I verbali Fed riaccendono gli allarmi inflazione e tassi: Borse in tilt

Borse ancora in rosso e mercati in tilt dopo i verbali Fed: le azioni asiatiche sono crollate ai minimi di nove mesi, il dollaro ha raggiunto il massimo di due mesi e i Treasury Usa sono scesi, con rendimenti in aumento, a causa dei timori per la lenta ripresa economica della Cina e le preoccupazioni che la Federal Reserve possa ancora aumentare i tassi di interesse.

Il più ampio indice MSCI delle azioni dell’Asia-Pacifico al di fuori del Giappone è diminuito ​​a 495,03, il minimo dal 29 novembre, prima di recuperare parte delle sue perdite. L’indice è sceso di circa l’8% ad agosto e si è fissato per la peggiore performance mensile da settembre.

Mentre la Cina continua a gettare ombre sull’economia globale con la debole ripresa e la grave crisi del settore immobiliare dove si rischiano default a catena, i verbali Fed hanno scosso gli investitori.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni ha toccato i livelli raggiunti l’ultima volta in ottobre, estendendo la pressione di vendita vista mercoledì, mentre il tasso sui titoli a due anni sensibili alla politica si è avvicinato al 5%. Il dollaro si è rafforzato sulla scia dei verbali della riunione di luglio della Fed che hanno alimentato i timori che la banca centrale avrebbe continuato ad alzare i tassi di interesse per sedare l’inflazione.

Mercati in rosso: cosa hanno svelato i verbali Fed

Sotto i riflettori degli investitori è tornata la politica monetaria della Federal Reserve. Se finora ci si aspettava un percorso di allentamento, seppure graduale, degli aumenti dei tassi, con la pubblicazione dei verbali tutto è cambiato.

Durante la notte, Wall Street ha chiuso in ribasso dopo che le minute hanno mostrato che i funzionari erano divisi sulla necessità di ulteriori aumenti dei tassi di interesse. I funzionari della Federal Reserve hanno espresso preoccupazione durante la loro ultima riunione sul ritmo dell’inflazione e hanno affermato che in futuro potrebbero essere necessari ulteriori inasprimenti del costo del denaro, a meno che le condizioni non cambino.

Le discussioni di luglio hanno mostrato che la maggior parte dei membri teme che la lotta all’inflazione sia tutt’altro che finita e che questo potrebbe richiedere un’ulteriore azione restrittiva da parte del Federal Open Market Committee.

Alcuni partecipanti hanno citato però i rischi per l’economia di spingere troppo i tassi anche se la maggior parte dei politici ha continuato a dare la priorità alla battaglia contro l’inflazione.

Nella sintesi, i verbali hanno dichiarato:

“Con l’inflazione ancora ben al di sopra dell’obiettivo a lungo termine del Comitato e il mercato del lavoro che rimane teso, la maggior parte dei partecipanti ha continuato a vedere significativi rischi al rialzo per l’inflazione, che potrebbero richiedere un ulteriore inasprimento della politica monetaria.”

La banca centrale degli Stati Uniti ha alzato i tassi di 25 punti base alla riunione di luglio dopo una pausa a giugno. I mercati stanno scontando una probabilità dell’86% che la Fed sia ferma a settembre, ha mostrato lo strumento CME FedWatch, con una probabilità del 36% che aumenti nella riunione di novembre.

Da evidenziare, infine, la rilevazione che l’economia dovrebbe rallentare e la disoccupazione probabilmente aumentare leggermente. Tuttavia, gli economisti del personale hanno ritrattato una precedente previsione secondo cui i problemi nel settore bancario potrebbero portare a una lieve recessione quest’anno. C’è preoccupazione, invece, per i problemi con gli immobili commerciali.

I mercati oggi sono scossi dallo scenario di tassi ancora alti e potrebbero restare volatili ancora per mesi con l’incertezza Fed che domina sull’economia mondiale.