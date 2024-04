Elezioni europee 2024, tutto quello che devi sapere: data, orari e liste candidati

Elezioni europee 2024, la guida completa. Da tempo gli Stati membri dell’Unione europea hanno deciso la data della consultazione comunitaria: si voterà dal 6 al 9 giugno 2024.

A gennaio 2024 il Consiglio dei ministri ha stabilito che in Italia per le elezioni europee si voterà in data sabato 8 e domenica 9 giugno, dando il via libera anche all’accorpamento con il primo turno delle amministrative e con le regionali in Piemonte.

Il prossimo primo maggio scadranno i termini per la presentazione delle liste: sicuri candidati alle eruopee 2024 tra i big saranno Elly Schlein e Antonio Tajani, probabile invece la presenza anche di Giorgia Meloni e Matteo Renzi.

Per i sondaggi elettorali la “maggioranza Ursula”, che al momento governa a Bruxelles, sarebbe in netto calo tutto a vantaggio della destra, degli indipendenti e degli euroscettici. Il voto di giugno di conseguenza potrebbe ridisegnare gli equilibri comunitari.

Ecco allora tutto quello che devi sapere sulle elezioni europee 2024, con la data ufficiale del voto, la legge elettorale in vigore in Italia, come verrà determinata la composizione del prossimo Parlamento europeo, le informazioni su come votare e la composizione delle liste dei candidati.

Elezioni europee 2024: la data

Da quando sono state istituite nel 1979, quelle del 2024 saranno le decime elezioni europee che si terranno nel Vecchio Continente. Come da prassi, il Consiglio dell’Unione Europea ha deciso in maniera unanime la data del voto.

Gli ambasciatori dei 27 paesi membri dell’Unione europea hanno deciso di indire le elezioni europee dal 6 al 9 giugno 2024, con l’Italia che andrà al voto in data sabato 8 e domenica 9 giugno.



Se ogni Paese potrà decidere in maniera autonoma la data delle elezioni europee - sempre restando nella forchetta che va da giovedì 6 a domenica 9 giugno 2024 - lo spoglio inizierà in contemporanea in tutti gli Stati probabilmente a partire dalle ore 23:00 di domenica 9 giugno.

Gli orari delle elezioni europee 2024

Quando si è optato per il doppio giorno di voto solitamente in Italia i seggi sono rimasti aperti per tutta la giornata di domenica e per mezza di lunedì. Alle elezioni europee invece si voterà di sabato e di domenica, con anche gli orari che saranno inediti.

Sabato 8 giugno dalle ore 15:00 alle 23:00

Domenica 9 giugno dalle ore 7:00 alle 23:00



Lo spoglio dei voti per le europee inizierà subito dopo la chiusura delle urne ovvero alle ore 23 di domenica 9 giugno, mentre per le elezioni amministrative lo scrutinio prenderà il via alle ore 14 di lunedì 10 giugno.

Il Parlamento europeo

Alle elezioni europee 2024 i cittadini dell’Unione europea voteranno per eleggere in totale 705 europarlamentari con i seggi che sono ripartiti in base alla popolazione di ciascuno Stato membro: in precedenza ne erano 751 ma, dopo la Brexit, è arrivata l’inevitabile sforbiciata.

Per legge ogni Stato membro può eleggere al massimo 96 europarlamentari e come minimo 6; l’Italia porterà a Bruxelles e Strasburgo 73 parlamentari: più di noi ne eleggeranno solo Germania (96) e Francia (79).

Ogni Stato eleggerà i suoi deputati attraverso la propria legge elettorale che, di conseguenza, non sarà uguale per tutti i Paesi membri.

La legge elettorale in Italia per le elezioni europee è un proporzionale puro: il paese viene diviso in cinque circoscrizioni (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e Isole), con una soglia di sbarramento a livello nazionale per le liste fissata al 4%.



Le informazioni sul voto

In Italia possono votare alle elezioni europee tutti i cittadini che hanno compiuto 18 anni; in alcuni Paesi come Germania e Belgio invece bastano 16 anni.

Per votare l’elettore deve presentarsi al proprio seggio di riferimento munito della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento valido.

In queste elezioni europee per la prima volta gli studenti fuori sede potranno votare nel Comune in cui vivono per motivi di studio da almeno tre mesi, mentre i lavoratori fuori sede tornare in quello di residenza.



L’Italia usa il voto di preferenza, che dà agli elettori la possibilità di indicare, nell’ambito della medesima lista, da una a tre preferenze, votando, nel caso di due o di tre preferenze, candidati di sesso diverso.

Le liste dei candidati

Alle elezioni europee 2024 l’Italia verrà divisa in cinque circoscrizioni che, in totale, andranno a eleggere 73 eurodeputati.

Nord-Ovest (20 seggi): Valle d’Aosta, Liguria, Piemonte e Lombardia.

(20 seggi): Valle d’Aosta, Liguria, Piemonte e Lombardia. Nord-Est (15 seggi): Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto.

(15 seggi): Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto. Centro (15 seggi): Lazio, Marche, Toscana e Umbria.

(15 seggi): Lazio, Marche, Toscana e Umbria. Sud (16 seggi): Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia

(16 seggi): Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia Isole (8 seggi): Sardegna e Sicilia.

Quanto alle liste dei candidati, Money.it ha preparato per ogni partito uno speciale dove poter trovare tutti i nomi - e i sondaggi - degli aspiranti europarlamentari.

Le liste dei candidati dovranno essere consegnate entro il primo maggio; Pace Terra Dignità e Libertà per poter prendere parte alle elezioni europee 2024 dovranno raccogliere le firme necessarie, tutte le altre liste invece sono esentate.