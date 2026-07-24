Come sarà la prossima banconota da 10 euro

La Banca centrale europea ha svelato i 10 disegni selezionati per le nuove banconote in euro, appartenenti ai temi “Cultura europea” e “Fiumi e uccelli” e identificati con le lettere dalla A alla J. Adesso la palla passa in mano ai cittadini europei, chiamati a partecipare al sondaggio per scegliere il nuovo design delle banconote. C’è tempo fino al 21 settembre 2026 per esprimere la propria preferenza, mentre gli stessi quesiti saranno proposti a un campione rappresentativo da una società di ricerca indipendente.

La scelta definitiva ricade così sui cittadini, che potranno valutare l’estetica delle banconote ma soprattutto la valenza simbolica sottostante. Per il tema dedicato alla cultura sono celebrati le personalità che più hanno segnato la storia europea e fanno parte del patrimonio comune, mentre il secondo esalta la biodiversità e la ricchezza naturale del territorio Ue. Ma basta indugi, vediamo quali sono le proposte per il taglio da 10 euro, uno dei più diffusi e pratici da utilizzare nei pagamenti quotidiani, insieme a quello da 5 euro.

La nuova banconota da 10 euro

Il tema “Cultura europea” vede protagonisti musicisti, pittori, scrittori, scienziati e artisti che hanno segnato la storia lasciando un’impronta indelebile per le future generazioni. Ognuno dei protagonisti è degno di nota, da Marie Curie per la banconota da 20 euro a Miguel de Cervantes /per i 50 euro, ma il volto dei 10 euro è tra i più iconici e riconoscibili: Ludwig van Beethoven.

Una figura emblematica della musica classica, riconosciuto in tutto il mondo come uno dei più grandi compositori di sempre. Il musicista tedesco è senza dubbio un artista indimenticabile, che dà lustro alla cultura europea del passato e grandi insegnamenti per il futuro. Il retro, invece, seguirà il soggetto con un festival musicale, dove un coro composto da bambini e giovani adulti richiamerà l’unione realizzata dalla musica, ma anche le molteplici sfaccettature della cultura europea.

Il tema "Fiumi e uccelli” è dedicato alla biodiversità, all’ambiente e al variegato territorio europeo. Per ogni banconota di questo tema viene quindi scelto un uccello rappresentativo insieme a un corso d’acqua, che completa l’habitat ma serve anche l’importanza di questo elemento, coerentemente con gli obiettivi europei. Per il retro viene abbinato un edificio istituzionale dell’Unione europea, che ben si sposi per la sua funzione agli elementi simbolici scelti. In particolare, per la banconota da 10 euro è stato selezionato il martin pescatore.

Un uccello estremamente caratteristico grazie al piumaggio sgargiante, noto soprattutto per la velocità fulminea con cui si sposta e cattura le sue prede. Simbolo di vitalità, resilienza e precisione non poteva che essere abbinato alla Commissione europea, il vero cuore pulsante dell’Ue che troviamo sul retro della banconota da 10. Nella parte frontale, invece, il martin pescatore si staglia su uno sfondo altrettanto energico: una cascata impetuosa e una pozza d’acqua corrente che completa il quadro, nel modo personale di ogni artista.