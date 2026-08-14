Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

La BCE lancia alert truffe in Italia. Come possono proteggersi i risparmiatori

Laura Naka Antonelli

14 Agosto 2026 - 09:25

Avviso all’Italia dalla BCE, dopo le segnalazioni di casi di truffatori che si sono finti dipendenti dell’istituzione. Come proteggersi.

La BCE lancia alert truffe in Italia. Come possono proteggersi i risparmiatori
Aggiungi Money.it come
Fonte preferita su Google

La BCE ha lanciato un avvertimento su alcuni casi di frode che sono stati perpetrati in Italia da truffatori che hanno utilizzato il nome e il logo della Banca centrale europea.

Così si legge nell’avviso:

In Italia sono stati segnalati casi di truffatori che, fingendosi dipendenti del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), contattano le vittime per telefono o e-mail e chiedono il pagamento di imposte od oneri per il recupero di perdite da trading online. Il SEVIF non richiede mai pagamenti”.

leggi anche

Conto corrente, truffa ai danni di una pensionata per 120.000 euro. Alla banca l’obbligo di risarcire la cliente
Conto corrente, truffa ai danni di una pensionata per 120.000 euro. Alla banca l'obbligo di risarcire la cliente

La BCE spiega come i risparmiatori possono proteggersi

Nella pagina dedicata a come i cittadini dell’area euro, i risparmiatori nello specifico, possano difendersi da potenziali frodi, la BCE dà le seguenti istruzioni:

  • Se ricevi un’e-mail che sembra insolita, non cliccare su nessuno dei link che contiene, non aprire nessun allegato e non rispondere a inviti o campagne”.
  • I truffatori creano sui social media profili falsi dei membri del Comitato esecutivo e/o siti Internet della BCE falsi per promuovere investimenti ”.
  • Qualora ricevessi una chiamata indesiderata da quello che sembra un indirizzo e-mail o un numero telefonico della BCE (che inizia con +49 69 1344...), non rivelare informazioni personali o finanziarie ”.

leggi anche

Una nuova truffa usa un chip per manomettere gli sportelli bancomat e clonare la tua carta
Una nuova truffa usa un chip per manomettere gli sportelli bancomat e clonare la tua carta

“Con intelligenza artificiale (IA) video, siti Internet e telefonate falsi ma realistici e ingannevoli”

Non manca il riferimento a come l’utilizzo dell’AI (intelligenza artificiale) abbia aumentato il rischio di finire nella rete dei truffatori e degli hacker.

Così la BCE:

L’intelligenza artificiale (IA) ha reso possibile la creazione di video, siti Internet e telefonate falsi ma realistici e ingannevoli, in cui membri del personale della BCE promuoverebbero programmi di investimento”.

Alle potenziali vittime viene dunque richiesto dall’istituzione di fare segnalazioni all’Eurotower nel caso in cui sorga il sospetto che “un presunto sito Internet della BCE sia falso”, attraverso la compilazione di un modulo per la richiesta di informazioni.

Ancora, “se ritieni di essere vittima di frode, denuncia l’accaduto alle forze dell’ordine”.

leggi anche

Lagarde (BCE), “Impedire che l’AI diventi una crisi finanziaria”. L’attenti su risparmio Europa
Lagarde (BCE), “Impedire che l'AI diventi una crisi finanziaria”. L'attenti su risparmio Europa

La BCE elenca vari casi di truffe

Tra i casi di truffe e frodi segnalati dalla BCE, oltre all’utilizzo improprio del suo nome e del suo logo, l’Eurotower ha indicato altre situazioni, in cui i truffatori si fingono esponenti del suo Comitato esecutivo o del suo staff, o in cui vengono creati sui social media profili falsi dei membri del Comitato esecutivo o del personale della banca centrale per promuovere investimenti.

È possibile che i cittadini dell’area euro vengano anche contattati da un sedicente dipendente della BCE che affermi di essere in possesso del denaro del risparmiatore.

Ancora, esistono casi in cui “si chiedono pagamenti tramite un falso sito di online banking della BCE o un falso servizio clienti della BCE”, adducendo i seguenti motivi (falsi): perché la BCE sta bloccando un trasferimento di fondi e/o perché la BCE sta raccogliendo depositi o pagamenti per l’acquisto/incasso di Bitcoin o altre criptoattività o perché sta recuperando fondi per le vittime di frodi.

La Banca centrale europea invita a fare attenzione anche a chi “si finge di lavorare per società che operano per conto della BCE, ad esempio per recuperare somme precedentemente perse in truffe”.

leggi anche

Paghi 10 euro per beneficenza e ti svuotano il conto: come funziona la truffa del pos
Paghi 10 euro per beneficenza e ti svuotano il conto: come funziona la truffa del pos

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Bce
# Italia
# Eurozona
# Investimenti
# Intelligenza artificiale
# Truffa
FT logo

Gucci abbassa i prezzi. Sarà la strategia vincente per il titolo Kering?

Kering sfida LVMH puntando sull’efficienza. Ecco cosa sta cambiando nel (…)

10 agosto 2026

Dalle valutazioni estreme alla correzione. Cosa sta guidando il repricing degli asset?

Gli investitori stanno finalmente mostrando segni di stanchezza verso le (…)

3 agosto 2026

«La mia vita è rovinata». Investitori in preda al panico dopo lo scoppio della bolla AI

Il crollo della bolla AI travolge il Kospi, mentre gli investitori retail (…)

30 luglio 2026

Quando la finanza pesa più dell’economia reale. L’America sta ripetendo gli errori del 2008?

La ricchezza mondiale cresce, ma è sempre più sganciata dall’economia reale. (…)

24 luglio 2026

Russia e Cina pronti a spegnere Starlink. Gli investitori stanno sottovalutando il rischio?

Gli investitori tech continuano a ignorare il rischio geopolitico: il (…)

17 luglio 2026

La grande operazione di insabbiamento sui data center per l’AI, spiegata sul Financial Times

Le regole sulla trasparenza sembrano non valere per i data center e le big (…)

9 luglio 2026

Selezionati per te

Revolut e la stretta della BCE. Tutto quello che devono sapere i clienti della banca

Banking

Revolut e la stretta della BCE. Tutto quello che devono sapere i clienti della banca
Questa grande banca italiana ha messo nei guai diversi correntisti. Il mese di ordinaria follia raccontato a Money.it

Banking

Questa grande banca italiana ha messo nei guai diversi correntisti. Il mese di ordinaria follia raccontato a Money.it

Correlato

Banche, Unimpresa: costo credito sempre più salato, tassi oltre il 10% per le famiglie. E il conto corrente rende sempre di meno

Economia italiana

Banche, Unimpresa: costo credito sempre più salato, tassi oltre il 10% per le famiglie. E il conto corrente rende sempre di meno