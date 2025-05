Dall’UE nuove stime su PIL, debito e deficit Italia. Meno crescita euro con dazi Trump. E c’è l’alert inflazione alla BCE

La Commissione europea ha pubblicato oggi, lunedì 19 maggio 2025, le Previsioni Economiche di Primavera, annunciando di prevedere per il 2024 un ritmo di crescita del PIL dell’area euro pari a +0,9% nel 2024 e 2025 e una accelerazione nel 2026 al ritmo pari a +1,4%. Da segnalare che nel documento dello scorso novembre, le previsioni di Bruxelles erano state di una crescita del PIL pari a +1,3% per il 2025 e a +1,6% per il 2026 per l’Eurozona.

In evidenza le attese sull’inflazione del blocco, che riaccendono la grande paura di un processo disinflazionistico sostenuto nell’area euro: secondo la Commissione europea, il tasso di inflazione dell’Eurozona, dopo avere viaggiato in media al 2,4% nel 2024, si attesterà in media nel 2026 fino all’1,7%, valore al di sotto del target della BCE.

Per quanto riguarda il PIL dell’Italia nel caso specifico, la Commissione UE ha tagliato le previsioni di crescita al ritmo dello 0,7% per il 2025, rispetto al +1% precedentemente previsto per l’economia italiana e al +0,9% per il 2026, rispetto al +1,2% atteso lo scorso autunno. Nelle previsioni primaverili della Commissione si legge inoltre che Bruxelles stima per l’Italia un rapporto deficit-PIL in discesa dal 3,4% del 2024 al 3,3% nel 2025 e al 2,9% nel 2026, mentre il rapporto debito-PIL è atteso a salire dal 135,3% del 2024 al 136,7% nel 2025 e al 138,2% nel 2026.

Da segnalare che le previsioni sull’Italia vanno confrontate con quelle rese note dal governo Meloni con la pubblicazione del Documento di Finanza Pubblica (DFP) da parte del MEF, che ha indicato una crescita del PIL reale per il 2025 pari a + 0,6%, in ulteriore accelerazione al ritmo dello 0,8% nel 2026 e 2027, “grazie alla spinta dei consumi”.

In quel documento, che è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 9 aprile scorso e commentato dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, sono indicate anche le previsioni sui conti pubblici, che segnalano un deficit-PIL in miglioramento, al 3,3% nel 2025, e in ulteriore discesa al 2,8% nel 2026, “con l’obiettivo di uscire dalla Procedura per disavanzi eccessivi”, e al 2,6% nel 2027, prima di chiudere al 2,3% nel 2028 e un rapporto debito-PIL dell’Italia è atteso ancora in salita al 136,6 per cento per il 2025 e al 137,6% nel 2026, con la traiettoria discendente che dovrebbe iniziare soltanto a partire dal 2027. Proprio in quel documento del governo Meloni sono stati presentati alcuni scenari per il debito pubblico dell’Italia, di cui uno particolarmente allarmante. In quell’occasione, non era mancato inoltre l’attenti dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio, che aveva avvertito che i veri numeri del PIL avrebbero potuto rivelarsi decisamente peggiori rispetto a quelli comunicati.

Pur annunciando di avere validato lo scenario macroeconomico tendenziale contenuto nel DFP del 2025, comunque “assumendo la piena e tempestiva realizzazione dei progetti del PNRR e le ipotesi del MEF sul contesto internazionale”, l’UPB aveva fatto notare subito che proprio quest’ultimo è “scosso da recentissimi eventi, che potrebbero avere un impatto significativo anche sull’economia italiana, al momento non ragionevolmente quantificabile ”. Riferimento, ovviamente, alle scosse che hanno colpito in primis il commercio globale, attraverso i dazi reciproci annunciati dal presidente americano Donald Trump.

leggi anche Debito e PIL, lo scenario più allarmante per il governo Meloni ha a che fare con i BTP

Nel precedente outlook diffuso con la pubblicazione delle previsioni autunnali del novembre del 2024, la Commissione europea aveva annunciato di avere già limitato le stime sul PIL dell’Italia, comunicando di prevedere un prodotto interno lordo italiano in crescita dello 0,7% nel 2024, dell’1% nel 2025 e dell’1,2% nel 2026.

Bruxelles aveva previsto anche un debit-PIL per il 2024 pari al 136,6%, in crescita al 138,2% nel 2025 e al 139,3% nel 2026. Le proiezioni per il deficit-PIL erano state pari al 3,8% per il 2024 dal 7,2% dello scorso anno, in ribasso al 3,4% nel 2025 e al 2,9% nel 2026.

(in fase di scrittura)