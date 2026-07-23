Come sarà la prossima banconota da 5 euro

La banconota da 5 euro sta per cambiare, insieme agli altri tagli, con la nuova versione della moneta unica europea.

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea sta da tempo lavorando a un progetto di rinnovamento delle banconote e il 23 luglio 2026 ha decretato i disegni vincitori. Sono 10 progetti differenti, identificati con le lettere dalla A alla J, per ogni banconota che si contenderanno l’illustrazione. Tutti i cittadini Ue sono invitati a partecipare al sondaggio entro il 21 settembre 2026 scegliendo tra i design finalisti in vista dell’emissione.

Ecco le nuove banconote da 5 euro

Sono due i temi selezionati dalla Bce: “cultura europea”, di cui fanno parte i design A, C, E, F, G e “fiumi e uccelli”, che comprende i design B, D, H, I, J. Due modi diversi per rappresentare l’identità europea, ma con gli stessi valori e i medesimi obiettivi per il futuro.

5 euro “cultura europea”

“Cultura europea” è il secondo tema papabile per il nuovo design delle banconote. Con questo tema si celebra il vasto patrimonio culturale europeo, insieme all’unione e alla condivisione, ma anche all’importanza dell’istruzione e della cooperazione. Per la banconota da 5 euro viene scelto il volto di Maria Callas, una delle cantanti operistiche più celebri di tutti i tempi. Statunitense ma con origini greche e italiane, infatti è stata naturalizzata italiana e poi greca, il soprano ci ha regalato interpretazioni magistrali di opere internazionali. Sul retro, artisti di strada intrattengono i passanti sullo sfondo.

Nel progetto A il primo piano della cantante lirica è protagonista, con attenzione allo sguardo, scelto per rappresentare l’osservazione, la percezione e la riflessione. La bocca, oltre che un vero e proprio strumento musicale nel caso di Callas, rappresenta nel Design A l’espressione, il dialogo e lo scambio. Così, la celebrazione all’artista diventa anche un promemoria della capacità dell’essere umano di produrre cultura, abbinata al retro ai musicanti, simbolo del processo dinamico e collettivo.

Nel progetto C la grafica si fa pop, accompagnata dai colori che permettono un’identificazione immediata del taglio di ogni banconota, celebrando al contempo il legame nato fra gli europei attraverso i secoli intorno alla figura della cantante lirica. Sul retro lo spazio contemporaneo è corredato da una cartina dell’Europa con sovrapposte le costellazioni che a lungo hanno guidato i viaggiatori.

Nel design E si fa uso dei simboli e in particolare del cerchio per offrire uno spazio intellettuale di immediata familiarità, per evidenziare le comuni fonti di ispirazione nonostante le diversità individuali e richiamare i valori culturali familiari in continua evoluzione.

Nel progetto F, invece, si celebra il motto ufficiale dell’Ue: “Unita nella diversità”. Il collage di forme e trame rappresenta proprio l’insieme di diverse identità culturali collegate da un senso di appartenenza e unione. Il ritratto fatto a mano e i luoghi di cultura sono così le manifestazioni concrete e artistiche di queste idee.

Infine, il design G, in cui lo sguardo di Maria Callas è diretto allo spettatore, un modo per continuare il dialogo con personalità che hanno forgiato la cultura europea e mantenerne lo spirito sempre vivo. Piccola chicca: ruotando le banconote di questo progetto in orizzontale si possono osservare quattro blocchi verticali, ciascuno ispirato a una lettera: “E”, “U”, “R” e “O”.

5 euro “fiumi e uccelli”

Il tema “fiumi e uccelli” selezionato dalla Bce si concentra sulla natura, raccontando l’Europa attraverso i suoi paesaggi caratteristici e mettendo in primo piano un uccello e il suo habitat. Sulla banconota da 5 euro, nel dettaglio, troviamo un picchio muraiolo, che si staglia nei pressi di una fonte d’acqua nel tipico paesaggio montano. Il picchio muraiolo è in grado di percorrere distanze lunghissime durante l’inverno per raggiungere i territori di alimentazione, che difende con grande spirito territoriale, anche perché è piuttosto abitudinario e può tornare nel medesimo territorio anche per svariati anni. Così, viene associato al Parlamento europeo, dimostrando sicurezza e solidità.

Nel design B ogni uccello scelto, in questo caso il picchio muraiolo, è accompagnato da una scheda sintetica delle sue caratteristiche e da uno schema grafico ispirato al suo canto. Sul retro il Parlamento europeo e gli alberi formano un instaurano un collegamento tra gli ambienti naturali e l’identità culturale comune.

Nel progetto D i paesaggi astratti e la luce accompagnano i cittadini in una visione attenta, concentrata sui dettagli , in una progressione fortemente simbolica. Sul retro i gesti umani rappresentano il sostegno, la stabilità, il dialogo e l’allineamento che le istituzioni europee forniscono.

Nel design H c’è un parallelismo tra l’acqua e i cittadini. Come tante gocce d’acqua diventano torrenti in grado di modellare le montagne, così i cittadini uniti sono resilienti, possenti e capaci di grandi cambiamenti.

Nel design I il volo dell’uccello incarna il dinamismo dell’Ue e tutti i flussi di persone, merci, denaro, idee, storie e cultura che lo attraversano. Coesione nella diversità è il messaggio che il picchio lancia svelando il paesaggio, con lo stormo sul retro a rappresentare il dialogo e l’interdipendenza tra le nostre società e la natura.

Nel progetto J, infine, c’è una progressione nei diversi tagli di banconote fino al mare, che per i 5 euro è ancora lontano. Il fiume è così parte integrante della narrazione visiva, accompagnando gli uccelli nel loro habitat naturale e raccontando la storia del territorio europeo.