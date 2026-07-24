L’Europa prosegue il suo viaggio verso le nuove banconote, insieme agli approfondimenti di Money.it per ciascun taglio. Dopo aver analizzato nel dettaglio i possibili design delle nuove banconote da 5 euro e da 50 euro, esploriamo come sarà la banconota da 20 euro.

Il 23 luglio Christine Lagarde, presidente della BCE, ha presentato i 10 design finalisti, 5 per il tema “Cultura europea” e 5 per “Fiumi e uccelli”, identificati con una lettera dalla A alla J. Ora, tutti i cittadini europei sono invitati a esprimere la propria opinione, in seguito alla decisione del Consiglio direttivo della BCE di avviare un sondaggio online su queste dieci proposte di progetto. Il sondaggio pubblico rimarrà aperto fino al 21 settembre 2026. Parallelamente, un sondaggio separato con le stesse domande sarà condotto da una società di ricerca indipendente su un campione rappresentativo di cittadini dell’area euro.

Precedentemente, la BCE aveva già definito i due possibili temi delle nuove banconote: “Cultura europea” e “Fiumi e uccelli” rappresentano due modi differenti di raccontare il continente. Il primo punta a mettere in primo piano personalità e luoghi che hanno segnato la storia e il pensiero europeo, mentre il secondo valorizza la biodiversità e la ricchezza naturale, con un forte richiamo alle istituzioni che guidano la vita politica e finanziaria dell’Ue.

Come sarà la nuova banconota da 20 euro

Nell’ambito del tema “Fiumi e uccelli”, che vuole celebrare la biodiversità e gli ecosistemi che arricchiscono il continente, per il taglio da 20 euro sono stati scelti i gruccioni, uccelli dal piumaggio vivacissimo che vivono in colonie lungo le pareti sabbiose delle valli fluviali. Conosciuti per la bellezza dei loro colori e per la vivacità del comportamento sociale, questi volatili rappresentano alla perfezione la resilienza e la diversità, due valori fondamentali dell’Unione.

Sul fronte della banconota comparirà la scena naturale con i gruccioni, sul retro, invece, farà da contrappunto l’immagine della Banca centrale europea, simbolo della stabilità finanziaria e cuore delle decisioni economiche dell’Eurozona. La combinazione tra natura e istituzioni vorrebbe trasmettere un messaggio potente: l’Europa deve custodire la sua ricchezza ambientale senza dimenticare le radici politiche e finanziarie che ne garantiscono il funzionamento. Un contrasto suggestivo che unisce vitalità e rigore.

Nel progetto “Cultura europea”, invece, la banconota da 20 euro rende omaggio a una delle figure più importanti della scienza: Marie Curie. La scienziata polacca naturalizzata francese, due volte premio Nobel, ha dedicato la sua vita allo studio della radioattività, aprendo la strada a ricerche decisive per la medicina e la fisica moderna. La sua presenza su una banconota non è soltanto un tributo a una carriera straordinaria, ma anche un messaggio alle nuove generazioni sull’importanza dell’istruzione, del coraggio intellettuale e dell’impegno nella ricerca.

Sul fronte della banconota troveremo quindi il suo volto a rappresentare la centralità della conoscenza e del progresso. Il retro, invece, raffigurerà un contesto scolastico o universitario: un’aula con studenti, insegnanti, libri e quaderni che simboleggiano il valore della condivisione del sapere. La banconota da 20 euro diventerebbe così un piccolo manifesto dedicato all’istruzione come fondamento dell’identità europea.