Da 20.000€ a 42.000€ in 10 anni. Dove investire secondo JP Morgan

Quando si parla di investire nel lungo termine, la domanda più importante è “quanto potrei ottenere” da un investimento? È qui che entra in gioco JP Morgan, con il suo nuovo Long-Term Capital Market Assumptions 2026, il report che ogni anno traccia la rotta per gli investitori globali stimando rischi e rendimenti per i prossimi 10-15 anni.

Secondo gli analisti della banca d’affari americana, i mercati azionari più promettenti potrebbero garantire rendimenti medi annui intorno al 7,5% nel prossimo decennio. Questo significa che 20.000 euro investiti oggi possono diventare circa 42.000 in 10 anni. Occorre però costruire un portafoglio diversificato e lasciarlo maturare nel tempo.

La vera sfida non è inseguire l’ennesima moda (neppure quella dell’intelligenza artificiale) ma saper reggere la volatilità e scegliere dove allocare il capitale in un mondo che cambia direzione dopo i tagli dei tassi e una crescita americana più resiliente del previsto. [...]