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Come e dove investire 10.000 euro a luglio 2026

Claudia Cervi

16 Luglio 2026 - 17:23

Come investire 10.000 euro con l’escalation in Medioriente, rendimenti BTP in salita e SpaceX che crolla? Occhi sulla Fed il 29 luglio.

Come e dove investire 10.000 euro a luglio 2026
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Dove investire 10.000 euro a luglio 2026?
Petrolio a 86,5 dollari. Il Brent è schizzato del +20% da inizio luglio con l’acuirsi delle tensioni a Hormuz. Trump ha ripristinato il blocco contro le navi iraniane, chiedendo una tassa del 20% sui transiti. L’oro che dovrebbe salire è stabile poco sopra i 4.000 dollari l’oncia. Gli indici rallentano, senza allontanarsi dai massimi di periodo. SpaceX che tre settimane fa era +50% oggi è -7,24% dal prezzo IPO. Bitcoin piatto. La volatilità cresce senza esplodere: il VIX resta sotto i 20 punti.

Gli ingredienti perché scoppi il panico sui mercati ci sono tutti. Invece no, il mercato sconta un cambio di scenario di tassi americani più alti. Nonostante la guerra a Hormuz, l’oro ha perso il 17% in tre mesi: rende di più un conto deposito al 4%. Gli investitori vendono oggi quello che domani può valere di più, senza alcuna certezza. La prova è il crollo di SpaceX, -7,24% dalla chiusura della prima seduta post IPO.

Mercati (e investitori) stanno aspettando la Fed di fine luglio per capire la direzione da prendere. Con questo scenario, dove conviene mettere 10.000 euro oggi?

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BTP e titoli di Stato: la curva si appiattisce

A luglio i rendimenti dei Treasury USA sono saliti lungo tutta la curva, ma in particolare sulla parte corta: i titoli a 1 anno sono a 4,114% (+5,2 pb), 10 anni a 4,614% (+5,1 pb), 30 anni a 5,1% (+3,7 pb).

In questo momento è la Fed a dare direzione al mercato: non appena Waller (Fed) ha parlato di tassi in rialzo “a breve”, il petrolio è salito e il mercato ha capito che la Fed non farà pause.

Ora il BTP 10 anni è al 3,918%. Le cedole rimangono sopra il 5% netto sulle scadenze lunghe. Chi a maggio aveva comprato BTP lunghi sperando un calo tassi si ritrova oggi con il prezzo più basso. Se aspetta la scadenza, la cedola compensa tutto. Se vende prima, oggi avrebbe una perdita in conto capitale.

Chi compra oggi deve fare lo stesso ragionamento, tenendo presente che la decisione della Fed del 29 luglio può muovere il mercato in una direzione o nell’altra.

Chi non vuole correre questo rischio può guardare al BTP Italia Sì (scadenza 2031, tasso 1,60% + inflazione) oppure a un ETF come Amundi Italy BTP Government Bond 10Y per i lunghi o 1-3Y per chi preferisce scadenze più corte.

Obbligazioni corporate

Le obbligazioni corporate pagano più dei BTP. A luglio, le investment grade europee offrono il 3-4%, i bond più rischiosi anche più del 5%.

La liquidità però rimane concentrata dove il debito è sostenibile. A raccogliere la domanda sono soprattutto utility, banche molto capitalizzate, aziende con flussi di cassa stabili. Le altre rimangono al palo.

Il mercato obbligazionario europeo è molto più volatile oggi rispetto a due anni fa. Rendimenti più alti hanno riportato interesse sul corporate, ma hanno anche allargato la distanza tra le società più affidabili e quelle più rischiose. Non è un mercato omogeneo. È selezione pura.

Azioni e ETF: SpaceX rimane il termometro

SpaceX ha debuttato in Borsa il 12 giugno a 135 dollari. Una settimana dopo era a 204 dollari (+50%). A luglio è a 139 dollari (-7,24% dal prezzo IPO, -32% dal massimo).

ARK Invest (che ha 3,3 milioni di azioni dal debutto) è ancora dentro e nel frattempo altri fondi hanno iniziato ad accumulare azioni della società di Musk.

Nonostante gli acquisti, il titolo scende: l’aspettativa di tassi in crescita allontana sempre più la visibilità sugli utili.

A seconda dell’ETF, SpaceX entra in portafoglio in momenti molto diversi:

IndiceGiorni di attesa dopo l’IPOInclusione prevista
FTSE All-World 5 giorni metà giugno 2026
MSCI World 10 giorni fine giugno 2026
Nasdaq 100 15 giorni (regola modificata apposta, normalmente 3 mesi) inizio luglio 2026
S&P 500 almeno 12 mesi non prima dell’estate 2027

Chi ha in portafoglio un ETF FTSE All-World, MSCI World o il QQQ ha già SpaceX in pancia. Chi punta sull’S&P 500, con lo SPY, aspetterà l’estate del 2027, se va bene.

Sul fronte degli strumenti a leva: dal giorno del debutto sono arrivati almeno una decina di ETF costruiti sul singolo titolo SPCX: SPAL e SNK di GraniteShares (2x long e 2x short, TER 1,50% e 2,2%), SPCU di Defiance, oltre a prodotti di ProShares, Direxion, Leverage Shares e Tradr. Circa 25 filing erano stati depositati prima ancora che SpaceX iniziasse a scambiare. Sono strumenti che azzerano l’esposizione ogni giorno e non sono pensati per essere tenuti più di una seduta: un rialzo del 3% di SpaceX in un giorno significa +6% sull’ETF, ma vale anche al contrario.

Un punto che vale la pena chiarire a un investitore italiano: questi ETF sono quotati su Cboe/Nasdaq USA e in molti casi non sono acquistabili dai broker italiani in regime retail, perché senza un KID conforme a PRIIPS non possono essere distribuiti al pubblico UE. Per chi vuole comunque un’esposizione al tema spazio senza inseguire il singolo titolo a leva, restano più accessibili gli ETF tematici UCITS sul settore aerospaziale.

Oro e materie prime

Le tensioni a Hormuz dovrebbero far volare l’oro. Invece è stabile poco sopra i 4.000 dollari, molto distante dai record toccati a gennaio a 5.600 dollari.

Chi a marzo aveva messo una fetta di 10.000 euro in oro per proteggersi dall’impennata energetica si ritrova oggi -27% rispetto al picco assoluto e senza alcuna protezione da Hormuz.

Un comportamento apparentemente anomalo in un periodo in cui l’incertezza è altissima e che smentisce chi pensa che investire in oro metta sempre al riparo da inflazione, tassi e geopolitica.

Se il conto deposito rende fino al 4%, gli investitori vendono oro e scelgono un rendimento certo e indipendente dall’esito della guerra.

Fondi pensione

Per anni molti risparmiatori hanno lasciato in secondo piano i fondi pensione, preferendo strumenti più dinamici o più semplici da gestire. Con il ritorno dei tassi elevati e una maggiore attenzione alla stabilità, una parte dei 10.000 euro può essere destinata qui per costruire un cuscinetto di lungo periodo, sfruttando soprattutto i vantaggi fiscali. I contributi versati possono essere dedotti entro 5.164,57 euro all’anno, riducendo il reddito su cui vengono calcolate le imposte. Il vantaggio fiscale aumenta quindi per chi ha aliquote IRPEF più alte.

Investimenti immobiliari

Con 10.000 euro acquistare un immobile è praticamente impossibile, soprattutto nelle grandi città. Attraverso il crowdfunding immobiliare è però possibile partecipare a progetti immobiliari con capitali molto più bassi rispetto all’acquisto diretto di una casa. I rendimenti possono variare in base alla qualità del progetto e alla durata, con un rischio più elevato rispetto a strumenti garantiti o obbligazionari.

Criptovalute

Le criptovalute sono tra gli investimenti più volatili sul mercato. Nell’ultimo mese, però, Bitcoin si è mosso poco, assestandosi a 62.000 dollari circa. Come accade per l’oro, anche per Bitcoin cala l’interesse quando salgono i tassi.

Molti portafogli mantengono crypto al 3-5% massimo, come componente speculativa accanto a strumenti difensivi. A luglio, con tassi in discussione, non è il momento di aggiungere peso su Bitcoin. È il momento di aspettare chiarezza dalla Fed.

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