invece la destra vuole affrontare con un tono più nazionalistico che europeista).

Con il Parlamento europeo fortemente coinvolto nella legislazione e nell’elezione del prossimo capo dell’esecutivo del blocco, anche un ulteriore sostegno all’Ucraina e la politica climatica possono subire scosse.

La Russia sempre più di Putin?

Vladimir Putin, a cui Boris Eltsin ha affidato la presidenza l’ultimo giorno del 1999, vincerà sicuramente le presidenziali è darà il via ad altri sei anni al potere. I sondaggi mostrano che l’attuale presidente gode di un indice di gradimento superiore all’80% in Russia.

Putin ha avvertito l’Occidente che qualsiasi tentativo di intromettersi nelle elezioni sarà considerato un atto di aggressione. I governi occidentali come gli Stati Uniti e il Giappone stanno valutando la possibilità di sequestrare attività russe congelate come contanti e titoli di stato detenuti dalla banca centrale all’estero. La Russia ha detto che reagirà se ciò dovesse accadere.

L’economia russa è stata rafforzata dai massicci aumenti delle spese per la difesa durante la guerra, anche se l’inflazione persistente alimentata da un forte deprezzamento del rublo ha costretto i tassi di interesse a salire.

Stati Uniti, torna Trump?

Si prevede che Donald Trump vincerà la nomination repubblicana alle primarie nei prossimi mesi, ponendo le basi per una dura battaglia con il democratico in carica Joe Biden. Si metterà in scena quindi una ripetizione delle elezioni del 2020, concluse con una folla pro-Trump che ha preso d’assalto il Congresso nel tentativo di bloccare certificazione della vittoria di Biden.

Trump ora deve affrontare processi penali in quattro giurisdizioni e una serie di altri casi legali, mentre continua a sostenere falsamente che le elezioni del 2020 sono state rubate. Biden definisce il suo avversario una minaccia per la democrazia e cercherebbe vendetta sui suoi numerosi nemici se riprendesse il potere.

La rivincita Trump-Biden potrebbe preoccupare gli investitori per il rischio di disordini sociali. Un’elezione tesa potrebbe influenzare la fiducia dei consumatori mentre la più grande economia del mondo cerca di evitare una recessione a causa degli effetti degli aumenti dei tassi di interesse.

Il dollaro potrebbe oscillare in base alle probabilità elettorali. Le azioni potrebbero essere danneggiate dalle tensioni tra Stati Uniti e Cina se le parti sfruttassero la popolarità delle barriere commerciali, con gli analisti che affermano che tariffe più elevate alimenterebbero l’inflazione, spingerebbero al rialzo il dollaro e danneggerebbero lo yuan, l’euro e il peso messicano.

Gli impegni di taglio della spesa da parte di entrambe le parti potrebbero ribaltare un complesso ma popolare commercio di obbligazioni statunitensi che scommette sull’aumento del debito pubblico. E attenzione al petrolio: Trump è favorevole a maggiori trivellazioni statunitensi, che Biden ha frenato.

Regno Unito, il 2024 finirà nell’incertezza?

Entro la fine dell’anno dovrebbero svolgersi le elezioni politiche nel Regno Unito.

Nei sondaggi, il partito laburista all’opposizione, guidato dal candidato di centrosinistra Keir Starmer, è in vantaggio sui conservatori al governo.

Il periodo pre-elettorale, un’economia stagnante e un budget fiscale ristretto fanno sì che i titoli di stato potrebbero essere turbati da eventuali promesse di spesa. Il bilancio del 6 marzo potrebbe contenere nuovi tagli fiscali.

Il partito laburista prevede di allentare le regole di pianificazione, con un rischio per i costruttori di case, e di apportare modifiche mirate alle norme fiscali che potrebbero danneggiare le società energetiche. Vuole anche relazioni più strette con l’Unione Europea dopo la Brexit, il che potrebbe rafforzare la sterlina.

Dall’India al Messico, fino al Sudafrica e al Venezuela: elezioni esplosive?

In Messico, le elezioni presidenziali comporteranno un rimpasto completo del Congresso e nove elezioni statali. I sondaggi danno al partito in carica Movimento di Rigenerazione Nazionale (Morena) e alla sua candidata, l’ex sindaco di Città del Messico Claudia Sheinbaum, un ampio vantaggio a doppia cifra.

Una spesa più elevata potrebbe far crollare il peso del Messico e danneggiare i titoli di Stato.

In India, si prevede che Narendra Modi vincerà un terzo mandato come primo ministro alla guida del partito nazionalista indù Bharatiya Janata Party (BJP) alle elezioni nazionali. Gli investitori che spostano liquidità dalla Cina si sono rivolti all’India.

L’inflazione persistente, però, potrebbe danneggiare il BJP. Modi dovrebbe formare una coalizione se non ottiene la maggioranza assoluta. L’India, principale esportatore di materie prime, ha messo in difficoltà i mercati limitando le esportazioni di riso, grano e zucchero. Un ritorno al populismo fiscale rischia di far lievitare il deficit fiscale dell’India, che avrebbe bisogno di finanziamenti attraverso un indebitamento potenzialmente record sul mercato interno.

L’African National Congress, al potere in Sudafrica, rischia di perdere la maggioranza parlamentare alle elezioni per la prima volta da quando Nelson Mandela lo portò al potere nel 1994.

Le turbolenze economiche, i tagli all’elettricità, l’austerità e le accuse di corruzione hanno deluso gli elettori. L’ANC potrebbe aver bisogno di collaborare con l’Alleanza Democratica o con il Marxista per la Libertà Economica.

Prima delle elezioni, il governo potrebbe allentare l’austerità, facendo aumentare il debito. Se l’ANC si alleasse con un partito di sinistra, la spesa sociale potrebbe aumentare. Le preoccupazioni per una valuta debole e per le finanze pubbliche potrebbero rallentare i tagli dei tassi.

In Venezuela, il presidente in carica Nicolás Maduro ha un vantaggio alle elezioni presidenziali, con la principale candidata dell’opposizione, María Corina Machado, bandita dalla partecipazione a causa di presunti crimini come il sostegno alle sanzioni statunitensi sul governo Maduro e il supporto all’ex leader dell’opposizione Juan Guaido.

A ottobre, gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni petrolifere per sei mesi e quelle sul debito a tempo indeterminato. Tuttavia, il ripristino delle sanzioni potrebbe scuotere le azioni e le obbligazioni venezuelane. Al centro dell’attenzione c’è anche una possibile ristrutturazione del debito.