Chi vince le elezioni regionali Basilicata 2024? Cosa dicono i sondaggi

Chi vincerà le elezioni regionali Basilicata 2024? Ora che ci stiamo avvicinando sempre più al momento del voto - le urne si apriranno in data 21 e 22 aprile -, c’è curiosità in merito alle immancabili previsioni dei sondaggi.

Sono tre i candidati in campo alle elezioni regionali in Basilicata: il presidente uscente di centrodestra Vito Bardi, Piero Marrese per il centrosinistra compreso il Movimento 5 Stelle ed Eustachio Follia per Volt.

Oltre che tutti i partiti di centrodestra, Vito Bardi potrà contare anche sul sostegno di Sud Chiama Nord e di due partiti solitamente iscritti nel novero del centrosinistra: Italia Viva e Azione che presenteranno propri candidati nelle liste civiche in appoggio al presidente.

Piero Marrese, attuale presidente della Provincia di Matera, oltre che dal suo Partito Democratico avrà il sostegno di Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, Psi, +Europa e Basilicata Possibile.

Il campo largo andato in scena in Abruzzo, con risultati non entusiasmanti, così già è stato archiviato in occasione delle elezioni regionali in Basilicata, con i sondaggi che sembrerebbe indicare Bardi come il grande favorito di questo voto.

Elezioni Basilicata 2024: i sondaggi

L’ultimo sondaggio elettorale realizzato in vista delle elezioni regionali Basilicata 2024 è stato quello di Noto in data 21 marzo. Per l’indagine Vito Bardi sarebbe nettamente in testa rispetto a Piero Marrese.

Vito Bardi - 55%

- 55% Piero Marrese - 44%

- 44% Eustachio follia - 1%

In precedenza, quando ancora non era chiaro chi fosse il candidato del centrosinistra e quali fossero gli schieramenti in campo, un altro sondaggio è stato realizzato in data 11 novembre da Winpoll per Il Quotidiano del Sud.

In data 18 ottobre 2023 l’Ans ha diffuso un sondaggio realizzato da Swg in merito alle elezioni regionali in Basilicata. Questo è il responso per quanto riguarda i possibili candidati presidente.

Vito Bardi , sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Lista Bardi, Udc, Noi Moderati e Italia Viva - 44%

, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Lista Bardi, Udc, Noi Moderati e Italia Viva - 44% Angelo Chiorazzo , sostenuto da PD, Movimento 5 Stelle, Lista Chiorazzo e Alleanza Verdi-Sinistra 36%

, sostenuto da PD, Movimento 5 Stelle, Lista Chiorazzo e Alleanza Verdi-Sinistra 36% Marcello Pittella , sostenuto da Azione 8%

, sostenuto da Azione 8% Eustachio Follia , sostenuto da Volt 2%

, sostenuto da Volt 2% Un altro candidato 10%

Indecisi 29%

Questo invece sarebbe il voto alle liste e ai partiti.

Fratelli d’Italia 21,0

Forza Italia 8,0

Lista Bardi 7,0

Lega 4,5

Italia Viva* 3,5

Noi Moderati 1,5

Udc 1,0

TOTALE CENTRODESTRA 46,5

Partito Democratico 19,0

Movimento 5 Stelle 15,5

Alleanza Verdi-Sinistra 3,5

Lista Chiorazzo 2,5

TOTALE CENTROSINISTRA 40,5

Azione 5,0

Volt 0,5

Altre liste 7,5

Indecisi 30%

Stando ai sondaggi il vantaggio di Vito Bardi sembrerebbe essere rassicurante, con Piero Marrese che dovrà cercare di colmare il gap che lo separerebbe dal presidente uscente in questo rush finale di campagna elettorale.