Elezioni amministrative 2024, quando si vota? Data e Comuni al voto

Elezioni amministrative 2024, quando e dove si vota: saranno circa 3.700 i Comuni chiamati alle urne per eleggere il sindaco il prossimo 8 e 9 giugno, un appuntamento molto delicato e atteso visto le tante grandi città che saranno interessate da questa tornata delle comunali.

Come avvenuto cinque anni fa, anche nel 2024 il primo turno delle amministrative sarà accorpato alle elezioni europee e, probabilmente, anche alle elezioni regionali in Piemonte, Basilicata e Umbria.

In nome dell’autonomia, i quasi 200 Comuni facenti parte di Regioni a statuto speciale che nel 2024 eleggeranno il proprio sindaco, potrebbero votare in una data differente rispetto al resto del Paese.

Vediamo allora quando e dove si voterà alle elezioni amministrative 2024, un importante banco di prova per la maggioranza di centrodestra visto che, salvo sorprese, ci sarà una sorta di election day in Italia.

Elezioni amministrative 2024, quando si vota: la data

Il Consiglio dei ministri ha stabilito che le elezioni europee 2024 si terranno in data sabato 8 e domenica 9 giugno, con lo spoglio dei voti che inizierà subito dopo la chiusura delle urne.

Nelle Regioni a statuto ordinario si dovrebbe votare per il primo turno delle elezioni amministrative 2024 nella stessa data, mentre nelle Regioni a statuto speciale potrebbero essere scelti dei giorni differenti.

Gli orari dovrebbero essere per entrambi i giorni dalle ore 07:00 fino alle ore 23:00, mentre gli eventuali ballottaggi si terrebbero dopo due settimane in data 22 e 23 giugno.

La legge elettorale è uguale praticamente in tutta Italia: alle elezioni amministrative se nessuno dei candidati al primo turno ottiene più del 50% dei voti - 40% in Sicilia - allora diventa necessario un ballottaggio tra i due più votati.

Elezioni amministrative 2024: dove si vota

C’è molta attesa anche per le elezioni amministrative 2024, visto che si voterà in 27 Comuni capoluogo di Provincia di cui ben 6 capoluogo anche di Regione. In totale saranno 3.700 i consigli comunali da dover rinnovare: 3.516 Comuni di Regioni a statuto ordinario e 184 Comuni di Regioni a statuto speciale.

Ecco nel dettaglio quali sono i 27 Comuni capoluogo interessati dalle elezioni amministrative 2024:

Tra i principali centri non capoluogo interessati da questa tornata delle amministrative troviamo Cesena, Carpi, Giulianova, Aversa, Nola, Tivoli, Rozzano, Fano, Termoli, Gela e Foligno.