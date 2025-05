Come stanno davvero le banche italiane, alle prese con la minaccia dei dazi di Trump che, nello zavorrare i fondamentali dell’economia rischiano di far salire gli NPL e a fronte, anche, di tagli dei tassi avviati dalla BCE, che le hanno private di un importante sostegno a favore dei rispettivi margini netti di interesse?

A rispondere è stato lo stesso governatore di Bankitalia, Fabio Panetta, con le Considerazioni finali alla Relazione annuale dell’anno 2024, nel discorso che ha proferito oggi, venerdì 30 maggio 2025.

Non solo: “ Il rendimento del capitale rimane elevato e le prospettive sono stabili ”. E anche le banche italiane di “ minore dimensione ”, istituti che sono “ più esposti alla compressione del margine di interesse, mostrano comunque un rendimento del capitale relativamente soddisfacente, intorno all’8 per cento ”.

Certo, in un contesto in cui la BCE continua a tagliare i tassi di interesse dell’area euro (ma potrebbe essere vicina alla fine, come ha avvertito lo stesso Panetta), il margine di interesse delle banche italiane “inizia a risentire del calo dei tassi”. Detto questo, ” la redditività è sostenuta dal buon andamento delle commissioni, in particolare quelle sulla gestione del risparmio ”. (fattore che, di per sé, spiega anche la ratio delle tante partite di risiko che sono state aperte e annunciate a Piazza Affari, con la caccia, da parte delle banche, alle commissioni).

In evidenza in particolare il rapporto tra i costi operativi e il margine di intermediazione, che “ continua a migliorare ”.

In un contesto in cui il senso di incertezza avvolge l’economia e i mercati mondiali, il sistema finanziario italiano, è questa la buona notizia, si mantiene solido .

Certo, “ la Vigilanza mantiene alta l’attenzione, attraverso un’azione costante ” e a dimostrarlo è il fatto che Bankitalia “ nei mesi scorsi è intervenuta in più casi di difficoltà riguardanti piccoli intermediari , riconducibili in prevalenza a carenze nei meccanismi di governo societario e a debolezze nel sistema di controllo interno ”.

Detto questo, e la notizia è ottima per le banche italiane , gli effetti sono previsti “nell’insieme “ limitati ”. Merito di alcuni fattori che Panetta menziona: “ In ogni caso, l’alta redditività e le riserve patrimoniali accumulate mettono il sistema bancario italiano in condizione di assorbire eventuali shock ”.

D’altronde, il rallentamento del PIL implica in generale un aumento del tasso di disoccupazione e un peggioramento conseguente dei bilanci delle famiglie e delle imprese che possono dunque trovarsi in maggiore difficoltà a restituire i prestiti ricevuti dalle banche , peggiorando così i bilanci degli istituti di credito.

Il riferimento è al nodo degli NPL, crediti deteriorati o anche Non Performing Loans delle banche italiane che, in un contesto di rallentamento temuto dell’economia mondiale si teme possa riproporsi alla stregua di spina nel fianco del settore .

Dinamica credito, il trend dei prestiti alle imprese italiane

I nodi per le banche italiane non mancano, anche se non sembrano alimentare preoccupazioni eccessive.

Sul fronte della dinamica del credito, per esempio, Panetta ha messo in evidenza che, nel corso dell’ultimo anno, la flessione dei prestiti alle imprese da parte degli istituti è andata avanti, anche se “con minore intensità”.

Si tratta in ogni caso di un trend, ha avvertito il numero uno di Palazzo Koch, “che merita attenzione”, visto che “un’adeguata disponibilità di credito è essenziale per sostenere gli investimenti e favorire la ripresa produttiva – soprattutto per le aziende più piccole, che incontrano maggiori difficoltà di accesso a fonti alternative di finanziamento”.

Anche qui, la nota positiva è rappresentata comunque dal fatto che i dati e i fatti suggeriscono che “la contrazione dei prestiti riflette principalmente la debolezza della domanda, più che un inasprimento delle condizioni di offerta da parte delle banche”.

Dai sondaggi presso le imprese, è per esempio emerso che “la quota di società che segnalano difficoltà di accesso al credito è in calo in tutti i settori e per tutte le classi dimensionali”. E questa indicazione trova conferma negli stessi “dati di bilancio delle imprese”.

A tal proposito Panetta ha sottolineato che “negli ultimi anni l’autofinanziamento è aumentato più degli investimenti anche per le aziende minori, riducendo progressivamente – fino ad annullarlo – il fabbisogno di risorse esterne”.

Allo stesso tempo, ha sottolineato il governatore, “molte imprese hanno realizzato cospicui aumenti di capitale e incrementato le riserve di attività finanziarie. Detto questo, dalla crisi dei debiti sovrani in poi la leva finanziaria è significativamente migliorata”.

Insomma, quanto emerge dal quadro delineato da Bankitalia è che, a fronte delle banche italiane che vantano anticorpi decisamente più in forma rispetto a quelli degli anni precedenti, emerge che anche le imprese mostrano fondamentali che supportano il clima di fiducia. Una buona notizia, per conferma, come ha messo in evidenza Panetta, che allo stato attuale delle cose le banche italiane versano in condizioni di forza tali da poter assorbire eventuali shock. Anche quelli, evidentemente, che portano la firma di Donald Trump.