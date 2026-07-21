Il consolidamento debiti è una delle soluzioni finanziarie più usate da chi si ritrova a fine mese con tre, quattro o più rate tra prestiti personali, finanziamenti finalizzati e carte revolving. In questi casi il problema, spesso, non è tanto quanto si paga, ma come lo si paga: scadenze diverse, importi che cambiano, costi non sempre immediati da leggere.

Attraverso questa operazione, chi deve fronteggiare numerosi finanziamenti può accorpare più esposizioni in un unica rata mensile, con un solo piano di rimborso e un unico interlocutore, semplificando notevolmente la gestione finanziaria. Non è però una bacchetta magica: non cancella i debiti e non li abbassa automaticamente. Può rendere più semplice la gestione e, in alcuni casi, garantire una rata più sostenibile, spesso allungando la durata.

Scopriamo, dunque, cos’è e come funziona il consolidamento debiti, tra vantaggi per famiglie e imprese, i costi da controllare e le alternative disponibili (e come richiederle).

Cos’è il consolidamento debiti e cosa cambia per te

Il consolidamento debiti è uno strumento finanziario che consente di aggregare tutti i debiti esistenti in un’unica soluzione mensile, semplificando così la gestione delle finanze personali. Con un prestito per consolidamento debiti, il nuovo finanziamento viene usato per estinguere o rimborsare i debiti che si vogliono includere: il risultato è un’unica rata, un’unica scadenza e un unico creditore. L’operazione può essere effettuata esclusivamente tramite istituti finanziari autorizzati, che garantiscono la piena conformità alle normative vigenti e la trasparenza del piano concordato con il debitore.

Grazie al consolidamento, il nuovo prestito offre in genere un tasso di interesse fisso e una singola rata mensile più adatta alla situazione finanziaria individuale, con l’obiettivo di evitare rischi di sovraindebitamento e garantire una gestione più efficace del bilancio.

Di fatto, quindi, ridurre la rata non significa per forza pagare meno. Allungando il piano di rimborso si può abbassare l’importo mensile, ma si rischia di aumentare il costo totale del credito. Ecco perché la convenienza va misurata con numeri concreti, non «a sensazione».

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Consolidamento debiti: i numeri del credito alle famiglie nel 2025

Negli ultimi anni si è osservato un ricorso crescente al credito da parte delle famiglie italiane, che alimenta anche la domanda di operazioni di consolidamento. Secondo il Barometro Crif (fonte EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie gestito da Crif), nel corso del 2025 la domanda complessiva di prestiti è rimasta prudente, con un +1,1% rispetto al 2024, dopo un’annata caratterizzata da oscillazioni: mesi iniziali attivi, una contrazione tra aprile e giugno e una ripresa nel secondo semestre.

A trainare il comparto sono stati i prestiti personali, cresciuti del +10%, mentre la domanda di prestiti finalizzati tradizionali (quelli per l’acquisto di beni durevoli come auto o elettrodomestici) ha registrato una contrazione del -7,5%. Tale andamento divergente riflette l’evoluzione delle abitudini di pagamento delle famiglie verso le forme di Buy Now Pay Later, sempre più utilizzate come alternativa ai prestiti di piccolo importo (small ticket, sotto i 5.000 euro): le dilazioni di pagamento hanno segnato un +49,8% rispetto al 2024, con un importo medio di 1.120 euro.

Sul fronte delle durate, la domanda viene diluita nel tempo per pesare il meno possibile sul bilancio familiare: il 34,2% degli italiani sceglie piani di rimborso superiori ai cinque anni. La dinamica cambia però in base alla forma tecnica: il 70,5% delle richieste di prestiti finalizzati ha durata inferiore ai tre anni, mentre i prestiti personali si concentrano nella fascia oltre i cinque anni (53,3% del totale). Quanto all’età, nel 2025 il 63,1% dei prestiti è stato erogato a persone tra i 25 e i 54 anni.

In molti casi, questi finanziamenti si sommano ai mutui ipotecari, che comportano spesso un debito di importo considerevole. Nonostante un contesto segnato da incertezza globale, tassi in evoluzione e inflazione, le famiglie italiane non hanno smesso di rivolgersi agli istituti di credito per sostenere consumi e investimenti sulla casa.

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Consolidamento debiti: come funziona nel dettaglio e tipologie disponibili

La procedura di consolidamento è un processo semplice e accessibile, pensato per unire prestiti e finanziamenti esistenti in un’unica soluzione finanziaria. Distribuendo gli importi debitori su un periodo più esteso, si ottiene una rata mensile più bassa.

Per comprenderne il funzionamento è essenziale esaminare i passaggi chiave.

Raccolta dei dati e presentazione della domanda : la richiesta va accompagnata dalla documentazione puntuale di tutte le posizioni debitorie (elenco dei finanziamenti con importi residui, rate e scadenze, eventuali carte rateali o revolving), ottenuta dalle banche o dagli istituti che hanno erogato ciascun prestito.

: la richiesta va accompagnata dalla documentazione puntuale di tutte le posizioni debitorie (elenco dei finanziamenti con importi residui, rate e scadenze, eventuali carte rateali o revolving), ottenuta dalle banche o dagli istituti che hanno erogato ciascun prestito. Analisi dell’affidabilità creditizia : una volta presentata la domanda, l’ente concessionario valuta l’affidabilità creditizia, ossia i parametri relativi alla situazione patrimoniale e alla solidità finanziaria del richiedente, riservandosi la decisione di approvarla o respingerla.

: una volta presentata la domanda, l’ente concessionario valuta l’affidabilità creditizia, ossia i parametri relativi alla situazione patrimoniale e alla solidità finanziaria del richiedente, riservandosi la decisione di approvarla o respingerla. Assicurazione sul nuovo prestito : il consolidamento può essere accompagnato da un’assicurazione opzionale personalizzabile, che offre una copertura da eventi negativi come la perdita del lavoro, la morte di un coniuge o la disabilità. Attenzione, però: quando presente, è fondamentale verificare se sia obbligatoria o facoltativa e a quali condizioni.

: il consolidamento può essere accompagnato da un’assicurazione opzionale personalizzabile, che offre una copertura da eventi negativi come la perdita del lavoro, la morte di un coniuge o la disabilità. Attenzione, però: quando presente, è fondamentale verificare se sia obbligatoria o facoltativa e a quali condizioni. Simulatore di calcolo del prestito per consolidamento: per verificare la possibilità di accedere a questa modalità di estinzione dei finanziamenti è utile ricorrere a un simulatore, che ipotizza importo, durata e rata del nuovo prestito con attenzione a TAN, TAEG e costo complessivo.

Il consolidamento debiti è una forma di «finanziamento centralizzato» accessibile sia alle persone giuridiche, come società e associazioni, sia alle persone fisiche. In teoria è disponibile per tutte le categorie di lavoratori con un reddito sufficiente a sostenere il piano di rimborso concordato.

Con questo tipo di prestito è generalmente possibile ottenere:

importi rilevanti, spesso fino a 80.000 euro , senza la necessità di fornire una motivazione specifica per la richiesta;

, senza la necessità di fornire una motivazione specifica per la richiesta; un periodo di rimborso prolungato, in molti casi fino a 120 mesi.

Ciò, dunque, offre un duplice vantaggio: le rate mensili risultano inferiori rispetto a quelle attuali, consentendo di gestire meglio il bilancio, e il TAEG può risultare più competitivo. È bene ricordare che, a parità di durata, il TAEG tende a diminuire all’aumentare dell’importo finanziato, mentre a parità di ammontare si riduce all’aumentare della durata.

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Quando conviene il prestito per consolidamento debiti: tutti i vantaggi

Il consolidamento dei debiti offre diversi vantaggi che lo rendono una soluzione conveniente per chi desidera gestire in modo più efficace la propria situazione finanziaria.

Prevedibilità dei pagamenti: raggruppare i debiti in un’unica soluzione consente di conoscere fin da subito i costi fissi mensili e la data di addebito dell’unica rata. I pagamenti diventano più prevedibili, migliorando la gestione ed evitando il rischio di dimenticanze e sfasamenti di cassa.

Rata mensile più bassa: il consolidamento consente in genere di ottenere una rata inferiore rispetto alla somma dei prestiti precedenti. Allungando il periodo di rimborso, le rate del nuovo prestito possono diminuire in misura anche significativa. Per essere conveniente, l’operazione dovrebbe coinvolgere almeno due prestiti; la convenienza aumenta con tre o più finanziamenti da gestire presso istituti diversi.

Gestione finanziaria più semplice: trasformare diversi debiti a breve scadenza in un unico debito a lungo termine, con una rata più bassa e una sola scadenza, semplifica notevolmente la gestione, riduce lo stress e migliora il controllo sulle finanze personali.

Possibilità di rinegoziare il debito: il consolidamento consente di rinegoziare le condizioni, permettendo al debitore di puntare a tariffe migliori e a un rimborso più sostenibile.

Riduzione della pressione psicologica: pagare un’unica rata più bassa comporta una minore pressione rispetto ad affrontare scadenze multiple, contribuendo alla tranquillità finanziaria.

Il consolidamento può inoltre rappresentare una soluzione anche per chi è stato segnalato come cattivo pagatore: chiudendo le posizioni pregresse, può contribuire a risolvere problemi di credito precedenti.

Quando ha senso e quando no

Il consolidamento è una scelta sensata se hai più rate e vuoi semplificare la gestione, se la rata complessiva è diventata troppo rigida rispetto alle entrate, o se vuoi passare da prodotti costosi (come alcune forme revolving) a un piano più leggibile, con costi chiari.

Può invece essere meno adatto se l’obiettivo è solo ottenere nuova liquidità senza un piano realistico, oppure se la situazione è già compromessa, con ritardi gravi o insolvenze. In quest’ultimo caso, prima di tutto serve capire quali alternative esistono e quale percorso è davvero percorribile, eventualmente con assistenza professionale.

Che costi ha il consolidamento debiti? Le voci da controllare oltre alla rata

Quando valuti un prestito consolidamento debiti, gli elementi decisivi non sono solo rata e durata. Due parametri centrali e già in parte affrontanti sono:

il [TAN] (tasso annuo nominale) è il tasso di interesse applicato annualmente sul capitale erogato e offre un’indicazione della percentuale di interesse applicata al prestito;

(tasso annuo nominale) è il tasso di interesse applicato annualmente sul capitale erogato e offre un’indicazione della percentuale di interesse applicata al prestito; il TAEG (tasso annuo effettivo globale) definisce il costo complessivo del finanziamento, includendo non solo l’interesse ma anche tutte le spese accessorie, come quelle di istruttoria, le spese periodiche di incasso della rata e le eventuali assicurazioni obbligatorie. È l’indicatore che permette di confrontare in modo rapido e trasparente la convenienza di un prestito rispetto a un altro.

Oltre a TAN e TAEG, controlla sempre le spese di istruttoria e di incasso rata, gli eventuali costi assicurativi (verificando se obbligatori o facoltativi), le eventuali penali o costi legati all’estinzione anticipata dei finanziamenti che andrai a chiudere, e infine il costo totale del credito e l’importo totale dovuto.

Per orientarti, in Italia i finanziatori sono tenuti a fornire informazioni precontrattuali standard, il cosiddetto SECCI (modulo per le «Informazioni europee di base sul credito ai consumatori»), oltre alla documentazione di trasparenza prevista dalle norme di Banca d’Italia. Leggere quei documenti è noioso, ma è lì che si trova la verità sui costi.

Consolidamento debiti con o senza liquidità aggiuntiva

Molti cercano un consolidamento «con liquidità», cioè una somma extra da usare per spese immediate. Si può fare, ma solo se l’operazione resta sostenibile. Vale una regola semplice: prima metti in sicurezza la rata, poi eventualmente chiedi liquidità.

Se la liquidità aggiuntiva fa risalire la rata o costringe ad allungare troppo la durata, la convenienza rischia di evaporare.

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Consolidamento debiti: requisiti necessari e documenti richiesti

Il consolidamento è un prestito che richiede specifici requisiti e documentazione per essere accettato dalla banca o dall’istituto finanziario. Può essere tanto vantaggioso quanto complesso, specie in situazioni debitorie critiche, poiché l’ente valuta l’affidabilità creditizia prima di concedere il finanziamento.

I requisiti generalmente richiesti includono:

un’età compresa in genere tra i 18 e i 75 anni ;

; condizioni economiche e professionali stabili, come un’anzianità lavorativa non inferiore a 1-2 anni, un contratto a tempo indeterminato o un reddito dimostrabile per i lavoratori autonomi, oppure il possesso di una pensione;

assenza di pignoramenti o protesti.

Sul fronte documentale, di solito servono:

documento d’identità e tessera sanitaria o codice fiscale ;

; un elenco dei finanziamenti in corso per i quali si richiede il consolidamento, con i dettagli dei creditori e delle somme ancora dovute;

per i quali si richiede il consolidamento, con i dettagli dei creditori e delle somme ancora dovute; i conteggi estintivi che indicano le somme necessarie per chiudere i debiti con i precedenti istituti;

che indicano le somme necessarie per chiudere i debiti con i precedenti istituti; la documentazione reddituale (buste paga, cedolino della pensione o dichiarazione dei redditi in base al profilo), in genere degli ultimi 2/3 anni;

(buste paga, cedolino della pensione o dichiarazione dei redditi in base al profilo), in genere degli ultimi 2/3 anni; gli ultimi estratti conto , se richiesti;

, se richiesti; per gli imprenditori, le scritture contabili degli ultimi esercizi o gli estratti conto bancari.

Più sono chiari i numeri in ingresso, più veloce e realistica sarà la valutazione.

Le alternative da conoscere

A seconda del profilo, oltre al classico prestito personale esistono soluzioni con logiche e vincoli differenti. Le più frequenti sono:

la cessione del quinto , riservata a dipendenti e pensionati, con la rata trattenuta direttamente da stipendio o pensione entro i limiti di legge;

, riservata a dipendenti e pensionati, con la rata trattenuta direttamente da stipendio o pensione entro i limiti di legge; la rinegoziazione o ristrutturazione con i singoli creditori, non sempre possibile ma da valutare;

con i singoli creditori, non sempre possibile ma da valutare; per le situazioni più complesse, percorsi che richiedono consulenza specializzata.

Conoscere le alternative non significa complicarsi la vita ma, anzi, equivale ad avere il bagaglio necessario per capire che non esiste un’unica via - che potrebbe essere la meno consigliabile per la propria situazione.

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Sovraindebitamento: cosa fare quando il consolidamento non basta

È importante distinguere il consolidamento, che è un prodotto di credito, dalle procedure giudiziali riservate a chi si trova già in stato di sovraindebitamento, ossia nell’impossibilità di far fronte con regolarità ai propri debiti. Queste procedure erano un tempo disciplinate dal Decreto Legge n. 212/2011 e dalla successiva Legge n. 3/2012 (la cosiddetta «legge salva-suicidi»).

A partire dal 15 luglio 2022, tuttavia, quella disciplina è confluita ed è stata aggiornata nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), oggetto di successivi correttivi: non è quindi più corretto fare riferimento alla sola Legge 3/2012. Il Codice ha unificato le procedure per i soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, imprenditori minori), confermando il ruolo centrale degli OCC (Organismi di Composizione della Crisi) e la possibilità dell’esdebitazione, cioè la cancellazione del debito che non può essere in alcun modo onorato. Chi valuta un consolidamento pur avendo già segnalazioni o ritardi importanti dovrebbe quindi essere trasparente da subito: alcune strade possono restare aperte, altre no, ed è meglio scoprirlo all’inizio.