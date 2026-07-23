Come sarà la prossima banconota da 50 euro?

Anche le banconote, ogni tanto, hanno bisogno di rifarsi il look. Vale anche per l’euro, la moneta unica europea. Dopo la prima versione delle banconote coniate nel 2002, ce ne sono state altre, e una nuova è in arrivo.

Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, dopo aver scelto i volti e motivi della nuova versione delle banconote in euro selezionando due temi - «cultura europea», dedicato ai luoghi di cultura e condivisione, ma anche ai personaggi illustri della storia d’Europa, e «fiumi e uccelli», per rispecchiare la resilienza e la diversità del mondo naturale - il 23 luglio 2026 ha presentato i 10 design finalisti, identificati con le lettere dalla A alla J. Ora, tutti i cittadini europei sono invitati a esprimere la propria opinione, con il sondaggio pubblico che rimarrà aperto fino al 21 settembre 2026.

Ecco le nuove banconote da 50 euro

I progetti che seguono il tema «cultura europea» sono i design A, C, E, F, G, mentre i design B, D, H, I, J seguono il tema «fiumi e uccelli».

50 euro «cultura europea»

Per il tema «cultura europea» si è voluto celebrare l’identità europea nei secoli, scegliendo personalità europee emblematiche che hanno contribuito a costruire il patrimonio culturale europeo. Per la banconota da 50 euro, dedicata alle biblioteche, la scelta è ricaduta su Miguel de Cervantes sul fronte, sul retro biblioteca con adulti che leggono libri in versione cartacea o digitale.

Il Design A vuole riflettere su come si forma la cultura. Gli occhi rappresentano l’osservazione, la percezione e la riflessione, mentre la bocca simboleggia l’espressione, il dialogo e lo scambio. Il ritratto di Cervantes va oltre l’identità individuale per approdare a una capacità umana condivisa di produzione culturale. Sul retro, gli spazi culturali contemporanei mostrano persone di diversa provenienza ed età che si incontrano e interagiscono. Insieme, i due lati collegano la percezione e l’espressione individuali con lo scambio collettivo, invitando il pubblico a vedere le banconote come rappresentazioni della cultura come processo vivo e condiviso.

Elementi grafici bold e figure stilizzate emergono con forza nel Design C. Il design racconta una storia semplice: l’Europa è uno spazio culturale condiviso. Il retro accosta una mappa dell’Europa, leggermente sovrapposta alle costellazioni che da sempre guidano i viaggiatori, a una scena contemporanea dello spazio culturale che la banconota rappresenta - biblioteche, nel caso delle banconote da 50 euro.

Nel Design E l’approccio comunicativo si concentra sul valore universale del lavoro di ogni individuo piuttosto che sulla sua personalità. Il cerchio e i simboli funzionano come un messaggio visivo che denota uno spazio intellettuale, mentre i dettagli simbolici forniscono sottili riferimenti per una lettura concettuale più profonda. In questo modo, il progetto comunica che, nonostante la diversità degli individui, il loro contributo costituisce una fonte unificata di ispirazione e un mezzo per riconnettersi con valori culturali familiari, ma in continua evoluzione.

Grande originalità per il Design F. Il progetto mira a illustrare il motto ufficiale dell’UE: «Uniti nella diversità». L’Europa è unita da una ricca storia e da un patrimonio culturale condiviso, rappresentati dai ritratti di figure iconiche europee. È unita da valori comuni e da un senso di appartenenza, rafforzato dalla diversità delle identità culturali. Questa diversità è visualizzata in un collage attraverso una moltitudine di forme e texture che, insieme, creano un nuovo insieme, unendo questi diversi elementi.

Focus sullo sguardo del protagonista nel Design G, che emerge dal centro della banconota, a suggerire un’idea e un dialogo tra coloro che hanno plasmato la nostra identità culturale e coloro che, come noi, stanno rendendo l’Europa un luogo all’avanguardia del pensiero, mantenendo vivo lo spirito di queste figure nella nostra vita quotidiana. Un colore dominante, coerente e riconoscibile si fonde con un motivo lineare che crea una texture comune, all’interno di una struttura che tiene insieme il tutto. Ruotando le banconote orizzontalmente, si notano quattro blocchi verticali, ciascuno ispirato a una lettera: «E», «U», «R» e «O».

50 euro «fiumi e uccelli»

Per il tema «fiumi e uccelli», invece, i 50 euro rappresentano un fiume serpeggiante che attraversa una valle aperta, mentre una cicogna bianca sorvola con eleganza le sue anse. Un’immagine associata alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, emblema di armonia e giustizia.

Il Design B, elaborato da PunktFormStrich, prevede che sul fronte della banconota ogni taglio sia dedicato a una diversa specie di uccello, rappresentata nel proprio ambiente naturale per evidenziare il legame tra fauna e paesaggi del continente. Accanto all’illustrazione compaiono una sintetica scheda descrittiva della specie, una sequenza grafica ispirata al suo canto e un indicatore verticale che ne rappresenta la velocità di volo, trasformando dati naturalistici in elementi di design facilmente leggibili. Sul retro trovano spazio edifici simbolo delle istituzioni europee, affiancati dalla mappa dell’Europa, a sottolineare il rapporto tra tutela della biodiversità, cooperazione tra gli Stati membri e identità comune dell’Unione Europea.

Approccio diverso per il Design D, con Rudy Guedj e François Girard-Meunier che interpretano il tema attraverso una narrazione visiva che accompagna l’osservatore lungo il corso di un fiume, dalla sorgente fino al mare. Sul fronte delle banconote da 50 euro la cicogna bianca è inserita in un paesaggio essenziale e stilizzato, mentre la luce assume un ruolo centrale, trasformandosi gradualmente da elemento discreto a presenza intensa e dinamica. La composizione invita a osservare con attenzione ogni dettaglio, quasi a seguire un percorso di scoperta della biodiversità europea.

Sul retro, il tema dell’unità europea è rappresentato in modo simbolico attraverso mani che si incontrano, collaborano e dialogano, affiancate da una trama grafica che richiama un tessuto in continua evoluzione. Gli edifici delle istituzioni dell’Unione Europea diventano il punto di origine di fasci luminosi che si diffondono sull’intero continente, evocando cooperazione, connessione e valori condivisi.

Il progetto H pone l’acqua al centro della narrazione grafica, presentandola come l’elemento che unisce i paesaggi europei e sostiene la biodiversità rappresentata dagli uccelli raffigurati sul fronte delle banconote. Fiumi, laghi e zone umide fanno da sfondo alle diverse specie, mentre il corso dell’acqua diventa il filo conduttore dell’intera serie, evocando valori come continuità, equilibrio e capacità di adattamento.

Sul retro compaiono gli edifici delle istituzioni dell’Unione Europea inseriti in un contesto luminoso e aperto, con richiami grafici al movimento dell’acqua e alla mappa del continente. Il progetto utilizza il flusso dell’acqua come metafora della cooperazione europea: così come una moltitudine di gocce può modellare il paesaggio nel tempo, anche il contributo di milioni di cittadini rende l’Unione una realtà solida, resiliente e capace di affrontare le sfide comuni.

Entrambe le facciate seguono un orientamento verticale nell’idea espressa nel Design I. Sul fronte della banconota da 50 euro troviamo una singola cicogna in volo accompagna il percorso di un fiume, illustrando il legame tra gli ecosistemi e i paesaggi del continente. Sul retro, invece, gli uccelli compaiono in stormo a simboleggiare collaborazione, comunicazione e interdipendenza, mentre gli edifici delle istituzioni europee rappresentano il punto d’incontro tra natura e società. L’intera composizione combina tratti dal carattere più artistico con elementi grafici essenziali e geometrici, creando un linguaggio visivo che esprime la diversità dell’Europa e la capacità dei suoi Paesi di procedere insieme verso un obiettivo comune.

Infine, il Design J, anch’esso sviluppato in verticale, che trasforma le banconote in un racconto del viaggio dell’acqua attraverso l’Europa, seguendo il percorso dei fiumi dalle sorgenti alpine fino alla loro foce nel mare. La banconota da 50 euro rappresenta la cicogna nel proprio ambiente naturale, con paesaggi che cambiano progressivamente all’aumentare del valore della banconota, riflettendo le diverse fasi del corso fluviale. Gli elementi di sicurezza integrano questo concept mostrando il tratto di fiume associato a ciascun uccello, diventando parte integrante della narrazione visiva. Sul retro, gli edifici delle istituzioni dell’Unione Europea si fondono armoniosamente con le forme delle ali degli uccelli, creando un collegamento simbolico tra il patrimonio naturale del continente e le istituzioni che rappresentano la cooperazione tra i suoi Stati membri.