Cos’è una joint venture? Significato, definizione e a cosa serve

La joint venture è una forma di collaborazione strategica tra due o più soggetti economici, finalizzata al raggiungimento di obiettivi condivisi, attraverso lo scambio di risorse, competenze e know-how. In Italia, questa pratica è stata tradizionalmente adottata prevalentemente da grandi imprese operanti in settori come l’energia, l’automotive o l’industria manifatturiera. Tuttavia, negli ultimi anni, anche le medie imprese stanno iniziando a ricorrere a questo strumento per affrontare la crescente competitività globale e per accedere a nuovi mercati o tecnologie.

Secondo i dati di Statista e di recenti rapporti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il numero di operazioni di joint venture registrate in Europa è in costante aumento, trainato dall’innovazione tecnologica e dalla crescente attenzione alla sostenibilità. L’Italia segue questo trend, con particolare vivacità nei settori dell’energia rinnovabile, della digitalizzazione e della ricerca industriale.

Andiamo ad analizzare nel dettaglio il funzionamento delle joint venture, le loro caratteristiche principali e i vantaggi e rischi associati a questo tipo di alleanza strategica.

Significato e definizione di joint venture Ma cos'è una joint venture? Diamo una definizione. Una joint venture è un'associazione temporanea tra due o più imprese. Queste scelgono di condividere alcuni asset, attraverso un contratto, per raggiungere un progetto comune. A differenza di altre forme di collaborazione, la joint venture non ha una struttura giuridica rigida e predefinita: può assumere forme diverse in base agli accordi tra le parti, dalla creazione di una nuova società comune (joint venture societaria) alla stipula di un contratto (joint venture contrattuale). Ciò che accomuna tutte le joint venture è la condivisione sia dei benefici sia dei rischi derivanti dal progetto comune. Esistono diverse tipologie di joint venture, che si distinguono in base all'obiettivo dell'accordo: possono riguardare la produzione, la distribuzione, la ricerca e sviluppo, o l'accesso a nuovi mercati. La loro flessibilità le rende strumenti preziosi per affrontare le sfide dell'economia contemporanea, anche se richiedono una governance attenta e una chiara definizione dei ruoli per evitare conflitti. Quindi, mettendo ordine, le caratteristiche principali di una joint venture sono: la presenza di un obiettivo comune;

l'autonomia mantenuta dalle realtà presenti, compresa l'impossibilità di rappresentarsi a vicenda. Si ha infatti la possibilità di dichiarare di agire per conto delle altre realtà solo ed esclusivamente nell'ambito dell'accordo comune;

la presenza, sempre e comunque, di un inizio e una fine dell'accordo;

la necessità di un'attenta pianificazione, sia prima, sia durante l'accordo, per evitare di correre i rischi;

Tipologie di joint venture: societarie e contrattuali Le joint venture si distinguono in due macro tipologie. Joint venture societaria: assume forma societaria (corporation), e può includere aziende da diverse nazioni, dette co-ventures. Oneri e utili vengono ripartiti, e i co-ventures sono responsabili solo per il capitale da loro versato;

Joint venture contrattuali: in questo caso gli accordi vengono ideati con lo scopo di dar vita a un progetto comune e dividere i profitti. A seconda della situazione anche lo co-ventures possono partecipare in maniera differente, orizzontalmente o verticalmente. Viene detta partecipazione orizzontale quella in cui le imprese hanno produzioni e strutture produttive simili, mentre è verticale quando le attività non sono uguali, ma condividono uno stesso scopo.

Joint venture: i vantaggi Costituire una joint venture offre numerosi vantaggi strategici e operativi. Tra i principali benefici, possiamo evidenziare: accesso a nuovi mercati e clienti, grazie alla rete di distribuzione o all'esperienza locale del partner;

condivisione dei costi e dei rischi, particolarmente utile in contesti di incertezza economica o in mercati volatili;

ottimizzazione delle risorse, che consente di combinare asset produttivi, competenze tecnologiche o commerciali a costi inferiori rispetto a uno sviluppo interno;

espansione geografica, senza dover sostenere da soli i costi e i rischi di un'operazione diretta all'estero;

flessibilità contrattuale, in quanto ogni joint venture può essere strutturata su misura in base alle esigenze delle parti;

possibilità di recesso, dal momento che i risultati sono in genere misurabili e i partner possono decidere di uscire dall'accordo se gli obiettivi non vengono raggiunti;

, dal momento che i risultati sono in genere misurabili e i partner possono decidere di uscire dall’accordo se gli obiettivi non vengono raggiunti; riduzione della concorrenza, nel caso in cui l’accordo venga stretto con un potenziale competitor, generando sinergie invece che rivalità. Inoltre, non esistono limiti legali al numero di joint venture che un’azienda può creare: una strategia multipla può permettere di diversificare le collaborazioni, aumentando la resilienza e la competitività sul medio-lungo periodo.