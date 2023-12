Effetto Fed sui mercati, cosa succede in vista dei tagli dei tassi?

I mercati oggi festeggiano il tono accomodante della Fed, che ha lasciato i tassi invariati nella riunione di ieri e ha previsto tagli al costo del denaro dal 2024 più delle precedenti stime.

I titoli azionari asiatici hanno guadagnato durante la sessione, anche se la Cina e il Giappone hanno chiuso gli scambi in rosso.

I rendimenti dei titoli del Tesoro Usa sono scesi a un nuovo minimo di quattro mesi, mentre il dollaro si è indebolito. Nella notte, i titoli azionari statunitensi hanno chiuso in netto rialzo e i rendimenti dei Treasury sono scesi al livello più basso dal 10 agosto.

Questi movimenti sono stati la risposta alle decisioni Fed, che dovrebbe ridurre di 75 punti base i tassi nel 2024 secondo le indicazioni del dot plot. Il ritmo delle diminuzioni è più netto di quello indicato a settembre. Gli investitori sono ora in attesa delle riunioni della Banca d’Inghilterra e della Banca Centrale Europea previste oggi, per capire se il ciclo di inasprimento monetario è davvero finito anche nelle altre aree del mondo sviluppato.

La Fed spinge le obbligazioni e frena rendimenti e dollaro

Nella notte a Wall Street, il Dow Jones è balzato dell′1,4% per chiudere a 37.090,24, superando il precedente massimo di chiusura di gennaio 2022. L’indice S&P 500 ha guadagnato l′1,37% e il Nasdaq Composite è salito dell’1,38%. Le tre medie principali sono tutte aumentate a nuovi massimi di 52 settimane.

Il commento della banca centrale è stato “un accenno al fatto che siamo sulla strada di un atterraggio morbido - e forse saranno in grado di allentare la politica monetaria più di quanto il mercato si aspetta nel 2024”, ha affermato Ross Mayfield, responsabile della strategia di investimento. analista presso Baird.

Ben Luk, macro stratega globale di State Street Asia Limited ha sottolineato che la Fed ha seguito le aspettative del mercato consentendo l’aggiunta di un ulteriore taglio dei tassi sia nel 2024 che nel 2025 (prospettive).

“Questa svolta aggressiva avrà un impatto misto in Asia, con i titoli tecnologici che ne trarranno maggiori benefici mentre i mercati, incluso il Giappone, avranno un effetto frenante poiché la sua valuta si rafforzerà con l’indebolimento del dollaro Usa”, ha aggiunto.

I titoli del Tesoro hanno messo a segno un forte rally dopo la riunione che si è prolungato nel commercio asiatico. Il rendimento del decennale è sceso sotto il 4% per la prima volta da agosto.

Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni potrebbe diminuire al livello del 3% l’anno prossimo, ha previsto Jeffrey Gundlach di DoubleLine Capital sulla CNBC dopo la riunione della Fed.

Gli intervistati all’ultimo sondaggio Instant Markets Live Pulse di Bloomberg vedono però guadagni modesti per azioni e obbligazioni nel 2024 e hanno sottolineato che i tassi potenziali potrebbero non scendere così bruscamente come attualmente previsto dai mercati.

“Nel complesso, l’incontro è stato un po’ più accomodante di quanto ci aspettassimo”, ha affermato Christian Scherrmann, economista statunitense presso DWS.

Tuttavia, i tempi dei primi tagli dei tassi dipendono ancora dall’evoluzione dei dati in arrivo e, in particolare, dell’inflazione e questo significa che è necessario mantenere un tono prudente.