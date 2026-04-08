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Il ritorno del deficit. Da problema a soluzione per l’economia europea?

Antonio Zennaro

8 Aprile 2026 - 08:03

Patto di Stabilità sotto pressione: perché le regole non bastano più? Ecco perché bisogna ripensarle.

Il ritorno del deficit. Da problema a soluzione per l’economia europea?

La nuova tensione sui mercati energetici sta riportando al centro una questione che l’Europa ha già affrontato negli ultimi anni: come conciliare stabilità dei conti pubblici e crescita economica in presenza di shock esterni.

L’aumento dei prezzi dell’energia e dei carburanti non è solo un problema congiunturale. Può diventare, se gestito correttamente, un’occasione per ripensare il ruolo della politica fiscale europea in chiave più strategica.

In questo scenario, la possibile sospensione o revisione del Patto di Stabilità non va letta come un allentamento della disciplina, ma come uno strumento per abilitare un uso più efficiente e mirato del deficit pubblico. [...]

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