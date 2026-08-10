Dopo 14 trimestri di vendite, Berkshire Hathaway ricomincia a comprare tutto

Greg Abel ha iniziato a imprimere la propria impronta sulla gestione finanziaria di Berkshire Hathaway nel corso del secondo trimestre del 2026, destinando una quota rilevante delle riserve di liquidità della società a operazioni di investimento e riacquisto di azioni proprie.

I dati finanziari pubblicati sabato mattina relativi ai tre mesi conclusi il 30 giugno mostrano che la cassa complessiva è scesa a 365,5 miliardi di dollari, con una contrazione dell’8 percento rispetto al massimo storico di 397,4 miliardi registrato a fine marzo.

Si tratta del primo calo significativo delle disponibilità liquide dal primo trimestre del 2022. Escludendo la liquidità di BNSF e rettificando per i titoli di Stato acquistati ma non ancora regolati, la metrica preferita dalla società indica comunque una riduzione del 3,8 percento, fino a 359,2 miliardi di dollari.

L’allocazione di Berkshire Hathaway

Una parte rilevante di queste uscite è stata destinata al riacquisto di azioni Berkshire Hathaway per un totale di 4,5 miliardi di dollari. L’importo si colloca al di sotto della fascia inferiore delle stime di Barron’s, che ipotizzava un intervallo compreso tra 5 e 11 miliardi, e risulta inferiore anche alle previsioni di 8,5 miliardi formulate dall’analista di UBS Brian Meredith.

Tuttavia rappresenta un netto avanzamento rispetto ai soli 235 milioni spesi nel primo trimestre, quando la società aveva ripreso i buyback dopo due anni di interruzione.

Gli investitori troveranno incoraggianti queste operazioni, interpretandole anche come un segnale di Greg Abel che intende affermare la propria leadership.

Riacquisti di questa portata trasmettono fiducia agli azionisti, dimostrando che alcuni tra i migliori allocatori di capitale al mondo individuano valore nelle quotazioni attuali. Confrontando il numero di azioni in circolazione al 29 luglio con quello del 30 giugno, Barron’s stima inoltre che nel mese di luglio siano stati effettuati ulteriori riacquisti per circa 3,4 miliardi di dollari, in gran parte prima del rialzo del titolo registrato verso la fine del periodo.

Il nuovo metodo Abel

Greg Abel non si è limitato a impiegare risorse sul fronte azionario interno. Per la prima volta dopo quattordici trimestri consecutivi di vendite nette, Berkshire Hathaway ha acquistato più titoli di quanti ne abbia ceduti, generando un incremento netto di 20 miliardi di dollari nel portafoglio azionario. In questa cifra rientra l’investimento da 10 miliardi in Alphabet, la società madre di Google, annunciato a giugno. I dettagli precisi delle operazioni di compravendita saranno noti solo con la pubblicazione dello snapshot di portafoglio del secondo trimestre, attesa nei prossimi giorni.

Sul versante dei risultati operativi, gli utili sono aumentati del 16 percento raggiungendo 12,98 miliardi di dollari, sostenuti dalla crescita del 27 percento di Berkshire Hathaway Energy e dal rialzo del 6 percento di BNSF. Il segmento manufacturing, service and retail ha registrato un progresso del 24 percento, avvicinandosi a 4,5 miliardi di dollari.

L’area assicurativa ha invece mostrato debolezza: gli utili da underwriting sono calati del 13 percento e i proventi da investimenti assicurativi del 9 percento, con GEICO che ha visto i profitti da underwriting ridursi del 45 percento. Nonostante il contesto più complesso del settore, la società continua a incrementare il patrimonio netto degli azionisti nel primo anno di Greg Abel alla guida operativa.

Un movimento di minor rilievo ha riguardato la partecipazione in DaVita. In base a un accordo del 2024 che obbliga Berkshire Hathaway a mantenere la propria quota al di sotto o al massimo al 45 percento, la società ha ceduto poco meno di 183.000 azioni dopo che DaVita aveva ridotto di 400.000 unità le proprie azioni in circolazione nel trimestre. Il ricavo complessivo è stato di soli 36,5 milioni di dollari, una cifra marginale per gli standard di Berkshire Hathaway.

La vendita è avvenuta il 31 luglio a un prezzo medio ponderato per volume di poco inferiore a 200 dollari, inferiore alla chiusura di mercato di quel giorno, ma superiore alle quotazioni successive che si sono attestate sotto i 184 dollari. Anche dopo il calo del 23 percento registrato nella settimana successiva alla pubblicazione dei risultati trimestrali di DaVita, il titolo resta in progresso di circa il 62 percento da inizio anno.