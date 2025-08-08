Cosa fa e quanto guadagna un CFO? Il ruolo del direttore finanziario in azienda

Il termine CFO, acronimo di Chief Financial Officer, si può tradurre in italiano come direttore finanziario. Si tratta di una figura dirigenziale cruciale all’interno delle imprese moderne, la cui origine affonda le radici in ruoli tradizionali come quello del revisore contabile o del revisore legale. Tuttavia, il ruolo del CFO ha subito una profonda trasformazione, arricchendosi notevolmente grazie ai processi di digitalizzazione, globalizzazione e finanziarizzazione che hanno investito il mondo economico negli ultimi decenni. Oggi, infatti, il CFO non si limita a “fare i conti”, ma ricopre responsabilità strategiche, decisionali e gestionali di primaria importanza.

A livello gerarchico, il CFO è una delle figure apicali dell’azienda, secondo solo al CEO (Chief Executive Officer), con cui collabora in stretta sinergia, specialmente nelle decisioni strategiche più complesse e ad alto impatto. Essere CFO oggi significa possedere una gamma ampia e sofisticata di competenze, una formazione solida e trasversale, e un approccio orientato al futuro dell’impresa. Nei paragrafi che seguono, approfondiamo l’identikit completo di questo ruolo: chi è, cosa fa, come si diventa CFO e quanto guadagna.

Chi è un CFO

Il Chief Financial Officer è un dirigente aziendale responsabile della gestione finanziaria, della contabilità e della pianificazione economica di un’organizzazione. A differenza del revisore, che opera come figura esterna e indipendente, il CFO è una figura interna, integrata nella governance aziendale, spesso parte del consiglio di amministrazione o del comitato direttivo.

Il CFO è infatti un perno fondamentale nelle decisioni economico-strategiche ed è coinvolto sia nella gestione del presente sia nella costruzione del futuro aziendale. Supervisiona la salute finanziaria dell’organizzazione, coniugando numeri, analisi e relazioni istituzionali. È uno stratega che fornisce prospettive concrete per la crescita e un diplomatico che cura i rapporti con stakeholder esterni: banche, investitori, azionisti, enti pubblici e partner.

Essendo chiamato a gestire una vasta mole di dati e a interfacciarsi con molteplici attori, interni ed esterni all’impresa, il CFO deve quindi possedere una mente analitica e una spiccata capacità relazionale.