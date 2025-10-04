Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Commodities: segnali di un nuovo super ciclo alle porte

Redazione Money Premium

4 Ottobre 2025 - 06:27

Tra scarsità di offerta, domanda in crescita e instabilità geopolitica, le materie prime potrebbero essere pronte a inaugurare una nuova fase espansiva di lungo periodo

Commodities: segnali di un nuovo super ciclo alle porte

Seguici su

Dopo un decennio di debolezza, le commodities sembrano pronte a tornare protagoniste sui mercati globali. Prezzi stagnanti, investimenti ridotti e una crescente diffidenza degli investitori hanno caratterizzato gli ultimi anni. Tuttavia, una serie di fattori strutturali – tanto dal lato dell’offerta quanto da quello della domanda – indica che potremmo trovarci all’inizio di un nuovo super ciclo, con implicazioni profonde per l’economia mondiale, la geopolitica e i portafogli degli investitori.

I super cicli delle materie prime sono lunghi periodi di crescita sostenuta dei prezzi, guidati da trasformazioni globali. Negli anni ’70 furono i conflitti in Medio Oriente e le politiche monetarie espansive a innescare un’ondata rialzista. Negli anni 2000, invece, fu la rapida urbanizzazione e industrializzazione della Cina a generare una domanda senza precedenti di petrolio, ferro e rame. Questi cicli hanno dimostrato come i movimenti dei mercati delle materie prime non siano solo ciclici, ma spesso legati a grandi cambiamenti strutturali.

L’attuale scenario si distingue per la fragilità dell’offerta. La produzione di risorse strategiche è altamente concentrata: [...]

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora oppure Prova senza abbonamento

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Commodity
# Materie prime
# Rame
# Alluminio

Iscriviti a Money.it

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis
FT logo

Prepararsi al crash prima dell’età dell’oro dell’intelligenza artificiale

La storia delle rivoluzioni tecnologiche mostra un ciclo di bolle, (…)

3 ottobre 2025

La forza delle minoranze e la debolezza delle maggioranze: il paradosso delle democrazie

Dal caso Wimbledon a dazi e debito pubblico, come le democrazie liberali (…)

30 settembre 2025

Dal codice all’empatia: come l’IA sta cambiando il nostro modo di relazionarci

Dall’assistente virtuale al consulente personale, l’intelligenza artificiale (…)

26 settembre 2025

Il private equity cambia volto: meno élite, più retail

KKR e altri giganti del capitale privato modificano le regole per accogliere (…)

23 settembre 2025

L’arma segreta del XXI secolo? La forza della personalità e della disciplina

Il declino della disciplina e della tenacia tra i giovani minaccia carriere, (…)

19 settembre 2025

Il ritorno dei pulsanti sulle auto: quando l’innovazione fa marcia indietro

Mentre le auto diventano sempre più digitali, i costruttori tornano ai (…)

16 settembre 2025

Selezionati per te

Petrolio, nuovo giacimento scoperto in Europa. 1.000 barili al giorno per questo Paese

Materie Prime

Petrolio, nuovo giacimento scoperto in Europa. 1.000 barili al giorno per questo Paese
Conviene vendere l'oro che hai in casa oggi? I prezzi non sono mai stati così alti

Materie Prime

Conviene vendere l’oro che hai in casa oggi? I prezzi non sono mai stati così alti

Correlato

Trump spinge il capitalismo nazionalista USA: lo Stato entra in terre rare, semiconduttori e litio

Economia internazionale

Trump spinge il capitalismo nazionalista USA: lo Stato entra in terre rare, semiconduttori e litio