Nuove banconote in euro, ecco come saranno. I 10 progetti finalisti

Diciamoci la verità: la maggior parte di noi non presta molta attenzione al design delle banconote in euro, se non per controllare di avere abbastanza contante nel portafoglio. Ma il 2026 è l’anno della svolta, e oggi il percorso è entrato nella fase clou.

Giovedì 23 luglio 2026, in un incontro con la stampa, la Banca Centrale Europea ha presentato i progetti selezionati per la futura serie della moneta unica. Non è ancora la scelta definitiva, ma è la prima volta che i cittadini possono vedere le interpretazioni grafiche arrivate alla fase finale del concorso internazionale.

Il concorso, aperto ai grafici europei il 15 luglio 2025 con scadenza a fine aprile 2026, ha portato la giuria (21 esperti in diversi settori, come grafica, comunicazione, neuroscienze e storia, ciascuno nominato da una banca centrale dell’area euro) ha poi selezionato dieci proposte di design. a selezionare dieci proposte, cinque per ciascuno dei due temi in gara - «Cultura europea» e «Fiumi e uccelli». Sono queste le proposte che finiscono, da oggi, sul tavolo del Consiglio direttivo.

Come saranno le nuove banconote in Euro

«Le banconote in euro sono più di un semplice mezzo di pagamento: sono una delle espressioni più tangibili dell’Europa», ha affermato Christine Lagarde, Presidente della BCE. «Attraverso design che coniugano bellezza e significato, rafforzeranno la nostra identità comune».

Ora, tutti i cittadini europei sono invitati a esprimere la propria opinione, in seguito alla decisione del Consiglio direttivo della BCE di avviare un sondaggio online su queste dieci proposte di riforma. Il sondaggio pubblico rimarrà aperto fino al 21 settembre 2026. Parallelamente, un sondaggio separato con le stesse domande sarà condotto da una società di ricerca indipendente su un campione rappresentativo di cittadini dell’area euro.

I progetti finalisti si dividono a metà tra i due temi prescelti. Attenzione: si tratta di due macro-alternative, alla fine verrà scelto solo uno dei 10 design.

Il tema “Cultura europea” si incentra su luoghi di cultura e condivisione e su personaggi illustri europei. Ecco i motivi associati a ciascun taglio:

Taglio Protagonista (fronte) Scenario (retro) €5 Maria Callas Artisti di strada, musica e teatro €10 Ludwig van Beethoven Festival musicali e cori giovanili €20 Marie Curie Scuole, libri e il mondo della ricerca €50 Miguel de Cervantes Biblioteche e il piacere della lettura €100 Leonardo da Vinci Musei, arte urbana e contemporanea €200 Bertha von Suttner Piazze pubbliche come luoghi di incontro

Il tema “Fiumi e uccelli” esprime invece la resilienza e la diversità del mondo naturale. Fiumi e specie avicole, spiega la BCE, sono usati come simboli della natura e si affiancano, nei bozzetti, a richiami alle istituzioni europee: un modo per tenere insieme identità naturale e identità politica dell’Unione.

Taglio Motivo €5 Sorgente montana e il picchio muraiolo €10 Cascate e il martin pescatore €20 Valli fluviali e colonie di gruccioni €50 Fiumi sinuosi e la cicogna bianca €100 Zone umide e l’avocetta €200 Onde oceaniche e la sula bassana

I 10 design finalisti

I design per le nuove banconote di euro, come detto, sono 10, identificati dalle lettere dalla A alla J.

Design A

Il design può essere interpretato come una riflessione su come si forma la cultura. Gli occhi rappresentano l’osservazione, la percezione e la riflessione, mentre la bocca simboleggia l’espressione, il dialogo e lo scambio. Concentrandosi su questi elementi, i ritratti vanno oltre l’identità individuale per approdare a una capacità umana condivisa di produzione culturale. Sul retro, gli spazi culturali contemporanei mostrano persone di diversa provenienza ed età che si incontrano e interagiscono. Insieme, i due lati collegano la percezione e l’espressione individuali con lo scambio collettivo, invitando il pubblico a vedere le banconote come rappresentazioni della cultura come processo vivo e condiviso.

Design B

Ogni banconota raffigura una specifica specie di uccello in relazione al suo habitat, collegando la biodiversità ai paesaggi europei. Strutture a barre orizzontali traducono il verso di ogni uccello in forma visiva, mentre una scala verticale ne indica la velocità di volo, consentendo una lettura intuitiva delle informazioni. Dati concisi sul fronte contestualizzano ulteriormente la specie. Sul retro, gli edifici dell’UE e la mappa dell’Europa stabiliscono un collegamento tra ambienti naturali e identità culturale condivisa.

Design C

Il design racconta una storia semplice: l’Europa è uno spazio culturale condiviso. Ogni banconota è immediatamente riconoscibile per il suo colore dominante e il suo motivo centrale; ognuna ritrae una personalità la cui vita e opera uniscono gli europei attraverso i secoli. Il retro accosta una mappa dell’Europa, leggermente sovrapposta alle costellazioni che da sempre guidano i viaggiatori, a una scena contemporanea dello spazio culturale che la banconota rappresenta: arti performative, musica, scuole, biblioteche, musei e piazze pubbliche. Le persone sono raffigurate senza tratti specifici, in modo che i cittadini possano riconoscersi in esse.

Design D

Sei uccelli appaiono all’interno di paesaggi astratti, collegati dal continuo scorrere di un fiume, da una sorgente montana a un mare in tempesta. La luce accompagna questa progressione, evolvendosi da una presenza tenue a una forza dinamica e incisiva, dalla risonanza simbolica. Sul retro, le istituzioni dell’UE sono espresse attraverso gesti umani e una rete mutevole simile a un tessuto. Mani si stringono, si stabilizzano, si allineano e dialogano, suggerendo la cooperazione in azione, mentre la luce si irradia da ciascun edificio attraverso il territorio dell’UE.

Design E

L’approccio comunicativo si concentra sul valore universale del lavoro di ogni individuo piuttosto che sulla sua personalità. Il cerchio e i simboli funzionano come un messaggio visivo che denota uno spazio intellettuale. Questo spazio offre allo spettatore un’immediata familiarità visiva. Allo stesso tempo, i dettagli simbolici forniscono sottili riferimenti per una lettura concettuale più profonda.

Design F

Il progetto mira a illustrare il motto ufficiale dell’UE: «Uniti nella diversità». Questa diversità è visualizzata in un collage attraverso una moltitudine di forme e texture che, insieme, creano un nuovo insieme, unendo questi diversi elementi. Il collage fa da sfondo ai ritratti disegnati a mano e alle raffigurazioni di spazi culturali condivisi, manifestazioni concrete di queste idee.

Design G

Dal centro della banconota, uno sguardo accattivante incontra l’osservatore. Esso racchiude una proposta, un’idea e un dialogo tra coloro che hanno plasmato la nostra identità culturale e coloro che, come noi, stanno rendendo l’Europa un luogo all’avanguardia del pensiero, mantenendo vivo lo spirito di queste figure nella nostra vita quotidiana.

Design H

L’acqua scorre. È il fondamento stesso della vita, plasma il nostro ambiente e gli habitat della ricca avifauna europea raffigurata sulle banconote. Inoltre, l’acqua può assumere molte caratteristiche, come l’equilibrio o la costanza. Utilizzare queste qualità come analogie per le istituzioni dell’UE crea fiducia e comprensione delle loro funzioni.

Design I

Come vero e proprio messaggero, l’uccello – raffigurato singolarmente sul fronte e in gruppo sul retro – simboleggia il dialogo e l’interdipendenza tra le nostre società e la natura. Dalla sorgente di un fiume all’oceano, il volo dell’uccello rivela il paesaggio che attraversa attraverso l’intreccio di due motivi – uno disegnato a mano con un pennarello e l’altro vettoriale – che incarnano la coesione nella diversità.

Design J

Questa serie di banconote in euro racconta visivamente la storia dei fiumi europei, dalle loro sorgenti montane fino alla confluenza con il mare. I protagonisti sono gli uccelli europei nei loro habitat naturali. Maggiore è il valore nominale della banconota, più l’immagine si avvicina al mare.

Perché arrivano nuove banconote in euro?

Non è solo un restyling estetico. Le banconote attuali sono «invecchiate» tecnologicamente, così i nuovi biglietti avranno funzionalità di sicurezza di ultima generazione per rendere la contraffazione più difficile.

Ma tra i motivi spicca anche la necessità di un’identità comune. Le banconote oggi in circolazione raffigurano ponti, finestre e portali immaginari, scelti in origine per non privilegiare monumenti o simboli appartenenti a un singolo Paese. La nuova serie punta invece su simboli in cui i cittadini possano rispecchiarsi. Il restyling riguarda sei tagli: 5, 10, 20, 50, 100 e 200 euro.

Le banconote da 500 euro non fanno parte del restyling. Già fuori produzione dal 2019, non verrà riprogettata per la nuova serie, segnando la fine di un’era per il biglietto viola.

Quando arriveranno le nuove banconote?

La presentazione di oggi è una tappa intermedia. Con la diffusione dei bozzetti si apre una consultazione pubblica: le opinioni raccolte saranno prese in considerazione dal Consiglio direttivo prima della decisione finale, attesa entro la fine del 2026 o, al più tardi, all’inizio del 2027.

Solo dopo si aprirà la fase operativa: definizione dei dettagli grafici, integrazione delle tecnologie di sicurezza, organizzazione della stampa da parte delle banche centrali nazionali. Le nuove banconote arriveranno quindi nelle tasche dei cittadini soltanto alcuni anni dopo la decisione finale.

Le vecchie banconote saranno ancora valide?

Non c’è alcuna fretta di cambiare i vecchi euro. Il rinnovo del design non modifica il valore della moneta e non comporta la sostituzione immediata degli esemplari oggi in circolazione: le banconote attuali con ponti e finestre continueranno ad avere corso legale e convivranno con le nuove fino a completa sostituzione.