La nuova tensione sui mercati energetici sta riportando al centro una questione che l’Europa ha già affrontato negli ultimi anni: come conciliare stabilità dei conti pubblici e crescita economica in presenza di shock esterni.

L’aumento dei prezzi dell’energia e dei carburanti non è solo un problema congiunturale. Può diventare, se gestito correttamente, un’occasione per ripensare il ruolo della politica fiscale europea in chiave più strategica.

In questo scenario, la possibile sospensione o revisione del Patto di Stabilità non va letta come un allentamento della disciplina, ma come uno strumento per abilitare un uso più efficiente e mirato del deficit pubblico. [...]