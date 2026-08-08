Un’azione con multipli contenuti non è necessariamente conveniente. Dietro una valutazione apparentemente bassa possono nascondersi utili in contrazione, elevato indebitamento o un business incapace di remunerare adeguatamente il capitale impiegato. Allo stesso modo, una società caratterizzata da margini elevati e forte crescita può presentare una quotazione che incorpora già aspettative particolarmente ambiziose.

È uno dei problemi centrali dell’analisi fondamentale. Valutare separatamente prezzo, redditività o debito offre soltanto una fotografia parziale. Diventa quindi utile osservare contemporaneamente la capacità dell’impresa di produrre rendimenti sul capitale, la continuità di questi risultati, la solidità patrimoniale, la generazione di cassa e il prezzo attribuito dal mercato a tali caratteristiche.

Applicando questi principi alle società non finanziarie del FTSE MIB emerge un gruppo ristretto di aziende con caratteristiche differenti che occupano le prime cinque posizioni del Buffett Industrial Score. Il confronto con le più recenti valutazioni degli analisti aggiunge un ulteriore elemento di lettura, senza modificare il punteggio fondamentale.

Come funziona il Buffett Industrial Score

Il Buffett Industrial Score attribuisce a ogni società un punteggio massimo di 100.

La redditività del capitale investito pesa per il 25%. Il parametro principale è il ROIC, Return on Invested Capital, che mette in relazione il risultato operativo prodotto dall’impresa con il capitale necessario per generarlo.

Un ulteriore 20% dipende dalla persistenza della redditività. Un ROIC elevato in un singolo esercizio può infatti essere determinato da condizioni eccezionalmente favorevoli. La capacità di mantenere rendimenti elevati per diversi anni rappresenta invece un’indicazione più significativa sulla qualità economica del business.

Alla solidità finanziaria viene assegnato un altro 20%. In questo blocco vengono considerati soprattutto il debito netto, il rapporto tra debito netto ed EBITDA e l’eventuale presenza di cassa netta.

La generazione di free cash flow pesa anch’essa per il 20%. L’obiettivo è distinguere le società che riescono a trasformare con continuità gli utili contabili in risorse finanziarie effettivamente generate dall’attività operativa.

Il restante 15% riguarda la valutazione, attraverso indicatori quali earnings yield, free cash flow yield e multipli di mercato.

Il peso relativamente contenuto attribuito alla valutazione è intenzionale: un multiplo basso non può compensare completamente una redditività insufficiente o una struttura patrimoniale debole.

Nello screening delle società operative del FTSE MIB, con esclusione dei titoli bancari e delle attività finanziarie non direttamente comparabili con le imprese industriali, il risultato vede Moncler al primo posto con 82 punti, seguita da Tenaris con 79, Buzzi con 78, Ferrari con 75 e Interpump con 70.

Moncler: Buffett Industrial Score 82/100

Moncler occupa la prima posizione grazie soprattutto all’equilibrio tra redditività, continuità dei risultati e struttura finanziaria.

Il ROIC si colloca intorno al 18% e negli esercizi precedenti ha frequentemente superato il 20%. Il dato assume particolare significato perché non deriva da un singolo esercizio eccezionale, ma mostra una persistenza elevata nel tempo.

La società presenta inoltre un indebitamento molto contenuto. La leva finanziaria non rappresenta quindi un elemento dominante nella generazione dei rendimenti aziendali.

Anche il free cash flow offre un contributo significativo al punteggio, con un FCF yield nell’area del 6%.

Sul fronte delle valutazioni esterne, il consensus degli analisti presenta un orientamento complessivamente favorevole. Su una quotazione di riferimento di 50,46 euro, il target price medio è pari a 61,37 euro, una differenza del 21,63%.

Questo valore non deve essere interpretato come un rendimento atteso. Il target medio rappresenta infatti la sintesi di stime formulate sulla base di ipotesi differenti e suscettibili di revisione.

La dispersione delle valutazioni lo mostra chiaramente: i target disponibili si estendono da circa 49 a 70 euro.

Anche tra le indicazioni più recenti emergono posizioni prudenti. UBS, il 2 luglio, ha mantenuto una raccomandazione Neutral e ridotto il target price a 53,70 euro dai precedenti 58 euro.

Tenaris: Buffett Industrial Score 79/100

Tenaris raggiunge 79 punti e presenta caratteristiche molto diverse da quelle di Moncler.

Il ROIC si colloca nell’area del 12-13%, quindi su livelli inferiori rispetto ai migliori valori del gruppo. A sostenere il punteggio sono soprattutto la struttura patrimoniale e la capacità di produrre cassa.

La società presenta una posizione finanziaria netta positiva, elemento particolarmente rilevante considerando la ciclicità del settore nel quale opera.

Anche il free cash flow yield si mantiene su livelli significativi, mentre i multipli di mercato risultano più contenuti rispetto a quelli di numerose società caratterizzate da maggiore stabilità della crescita.

È proprio la ciclicità a rappresentare il principale elemento di penalizzazione nello score. Negli anni la redditività del capitale di Tenaris ha mostrato variazioni considerevoli, risentendo dell’andamento degli investimenti nel settore energetico e delle condizioni del mercato oil & gas.

Le valutazioni degli analisti restano nel complesso positive, ma evidenziano anch’esse una certa prudenza.

Sulle azioni quotate negli Stati Uniti, un campione di analisti indicava un target medio di 64,29 dollari rispetto a una quotazione di riferimento di 55,64 dollari, con una differenza del 15,55%.

Morgan Stanley, il 15 luglio, ha migliorato il giudizio da Underweight a Equalweight e aumentato il target price da 53 a 65 dollari. Rispetto ai 56,31 dollari indicati al momento della revisione, la distanza era pari a circa il 15,4%.

Anche in questo caso si tratta di una valutazione prospettica e non di un’indicazione sul rendimento futuro del titolo.

Buzzi: Buffett Industrial Score 78/100

Con 78 punti Buzzi si colloca immediatamente alle spalle di Tenaris.

Il ROIC supera il 10% e negli esercizi precedenti ha raggiunto livelli sensibilmente più elevati. La società beneficia inoltre di una struttura finanziaria particolarmente robusta, con una posizione di cassa netta.

Si tratta di una caratteristica significativa per un’attività come quella del cemento, che richiede investimenti importanti ed è sensibile all’andamento del ciclo economico.

La valutazione rappresenta un altro elemento distintivo. L’earnings yield supera l’11%, mentre il free cash flow yield si colloca nell’area del 5%.

Il consensus degli analisti presenta un target medio di 51,48 euro rispetto a una quotazione di riferimento di 41,47 euro. La distanza tra i due valori è pari al 24,14%.

L’intervallo delle stime va da 45 a 56 euro. Anche questa ampiezza ricorda quanto il target price non debba essere considerato una previsione puntuale del prezzo futuro.

Tra le valutazioni più recenti, Santander ha confermato il giudizio Buy a luglio, mentre JPMorgan ha successivamente espresso una lettura favorevole dei risultati semestrali e della possibilità che il gruppo possa collocarsi nella parte alta delle indicazioni fornite sul 2026.

La ciclicità del settore rimane comunque una variabile rilevante nella valutazione complessiva della società.

Ferrari: Buffett Industrial Score 75/100

Ferrari presenta probabilmente il profilo qualitativo più particolare della graduatoria.

Il ROIC supera il 30% e si mantiene da anni su livelli estremamente elevati. Negli ultimi esercizi il rendimento del capitale investito è rimasto sostanzialmente nell’area del 25-30% o superiore.

Margini elevati, forza del marchio e capacità di determinazione dei prezzi permettono alla società di ottenere risultati difficilmente confrontabili con quelli dell’industria automobilistica tradizionale.

Anche la struttura finanziaria rimane sotto controllo, con un rapporto tra debito netto ed EBITDA contenuto.

Il fattore che riduce maggiormente il Buffett Industrial Score è invece la valutazione.

L’earnings yield è inferiore al 3% e il free cash flow yield rimane su valori relativamente bassi rispetto agli altri titoli presenti nella graduatoria.

Una dinamica analoga emerge dal consensus.

A fronte di una quotazione di riferimento di 355,70 euro, il target medio degli analisti si colloca a 384,18 euro. La differenza è dell’8,01%, sensibilmente inferiore rispetto a quella osservata per gli altri titoli della top five.

Le singole stime sono inoltre piuttosto disperse: si va da circa 330 euro a oltre 430 euro.

Il 7 luglio Wolfe Research ha iniziato la copertura con giudizio Outperform e target di 382 euro. Rispetto alla quotazione indicata in occasione della raccomandazione, la differenza era di circa il 13%.

Ferrari rappresenta quindi un caso nel quale l’elevatissima qualità dei fondamentali convive con una valutazione di mercato già significativa.

Interpump: Buffett Industrial Score 70/100

Interpump completa la graduatoria con 70 punti.

Il ROIC si colloca intorno al 10% e negli esercizi precedenti ha raggiunto valori superiori. A differenza di società maggiormente cicliche, la redditività ha mostrato una discreta continuità nel tempo.

La leva finanziaria rimane moderata, con un rapporto tra debito netto ed EBITDA inferiore a una volta.

La generazione di cassa contribuisce in maniera rilevante al punteggio: il free cash flow yield si colloca nell’area del 7%.

Le valutazioni degli analisti presentano una dispersione da considerare anche alla luce della copertura inferiore rispetto a società come Ferrari o Moncler.

Il target medio rilevato è pari a 45,56 euro. Rispetto a una quotazione di riferimento di 35,74 euro, la differenza è del 27,48%.

In successive rilevazioni effettuate con prezzi inferiori, la distanza percentuale è risultata ancora maggiore. Non significa tuttavia che il titolo debba necessariamente convergere verso il target: una discesa delle quotazioni può riflettere anche un cambiamento delle aspettative del mercato che gli analisti potrebbero recepire soltanto successivamente nelle proprie stime.

Kepler Cheuvreux, il 18 maggio, aveva confermato il proprio giudizio Buy.

Qualità e valutazione raccontano storie diverse

La graduatoria evidenzia soprattutto quanto sia difficile riassumere l’analisi di un’azienda in un singolo multiplo.

Ferrari presenta la redditività del capitale più elevata del gruppo, ma anche una valutazione decisamente più esigente.

Moncler combina invece un ROIC elevato e persistente con una struttura finanziaria molto solida e una valutazione meno estrema.

Tenaris e Buzzi beneficiano di bilanci robusti e multipli più contenuti, ma operano in attività maggiormente condizionate dal ciclo economico.

Interpump presenta valori meno estremi, ma distribuiti in maniera relativamente equilibrata tra redditività, indebitamento e produzione di cassa.

Le stime degli analisti aggiungono informazioni sulle aspettative incorporate nei modelli di valutazione delle case d’investimento, ma non modificano la natura dei fondamentali e non costituiscono una previsione certa sull’andamento futuro delle quotazioni.

Come leggere il Buffett Industrial Score

Il Buffett Industrial Score è uno strumento di classificazione fondamentale e non un sistema di segnali di acquisto o vendita.

Il punteggio consente di confrontare imprese sulla base di criteri omogenei, evidenziando quali presentino una combinazione più favorevole di redditività, continuità, struttura patrimoniale, produzione di cassa e valutazione.

Un punteggio elevato non elimina i rischi specifici dell’impresa né quelli collegati al settore o al mercato. Allo stesso modo, un target price superiore alle quotazioni correnti non implica che quel livello verrà raggiunto.

Per questo motivo Buffett Industrial Score e consensus degli analisti possono essere letti come due livelli distinti di analisi. Il primo fotografa soprattutto caratteristiche economiche e finanziarie; il secondo sintetizza aspettative prospettiche formulate sulla base di scenari che possono modificarsi nel tempo.

Il confronto tra i due permette quindi di osservare il FTSE MIB da una prospettiva differente, distinguendo la qualità dell’impresa dal prezzo attribuito dal mercato e dalle aspettative formulate dagli analisti, senza trasformare nessuno di questi elementi in un’indicazione operativa.