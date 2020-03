Coronavirus, i personaggi famosi contagiati: altro deputato positivo

Il coronavirus si sta espandendo a macchia d’olio in tutto il mondo e non sembrerebbe guardare in faccia a nessuno, visti i tanti vip e uomini politici che in queste settimane sono risultati positivi al tampone.

In Italia solo negli ultimi giorni sono risultati contagiati il segretario del PD e governatore del Lazio Nicola Zingaretti, il suo collega del Piemonte Alberto Cirio e anche il noto giornalista Nicola Porro.

Notizia recente è poi la positività dei deputati Claudio Pedrazzini ed Edmondo Cirielli, mentre i contagi di Daniele Rugani della Juventus e Manolo Gabbiadini della Sampdoria sono stati i primi casi in Serie A.

Ferma anche l’NBA, dopo che è stata confermata la positività del cestista francese Rudy Gobert, con la notizia che è arrivata proprio mentre gli Utah Jazz si stavano scaldando sul campo di Oklahoma.

Per i politici non va di certo meglio nel resto del mondo, con l’Iran che è il caso più eclatante, mentre il mondo della letteratura e dello spettacolo è in ansia per Luis Sepúlveda anche lui risultato positivo al coronavirus così come l’attore Tom Hanks.

I politici colpiti dal coronavirus

Il coronavirus si è ormai diffuso in tutto il mondo e non ha risparmiato vertici politici e personaggi famosi. In Iran oggi il virus ha mietuto la prima vittima tra i vertici religiosi del Paese: è morto infatti un membro dell’organismo di consiglio della Guida suprema, l’Āyatollāh Ali Khamenei, di nome Mohammad Mirmohammadi, dell’età di 71 anni.

Risultano inoltre contagiati tre esponenti di governo del paese: Masoumeh Ebtekar, vicepresidente dell’Iran con delega alle donne e gli affari familiari, è il terzo esponente politico ad aver contratto il coronavirus. Prima di lei è toccato al vice-ministro della salute, Iraj Harirchi, il primo ad aver contratto la COVID-19, e a Mahmud Sadeghi, parlamentare eletto a Teheran.

In Asia orientale invece si è messo in quarantena a Ulaanbaatar il presidente della Mongolia Khaltmaagiin Battulga dopo il suo rientro da un viaggio in Cina. Secondo l’agenzia di stampa locale Akipress, la misura è stata adottata solo in via precauzionale, con l’obiettivo di contenere la diffusione del virus. Battulga si era recato a Pechino per incontrare il presidente cinese Xi Jinping per discutere delle soluzioni su come contenere il virus.

Il ministro della Cultura francese Franck Riester è invecerisultato positivo, così come la collega inglese dela Salute Nadine Dorries, mentre in america il senatore repubblicano Ted Cruz, uno degli sfidanti di donald trump alle primarie 2016, si è messo in autoisolamento.

In Italia, tra i vertici politici è risultata positiva al virus una collaboratrice del governatore della Lombardia, Attilio Fontana. Questi, risultato negativo al tampone del virus a cui era stato sottoposto il 26 febbraio, ha deciso di andare in quarantena volontaria.

Per lui è scattato un secondo controllo quando è risultato positivo al virus anche l’assessore allo sviluppo sostenibile della regione Lombardia, Alessandro Mattinzoli, mentre in quarantena nella zona rossa di Codogno è finito Guido Guidesi, deputato leghista e ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

In Emilia Romagna sono due gli assessori regionali risultati positivi al tampone: si tratta di Raffaele Donini (Salute) e Barbara Lori (aree Montane), negativo invece il governatore Stefano Bonaccini.

Sono risultati contagiati invece i governatori Alberto Cirio e Nicola Zingaretti, entrambi stanno comunque bene, con la positività del leader del PD che ha reso necessaria la quarantena per buona parte dei vertici dei dem.

Il primo parlamentare italiano a essere contagiato è invece Claudio Pedrazzini, con la sua positività che ha scaturito tutta una serie di controlli e precauzioni anche a Montecitorio.

Dopo di lui è arrivata la notizia del contagio anche di Edmondo Cirielli, deputato campano di Fratelli d’Italia che alla Camera svolge il ruolo di Questore.

Non ce l’ha fatta invece Nelio Pavesi, consigliere comunale di Piacenza della Lega che all’età di 68 anni è morto dopo essere stato contagiato dal coronavirus.

I vip contagiati

Tra i personaggi famosi del mondo dello spettacolo è notizia fresca la positività da parte di Nicola Porro, popolare giornalista e conduttore di Quarta Repubblica che così non andrà in onda come Le Iene dove si è registrato un caso all’interno della redazione al pari di quella di SkyTg24 con il giornalista Renato Coen positivo.

Nel calcio ci sono ben quattro casi tra le fila della Pianese, club toscano che milita in Serie C, mentre una positività è stata registrata anche nella Reggiana e nella Vis Pesaro sempre in terza serie.

La notizia della positività di Daniele Rugani ha fatto scattare l’isolamento per Juventus e Inter, il difensore è comunque asintomatico, mentre avrebbe qualche linea di febbre Manolo Gabbiadini della Sampdoria altro calciatore positivo. In Germania invece è stato contagiato Timo Hubers dell’Hannover.

Stop anche all’NBA, con il basket americano che ha deciso di sospendere la regular season dopo che il cestista francese Rudy Gobert è risultato essere positivo al coronavirus.

In Spagna invece risulta contagiato il noto scrittore cileno Luis Sepúlveda, autore dei bestseller “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” e “Il vecchio che leggeva romanzi d’amore”.

Lo scrittore è ricoverato nel reparto malattie infettive del Central University Hospital of Asturias di Oviedo insieme alla moglie, la poetessa Carmen Yáñez anche lei positiva, con la notizia di un aggravarsi delle condizioni di Sepúlveda che è stata smentita.

Infine è notizia dell’ultima ora la positività al coronavirus di Tom Hanks e della moglie Rita Wilson, con la coppia che al momento si trova in Australia e che ha deciso di fare il tampone dopo dei sintomi influenzali.