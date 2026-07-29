Fed pronta a alzare i tassi tre volte. BTP, spread e azionario europeo sotto pressione entro il 2027

Tre rialzi dei tassi già parzialmente prezzati dai futures sui Federal Funds entro giugno 2027, con la Fed che sembrerebbe pronta a rompere il lungo silenzio accomodante, ma cosa significherebbe davvero tutto questo per chi detiene BTP, obbligazioni e azionario europeo in portafoglio? Le conseguenze di un ciclo restrittivo americano non restano mai confinate oltre Atlantico.

Per un investitore che ha costruito una parte del suo patrimonio su BTP e titoli difensivi europei, capire la meccanica di questo ciclo potrebbe fare la differenza tra preservare il capitale e subire una perdita silenziosa ma strutturale.

Perché la Fed si troverebbe costretta ad agire

Comprendere lo scenario in costruzione significa partire dalle sue fondamenta. La Federal Reserve non si troverebbe a scegliere liberamente di inasprire la propria politica monetaria, ma sembrerebbe rispondere a pressioni inflazionistiche che si sovrappongono su piani distinti e difficilmente comprimibili con un solo strumento.

Il primo piano riguarda la cosiddetta super-core inflation, la componente dei servizi al netto dell’energia e degli affitti, che la Fed considera l’indicatore più fedele delle tensioni inflazionistiche di natura strutturale. Questa misura avrebbe accelerato dal 3,2% al 3,9% nell’arco di dodici mesi, un segnale che nei modelli delle principali banche centrali precede storicamente un ciclo di rialzi, indipendentemente dalla dinamica del petrolio.

Il secondo piano ha radici demografiche. L’invecchiamento della popolazione genera una pressione persistente sui costi sanitari che la Federal Reserve di San Francisco ha definito acyclical inflation, ovvero un’inflazione strutturalmente resistente al rallentamento economico. A differenza delle dinamiche cicliche, questo tipo di pressione non si attenua per effetto del rialzo dei tassi, rendendo il mandato della banca centrale intrinsecamente più difficile da soddisfare.

Il terzo piano è geopolitico. La chiusura dello Stretto di Hormuz a seguito degli attacchi di marzo avrebbe innescato uno shock di offerta energetica di proporzioni storiche, inizialmente contenuto dal rilascio coordinato delle riserve strategiche globali. Tuttavia il cessate il fuoco raggiunto tramite memorandum d’intesa sembrerebbe fragile: le divergenti interpretazioni sul controllo delle rotte marittime tra Iran e Stati Uniti, unite alla chiusura dello Stretto di Bab al-Mandeb da parte degli Houthi nel Mar Rosso, configurano uno scenario in cui un secondo shock energetico in autunno potrebbe spingere il greggio oltre i $100 al barile, riaccendendo le aspettative d’inflazione già tensionate.

Il mercato obbligazionario americano ha già cominciato a parlare

A luglio il mercato del debito sovrano statunitense avrebbe già incorporato parte di questo rischio nella struttura dei rendimenti. Il Treasury trentennale avrebbe toccato il 5,13%, mentre il rendimento reale del decennale si sarebbe attestato al 2,37%. Questi numeri suggerirebbero che il mercato stia iniziando a scontare un deterioramento strutturale dei conti pubblici americani, alimentato da una politica fiscale che potrebbe restare espansiva anche in un contesto di stretta monetaria. Quando il mercato prezza simultaneamente inflazione persistente e deficit in crescita, il segnale che ne emerge riguarda la sostenibilità del framework fiscale, non solo il ciclo dei prezzi.

Come questo si trasmette ai portafogli europei

La connessione tra la politica monetaria americana e i portafogli degli investitori europei passa attraverso tre meccanismi di trasmissione che operano in parallelo.

Il primo è il canale valutario. Rendimenti reali più elevati negli Stati Uniti attraggono capitali globali verso il dollaro, producendo un deprezzamento dell’euro. Un cambio sfavorevole aumenta il costo delle importazioni energetiche europee, denominate in dollari, aggravando le pressioni sui prezzi interni e ponendo la BCE davanti a un dilemma tra difesa della stabilità monetaria e sostegno alla crescita.

Il secondo meccanismo riguarda gli spread sovrani. Il BTP decennale italiano presenta una sensibilità storicamente elevata alle fasi di risk-off, i momenti in cui la propensione al rischio degli investitori istituzionali si contrae rapidamente. Uno scenario di rialzi americani combinato con tensioni geopolitiche irrisolte e deterioramento delle aspettative fiscali potrebbe spingere il differenziale BTP-Bund, erodendo in modo significativo il valore in conto capitale dei titoli già in portafoglio. Non si tratterebbe di perdite nominali immediate, ma di quella che potrebbe definirsi una perdita silenziosa, incorporata nella duration del titolo.

Il terzo canale coinvolge le valutazioni azionarie. I modelli di pricing del mercato azionario attualizzano i flussi di cassa futuri a un tasso che incorpora i rendimenti privi di rischio come riferimento. Quando questi rendimenti salgono, il denominatore della formula si espande e il valore attuale degli utili attesi si riduce anche senza variazioni operative nelle aziende. Le società europee con strutture debitorie a tasso variabile, in particolare nel comparto delle utilities e dell’industria pesante, sembrerebbero le più esposte a questo meccanismo di repricing.

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Cosa prezzano i futures sui Federal Funds

I Federal Funds futures incorporerebbero, allo stato attuale, un primo rialzo a settembre 2026 con tasso implicito al 3,89%, un secondo rialzo interamente prezzato per marzo 2027 al 4,12% e un terzo stimato per maggio 2027 al 4,18%. La distribuzione delle probabilità vedrebbe lo scenario di due rialzi totali entro giugno 2027 come il più probabile, con il 33% delle aspettative, mentre quello di tre rialzi raccoglierebbe il 25%. La dispersione di queste probabilità non è un dettaglio tecnico secondario: è essa stessa un indicatore di incertezza, e l’incertezza sui tassi si traduce storicamente in volatilità sugli spread sovrani e sui mercati azionari.

Per chi ha una parte del patrimonio in BTP a lunga scadenza o in fondi obbligazionari europei, potrebbe valere la pena riflettere su come la duration del portafoglio, cioè la sua sensibilità alle variazioni dei tassi, interagisce con questo scenario. Non si tratta di allarmismo, ma di consapevolezza: i cicli restrittivi non colpiscono tutti gli asset allo stesso modo, e capire la meccanica di trasmissione tra Fed, rendimenti globali e mercati europei potrebbe aiutare a fare scelte più ponderate, senza inseguire il mercato né ignorarlo.