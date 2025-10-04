Commodities: segnali di un nuovo super ciclo alle porte

Dopo un decennio di debolezza, le commodities sembrano pronte a tornare protagoniste sui mercati globali. Prezzi stagnanti, investimenti ridotti e una crescente diffidenza degli investitori hanno caratterizzato gli ultimi anni. Tuttavia, una serie di fattori strutturali – tanto dal lato dell’offerta quanto da quello della domanda – indica che potremmo trovarci all’inizio di un nuovo super ciclo, con implicazioni profonde per l’economia mondiale, la geopolitica e i portafogli degli investitori.

I super cicli delle materie prime sono lunghi periodi di crescita sostenuta dei prezzi, guidati da trasformazioni globali. Negli anni ’70 furono i conflitti in Medio Oriente e le politiche monetarie espansive a innescare un’ondata rialzista. Negli anni 2000, invece, fu la rapida urbanizzazione e industrializzazione della Cina a generare una domanda senza precedenti di petrolio, ferro e rame. Questi cicli hanno dimostrato come i movimenti dei mercati delle materie prime non siano solo ciclici, ma spesso legati a grandi cambiamenti strutturali.

L’attuale scenario si distingue per la fragilità dell’offerta. La produzione di risorse strategiche è altamente concentrata: [...]