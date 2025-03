Il gran ritorno degli investitori in Europa favorirà questi paesi

Con l’economia tedesca in difficoltà, le tensioni commerciali con gli Stati Uniti e l’esigenza di aumentare le spese per la difesa in Europa, le prospettive di un cambiamento radicale nella gestione fiscale tedesca stanno suscitando grande interesse.

Le borse europee hanno già raggiunto massimi storici, superando in termini di performance gli indici di Wall Street, tradizionalmente costosi. Secondo i più recenti sondaggi sugli investimenti globali, una riallocazione transatlantica dei capitali è già in atto.

Nonostante la Germania rimanga il fulcro della ripresa europea, molte economie della periferia del continente potrebbero beneficiare altrettanto, se non di più, di un eventuale cambiamento nella politica fiscale di Berlino. Questi mercati, infatti, presentano una minore esposizione diretta alle tensioni commerciali USA e offrono valutazioni azionarie più attraenti. [...]