Riunione Bce oggi, tassi fermi al 4,5%. Il PEPP sarà chiuso a fine 2024

La riunione Bce di oggi ha confermato le attese: i tassi di interesse rimangono fermi al 4,5%. Lagarde ha da poco iniziato la sua conferenza stampa.

Dopo la Fed, che ha lasciato i tassi invariati e ha previsto 75 punti base di tagli al costo del denaro per 2024, anche la banca centrale europea ha optato per mantenere il costo del denaro sullo stesso livello del meeting di ottobre.

Nelle nuove proiezioni economiche (per la prima volta comprendono anche il 2026), l’Eurotower è sembrata più ottimista sui prezzi. L’inflazione è stata rivista al ribasso rispetto a settembre, con un indice dei prezzi al consumo all’1,9% nel 2026. I prezzi core, senza alimentari ed energetici, dovrebbero scendere in modo più netto dal 2024, con un +2,1% nel 2026.

La crescita economica sarà contenuta nel breve periodo, anche per effetto dell’impatto della politica monetaria aggressiva della banca. Tuttavia, “si prevede che l’economia si riprenderà grazie all’aumento dei redditi reali – poiché le persone beneficiano del calo dell’inflazione e dell’aumento dei salari – e al miglioramento della domanda estera”, si legge nel documento ufficiale.

Sul PEPP, la Bce ha deciso di continuare a reinvestire integralmente il capitale rimborsato sui titoli in scadenza durante la prima metà del 2024. Alla fine dell’anno prossimo, però, la previsione è di chiudere con i reinvestimenti, con una riduzione del portafoglio PEPP di 7,5 miliardi di euro in media al mese dal secondo trimestre 2024.

Nella conferenza stampa Lagarde ha confermato che la Bce non può abbassare la guardia adesso e che i tagli dei tassi non sono stati minimanente discussi nella riunione.

Lagarde saluta e augura buone feste, chiudendo una conferenza stampa non facile viste condizioni di salute non ottimali come specificato all’inizio.

L’inflazione domestica è ancora elevata e il motivo sono i salari. “Quando guardiamo i dati salariali in questo momento, non stanno diminuendo” , commenta Lagarde.

Per Lagarde, i rischi per la crescita economica restano orientati al ribasso.

Lagarde spiega che la contrazione in Eurozona nel terzo trimestre è stata evidente, con prospettive deboli per manifattura ed edilizia. Anche i servizi soffriranno nei prossimi mesi.

14:18

Decisione di politica monetaria

Il Consiglio direttivo ha deciso oggi di mantenere invariati i tre tassi di interesse chiave della BCE. Sebbene negli ultimi mesi l’inflazione sia scesa, è probabile che nel breve termine riprenda temporaneamente a salire. Secondo le ultime proiezioni degli esperti dell’Eurosistema per l’area dell’euro, l’inflazione dovrebbe diminuire gradualmente nel corso del prossimo anno, prima di avvicinarsi all’obiettivo del 2% del Consiglio direttivo nel 2025. Nel complesso, gli esperti si aspettano che l’inflazione complessiva raggiunga una media del 5,4% nel 2023, 2,7 % nel 2024, 2,1% nel 2025 e 1,9% nel 2026. Rispetto alle proiezioni degli esperti di settembre, ciò equivale a una revisione al ribasso per il 2023 e soprattutto per il 2024.

L’inflazione di fondo si è ulteriormente attenuata. Ma le pressioni interne sui prezzi rimangono elevate, principalmente a causa della forte crescita del costo del lavoro per unità di prodotto. Gli esperti dell’Eurosistema prevedono che l’inflazione al netto di energia e alimentari sarà in media del 5,0% nel 2023, del 2,7% nel 2024, del 2,3% nel 2025 e del 2,1% nel 2026.

I passati aumenti dei tassi di interesse continuano a trasmettersi con forza all’economia. Condizioni di finanziamento più restrittive stanno frenando la domanda e ciò sta contribuendo a spingere verso il basso l’inflazione. Gli esperti dell’Eurosistema prevedono che la crescita economica rimarrà contenuta nel breve termine. Oltre a ciò, si prevede che l’economia si riprenderà grazie all’aumento dei redditi reali – poiché le persone beneficiano del calo dell’inflazione e dell’aumento dei salari – e al miglioramento della domanda estera. Il personale dell’Eurosistema prevede pertanto un aumento della crescita da una media dello 0,6% per il 2023 allo 0,8% per il 2024, e all’1,5% sia per il 2025 che per il 2026.

Il Consiglio direttivo è determinato a garantire che l’inflazione ritorni tempestivamente al suo obiettivo di medio termine del 2%. Sulla base della sua attuale valutazione, il Consiglio direttivo ritiene che i tassi di interesse di riferimento della BCE siano a livelli che, mantenuti per un periodo sufficientemente lungo, forniranno un contributo sostanziale al raggiungimento di questo obiettivo. Le future decisioni del Consiglio direttivo garantiranno che i suoi tassi ufficiali saranno fissati a livelli sufficientemente restrittivi per tutto il tempo necessario.

Il Consiglio direttivo continuerà a seguire un approccio basato sui dati per determinare il livello e la durata adeguati della restrizione. In particolare, le sue decisioni sui tassi di interesse si baseranno sulla valutazione delle prospettive di inflazione alla luce dei dati economici e finanziari in arrivo, della dinamica dell’inflazione di fondo e della forza di trasmissione della politica monetaria.

I tassi di interesse chiave della BCE sono lo strumento principale per definire l’orientamento della politica monetaria. Il Consiglio direttivo ha inoltre deciso oggi di portare avanti il ​​processo di normalizzazione del bilancio dell’Eurosistema. Intende continuare a reinvestire integralmente il capitale rimborsato sui titoli in scadenza acquistati nell’ambito del programma di acquisto di emergenza pandemica (PEPP) durante la prima metà del 2024. Nella seconda metà dell’anno intende ridurre il portafoglio PEPP di € In media 7,5 miliardi al mese. Il Consiglio direttivo intende interrompere i reinvestimenti nell’ambito del PEPP alla fine del 2024.

Tassi di interesse chiave della BCE

Il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali e i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi rimarranno invariati rispettivamente al 4,50%, 4,75% e 4,00%.

Programma di acquisto di asset (APP) e programma di acquisto di emergenza pandemica (PEPP)

Il portafoglio dell’APP sta diminuendo a un ritmo misurato e prevedibile, poiché l’Eurosistema non reinveste più il capitale rimborsato sui titoli in scadenza.

Il Consiglio direttivo intende continuare a reinvestire integralmente il capitale rimborsato sui titoli in scadenza acquistati nell’ambito del PEPP durante la prima metà del 2024. Nella seconda metà dell’anno intende ridurre il portafoglio PEPP di 7,5 miliardi di euro al mese in media. Il Consiglio direttivo intende interrompere i reinvestimenti nell’ambito del PEPP alla fine del 2024.

Il Consiglio direttivo continuerà ad applicare flessibilità nel reinvestire i rimborsi in scadenza nel portafoglio PEPP, al fine di contrastare i rischi per il meccanismo di trasmissione della politica monetaria legati alla pandemia.

Operazioni di rifinanziamento

Mentre le banche rimborsano gli importi presi in prestito nell’ambito delle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine, il Consiglio direttivo valuterà regolarmente in che modo le operazioni mirate di prestito e il relativo rimborso in corso contribuiscono al suo orientamento di politica monetaria.

***

Il Consiglio direttivo è pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti nell’ambito del suo mandato per garantire che l’inflazione ritorni al suo obiettivo del 2% nel medio termine e per preservare il buon funzionamento della trasmissione della politica monetaria. Inoltre, lo strumento di protezione della trasmissione è disponibile per contrastare dinamiche di mercato ingiustificate e disordinate che rappresentano una seria minaccia per la trasmissione della politica monetaria in tutti i paesi dell’area dell’euro, consentendo così al Consiglio direttivo di adempiere in modo più efficace al suo mandato di stabilità dei prezzi