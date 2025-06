L’orgoglio PIL di Meloni, l’ottimismo di Giorgetti e l’attenti dell’UPB su PNRR e nuovo IRPEF

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata oggi a tessere le lodi dell’economia italiana, facendo riferimento al trend del PIL del Paese, che continua a battere in particolare i ritmi di espansione decisamente anemici del prodotto interno lordo di Francia e Germania.

In un videomessaggio con cui è intervenuta all’assemblea di Confcommercio, Meloni ha fatto i complimenti alle imprese rappresentate dall’associazione, dunque attive nel terziario, ricordando il grande contributo che danno alla crescita dell’economia italiana:

Si tratta di numeri “ che ci rendono orgogliosi, sicuri della strategia che abbiamo messo in campo , ma che non sono merito del Governo. Sono merito vostro, delle imprese e dei lavoratori di questa nazione ”.

In evidenza dunque il “ record di numero di occupati ”, in un contesto in cui “ la disoccupazione è ai minimi da 18 anni a questa parte, il precariato diminuisce e i contratti stabili aumentano ”.

Di PIL ha parlato stamattina anche il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti , sottolineando che la previsione di una crescita dell’economia italiana pari a + 0,6% nel 2025, così come prevista in base a quanto emerge dalle previsioni del MEF, “ è pienamente realizzabile e auspicabilmente superabile ”.

Le dichiarazioni di Giorgetti sono state rilasciate in occasione della presentazione da parte dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB) del rapporto sulla politica di bilancio, un rapporto dai toni decisamente più cauti rispetto a quelli trionfalistici che hanno caratterizzato i discorsi di Meloni e di Giorgetti, visto che a essere lanciati sono stati diversi atttenti, tra cui quelli relativi all’attuazione del PNRR: “ Circa l’attuazione del PNRR , il rischio di non realizzare interamente la spesa entro il termine del 2026 è significativo”.

Di fatto, si legge nel rapporto, in base alle stime elaborate dall’Ufficio parlamentare di bilancio “ il differimento di una quota della spesa del PNRR al 2027 produce un calo di tre decimi di punto sulla crescita del PIL nel 2026, un balzo nel 2027 di otto decimi e una nuova riduzione nel 2028”.

Detto questo, “ la somma degli scarti dalla previsione di base è sostanzialmente nulla sull’intero periodo, quindi la crescita cumulata nel 2028 è uguale a quella della simulazione di base, che considera la conclusione del PNRR l’anno prossimo ”.

Nel presentare il Rapporto sulla politica di bilancio, la presidente dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio Lilia Cavallari ha invitato il governo Meloni a perseguire una gestione dei conti pubblici impostata sulla prudenza, ricordando che è stata proprio la “ prudenza della politica di bilancio ” a contribuire “a rafforzare la credibilità del percorso di risanamento con evidenti vantaggi in termini di una più favorevole valutazione del merito di credito sovrano nei mercati finanziari ”. (riferimento ai giudizi sul debito italiano, in sostanza sui BTP, che sono arrivati dal mondo delle agenzie di rating, in particolare da S&P Global, che ha promosso l’Italia, e da Moody’s, che ha rivisto al rialzo l’outlook sul rating).

A tal proposito, l’Ufficio ha calcolato che un calo permanente del tasso medio all’emissione di un punto porterebbe un risparmio del costo del debito pubblico di circa 21 miliardi complessivi nell’arco di tre anni: “ Oscillazioni anche moderate dei tassi di rendimento all’emissione hanno un impatto significativo sulla spesa per interessi. In base a stime interne, una diminuzione

permanente del tasso medio all’emissione pari a cento punti base indurrebbe un risparmio per il servizio del debito pari a circa 21 miliardi complessivi nell’arco di tre anni ”.

Di conseguenza, “un impegno di risanamento credibile consente dunque di accelerare il rientro del

disavanzo e la discesa del debito, liberando in prospettiva risorse che potrebbero trovare impieghi produttivi e socialmente desiderabili”.

L’UPB ha riassunto le previsioni formulate dal governo Meloni, per la precisione dal MEF, che sono state delineate nel Documento di Finanza Pubblica, relative al periodo 2025-27.

I disavanzi tendenziali delineati nel DFP per il periodo 2025-27, è stato fatto notare, “confermano i valori programmatici del PSB nonostante l’indebolimento delle previsioni di crescita dell’economia, grazie alla revisione al rialzo delle entrate, dovuta anche ai risultati migliori del previsto per il 2024”.

In particolare, “il deficit pubblico passa dal 3,4 per cento del PIL nel 2024 al 3,3 nel 2025, al 2,8 nel 2026 e al 2,6 nel 2027, con una diminuzione media annua di 0,3 punti percentuali, attestandosi poi al 2,3 per cento nel 2028. Per l’avanzo primario è previsto il miglioramento fino all’1,5 per cento del PIL nel 2027, mentre dall’anno prossimo la spesa per interessi cresce fino al 4,2 per cento del 2027, per effetto del rialzo dello scorso marzo della curva dei tassi di interesse, generalizzato per tutti i paesi dell’area dell’euro, e per i livelli elevati di emissioni ”.

Riguardo al rapporto debito-PIL, “secondo lo scenario a legislazione vigente, il rapporto debito/PIL sale al 137,6 per cento nel 2026 per poi scendere nel biennio successivo, fino al 136,4 per cento nel 2028, con un andamento, rispetto al PSB, lievemente più favorevole fino al 2027 e allineato con l’obiettivo nel 2028”, ha ricordato ancora l’UPB, che ha dato poi il suo giudizio, sottolineando di avere “valutato positivamente la conferma degli obiettivi”.