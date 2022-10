Elezioni regionali Friuli-Venezia Giulia 2023: data, candidati e sondaggi

Si scaldano i motori in vista delle elezioni regionali Friuli-Venezia Giulia 2023 ma, per quanto riguarda la data, ancora non c’è nulla di ufficiale anche se le urne si dovrebbero aprire nuovamente in primavera.

Non ci sono dubbi invece sul fatto che Massimiliano Fedriga, attuale presidente di Regione, sarà di nuovo in campo alla ricerca di un secondo mandato in queste elezioni regionali. Al suo fianco dovrebbe esserci compatta tutta la coalizione di centrodestra.

Tutta da decifrare invece la situazione nel centrosinistra dove il Partito Democratico, dopo il risultato deludente delle politiche, a breve andrà a congresso per eleggere il nuovo segretario: difficile che una decisione in merito alle elezioni regionali in Friuli-Venezia Giulia possa essere presa prima di quel momento. Molto attivo invece il Movimento 5 Stelle che al momento sembrerebbe voler imbastire un dialogo soltanto con il tandem Verdi-Sinistra.

In attesa degli immancabili sondaggi, ecco una guida alle elezioni regionali Friuli-Venezia Giulia 2023 con tutte le novità in merito alla data, una sintesi della legge elettorale e i vari rumors in merito ai candidati.



ELEZIONI FRIULI-VENEZIA GIULIA 2023: LA GUIDA Data

Legge elettorale

Candidati

Elezioni regionali Friuli-Venezia Giulia 2023: la data

Nel 2018 le elezioni regionali Friuli-Venezia Giulia si sono tenute in data 29 aprile. Al momento nessuna decisione ufficiale è stata presa anche perché il quadro nazionale ancora è ben lontano dall’essere definito.

Oltre che in Friuli-Venezia Giulia, nel 2023 per le regionali si voterà anche in Lombardia, Lazio, Molise e Provincia autonoma di Trento. In più c’è l’immancabile tornata delle elezioni amministrative.

Con il Lazio destinato a votare a febbraio vista l’elezione a deputato di Nicola Zingaretti e la Lombardia proiettata verso una apertura dei seggi a marzo, anche questa volta il Friuli-Venezia Giulia dovrebbe votare per conto proprio.

Ci sarebbero però delle richieste da parte della politica per fare una sorta di election day a marzo accorpando regionali e amministrative: sull’argomento deciderà il nuovo governo anche se non sarà facile mettere insieme tutte le varie elezioni.



Per quanto riguarda le elezioni amministrative, nel 2023 in Friuli-Venezia Giulia 2023 si voterà in un capoluogo, Udine, oltre che a Sacile e ad altri diciassette comuni con meno di 15.000 abitanti.

La legge elettorale

Le elezioni regionali in Friuli-Venezia Giulia sono disciplinate da una legge elettorale rivista l’ultima volta nel 2007. I vari tentativi di apportare delle modifiche avvenuti nel 2017 infatti non sono andati a buon fine.

Non essendo previsto un ballottaggio, viene eletto presidente di Regione il candidato capace di ottenere anche un solo voto in più rispetto agli avversari. Per garantire la governabilità è previsto un premio di maggioranza.

In totale vengono eletti 47 consiglieri regionali, uno riservato alla minoranza slovena, a cui vanno aggiunti poi il candidato eletto Presidente e il secondo per numero di voti per un totale di 49 seggi. La ripartizione avviene su base circoscrizionale.

Udine - 18

Pordenone - 12

Trieste - 9

Gorizia - 5

Tolmezzo - 3

Per eleggere propri consiglieri una lista deve superare la soglia di sbarramento del 4%, che diventa dell’1,5% se fa parte di una coalizione che ha superato il 15%, oppure ottenere in una circoscrizione almeno il 20% dei voti.

Ricordiamo infine che alle elezioni regionali in Friuli-Venezia Giulia è prevista la possibilità di effettuare un voto disgiunto.



I candidati

Al momento sono poche le certezze in merito alla composizione dello scacchiere dei candidati per le elezioni regionali Friuli-Venezia Giulia 2023. Alcuni mesi fa però Massimiliano Fedriga ha annunciato la sua volontà di correre per un secondo mandato.

Salvo clamorose sorprese l’attuale presidente dovrebbe essere in campo anche nel 2023, visto che i Fratelli d’Italia sembrerebbero orientati a dare il loro disco verde a un Fedriga-bis.

Tutto in alto mare invece nel Partito Democratico, alle prese con le immancabili rese dei conti dopo il risultato sotto le attese delle elezioni politiche. Nei mesi scorsi comunque il segretario regionale Cristiano Shaurli ha affermato che non sarà lui il candidato per la Regione.

Il Movimento 5 Stelle invece, visto il caos che sembrerebbe regnare nel Pd, starebbe allacciando un dialogo con la lista Alleanza Verdi-Sinistra, per creare una coalizione giallorossa alternativa allo schema classico del centrosinistra.

Per quanto riguarda il candidato dei 5 Stelle, nei mesi scorsi si è parlato molto dell’ex ministro Stefano Patuanelli, un triestino doc, ma anche qui al momento ancora sembrerebbe essere presto per gli eventuali nomi.