Elezioni amministrative Bergamo 2024: data, candidati e sondaggi

Elezioni amministrative Bergamo 2024: si scaldano i motori in vista delle comunali che, salvo sorprese, dovrebbero essere accorpate per quanto riguarda il primo turno alle elezioni europee come già è accaduto cinque anni fa per una sorta di election day.

Non sarà in campo Giorgio Gori alle elezioni amministrative Bergamo 2024: l’attuale sindaco del Pd è arrivato infatti quasi al termine del suo secondo mandato consecutivo a Palazzo Frizzoni.

Il Partito Democratico però non ha perso tempo e già ha indicato nella ex deputata Elena Carnevali la propria candidata sindaca. Ora i dem dovranno lavorare per costruire la coalizione.

Anche il centrodestra starebbe cercando di serrare i tempi ma, tramontata la possibilità di una candidatura dell’ex direttore di Italia 1 Luca Tiraboschi, ancora non è stato trovato un accordo.

In attesa dei sondaggi, ecco una guida alle elezioni amministrative Bergamo 2024 con la probabile data del voto, i possibili candidati sindaco e i dettami della legge elettorale con la quale i cittadini andranno a eleggere il loro prossimo primo cittadino.

Elezioni amministrative Bergamo 2024: la data

Nel 2019 le elezioni amministrative a Bergamo si sono tenute in data 26 maggio. Nello stesso giorno le urne si sono aperte in tutta Italia per le europee e in Piemonte anche per le regionali.

Anche se ancora non è arrivata una comunicazione ufficiale da parte del governo, tutto farebbe pensare a un accorpamento anche in questo 2024: nel caso il primo turno delle elezioni amministrative a Bergamo si terrebbe in data domenica 9 giugno.

Come da regolamento, l’eventuale ballottaggio si terrebbe due settimane dopo ma resta da capire se il governo manterrà il doppio giorno di voto - urne aperte anche di lunedì fino alle ore 15:00 - come fatto di recente.

La legge elettorale

La legge elettorale delle elezioni amministrative in Italia è di stampo maggioritario per quanto riguarda l’elezione del sindaco, mentre la ripartizione dei consiglieri avviene in maniera proporzionale.

Essendo Bergamo un Comune con più di 15.000 abitanti, se nessun candidato al primo turno dovesse ottenere la maggioranza assoluta allora si procederà a un ballottaggio tra i due più votati. Nel caso si dovesse verificare una perfetta parità nel testa a testa, sarà eletto sindaco il candidato più anziano.

Per garantire la formazione di una maggioranza solida e di conseguenza una sostanziale governabilità, alle liste collegate al candidato sindaco risultato vincitore verrà attribuito il 60% dei seggi; i restanti posti nel Consiglio verranno poi assegnati alle altre liste in maniera proporzionale attraverso il “metodo D’Hondt”.

Alla divisione dei seggi, si andranno a eleggere nel totale 32 consiglieri escluso il sindaco, saranno ammesse tutte le liste e i gruppi di liste di candidati che avranno superato la soglia di sbarramento del 3% dei voti validi.

Per quanto riguarda le modalità di voto, nei comuni con più di 15.000 abitanti è ammesso il voto disgiunto, con l’elettore che potrà esprimere fino a due preferenze mantenendo però la parità di genere (un uomo e una donna).

I candidati

Finora c’è un solo candidato ufficiale per le elezioni amministrative Bergamo 2024: si tratta di Elena Carnevali, ex deputata e già assessore in città, scelta dal Partito Democratico mentre l’attuale sindaco Giorgio Gori si dovrebbe candidare alle europee.

Resta da capire ora come sarà formata la coalizione di centrosinistra a sostegno di Carnevali: nella prima riunione oltreal Pd erano presenti Lista Gori, Ambiente Partecipazione Futuro, il Psi, +Europa, Sinistra Italiana, Europa Verde e Oltre. Porte aperte ad Azione e Italia Viva, mentre appare improbabile un accordo con il Movimento 5 Stelle.

Tutto ancora in alto mare nel centrodestra, dove i partiti sembrerebbero aver fretta dopo che il Partito Democratico ha ufficializzato la propria candidata. Inizialmente si è proposto Luca Tiraboschi ma questa ipotesi è stata scartata.

Stando alle immancabili indiscrezioni, parrebbe che Fratelli d’Italia voglia indicare un proprio uomo a Bergamo: la scelta del candidato di conseguenza potrebbe arrivare solo dopo un accordo tra i partiti per la “spartizione” delle candidature in questa tornata delle amministrative.

Forza Italia intanto starebbe pensando ad Alessandra Gallone, Gianfranco Ceci o Giorgio Jannone, mentre tra le fila della Lega il nome più caldo è quello di Alberto Ribolla.