Quali azioni monitorare ad agosto 2026, dopo un luglio che si è chiuso con una frattura netta tra le due sponde dell’Atlantico?

A Wall Street la stagione delle trimestrali ha acceso quella che gli analisti chiamano la «resa dei conti» sul capex per l’intelligenza artificiale. Meta ha riportato ricavi per 60,8 miliardi di dollari (+28%), eppure il titolo ha perso circa l’8%: la guidance sugli investimenti è stata alzata a 130-145 miliardi (dal precedente 125-145) e i margini si sono compressi. Apple, che ha scelto la disciplina sulla spesa, ha ripreso a Nvidia la corona di società più capitalizzata al mondo. Il messaggio del mercato è cambiato: dopo tre anni in cui bastava crescere, ora conta come si cresce, con quanta cassa e con quanto debito. La spesa aggregata delle Big Tech in AI è in rotta verso i 660 miliardi di dollari in un anno, in netto aumento sui circa 380 dell’esercizio precedente, e il mercato ha iniziato a chiedere di vedere i ricavi prima di continuare a finanziare la promessa.

A Piazza Affari è successo il contrario. Mentre il Nasdaq lasciava sul terreno circa il 9% nel mese, il FTSE MIB ha chiuso luglio in leggero rialzo, sui massimi storici sopra quota 53.000 punti, primo listino in Europa. A trainarlo sono banche, energia e difesa, gli stessi settori che il nuovo scenario mette al centro.

Perché lo scenario di agosto è questo: la BCE, il 23 luglio, ha lasciato i tassi fermi dopo il rialzo di giugno, con un tono da falco e il mercato che prezza un possibile nuovo aumento a settembre. Il Brent, dopo la riacutizzazione del conflitto tra Stati Uniti e Iran a metà luglio, oscilla intorno agli 88-91 dollari, con lo Stretto di Hormuz di nuovo sotto pressione. Rispetto a un mese fa due cose sono cambiate: il petrolio non è più un rischio «alle spalle», è tornato un fattore; e il mercato premia chi genera cassa, non chi promette crescita futura a debito.

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Come leggere i titoli di agosto (senza inseguire i rialzi)

Non è una lista di titoli da comprare, ma di società da capire prima di decidere. Quattro fattori aiutano a farlo.

1) Quanto è già nel prezzo?

Con Piazza Affari sui massimi e i bancari saliti a doppia cifra nel solo mese di luglio, il rischio numero uno è arrivare tardi. I multipli alti non sono un problema in sé: lo diventano quando scontano già anni di crescita, perché basta una guidance sotto le attese per far scendere il titolo. Il segnale più utile arriva dalle trimestrali: le società più solide sono quelle che tengono anche dopo conti buoni ma non eccezionali.

2) I margini, non solo i ricavi

Un’azienda che fattura di più comprimendo i margini è più fragile di una che cresce poco ma alza i prezzi senza perdere clienti.

3) La cassa

Chi genera liquidità ogni trimestre può reinvestire, distribuire dividendi o riacquistare azioni proprie, e regge le fasi difficili senza dipendere dalle banche. È esattamente il profilo che il mercato sta premiando in questa fase.

4) Un solo rischio alla volta

I titoli più esposti oggi dipendono da un unico fattore: il capex AI, Hormuz o i tassi. Meglio chi non li cumula tutti.

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I titoli da monitorare ad agosto (e perché)

Quella che segue non è una classifica, quanto un modo per raggruppare i titoli in base alla forza che li muove (tassi, petrolio, riarmo, difensivi, AI) così da vedere subito su cosa si sta scommettendo.

Banche: Intesa Sanpaolo e UniCredit

Le due big di Piazza Affari hanno appena archiviato i migliori semestri della loro storia. Intesa Sanpaolo (ISP) ha chiuso il primo semestre con 5,55 miliardi di utile netto (+6,5%) e un secondo trimestre record da 2,79 miliardi, sopra le attese, alzando la guidance 2026 a oltre 10 miliardi; il cost/income è sceso al 35,9%. UniCredit (UCG) ha fatto altrettanto: 6,37 miliardi di utile semestrale, un ROTE intorno al 23%, guidance rivista a circa 11,5 miliardi e un maxi acconto sul dividendo, mentre porta al 48% la quota in Commerzbank.

Attenzione però a un punto che cambia la tesi rispetto a un anno fa: il margine di interesse è ormai sostanzialmente piatto (in UniCredit in leggero calo), perché l’Euribor è sceso dai picchi. La spinta arriva da commissioni, efficienza, ritorno di capitale e dal «risiko» bancario (l’Opas di Intesa su Mps, le manovre su Generali).

Non più «un punto di tasso in più uguale più margine», quindi, ma qualità dei ricavi e distribuzione. Il rovescio della medaglia: i titoli sono corsi molto e trattano sui massimi. Vale più che mai la prima domanda, quanto è già nel prezzo. Lo ha ricordato la reazione a UniCredit, in calo il giorno stesso dei conti record per via del capitale assorbito da Commerzbank.

Energia: Eni

Il petrolio, dato per «alle spalle» a giugno, è tornato protagonista. Eni (ENI) ne ha beneficiato: utile netto adjusted più che raddoppiato nel secondo trimestre a 2,33 miliardi (+106%), produzione a 1,79 milioni di barili equivalenti al giorno, buyback aumentato del 20% a 3,4 miliardi e ipotesi di dividendo straordinario a ottobre. L’ad Descalzi ha rivendicato una crescita «nettamente maggiore» dello scenario dei prezzi.

La logica è opposta a quella di un mese fa: con Hormuz di nuovo caldo, la leva sull’upstream diventa un vantaggio, non un rischio da evitare. Il punto debole resta lo stesso: la dipendenza dal greggio taglia in entrambe le direzioni, e un’eventuale tregua duratura riporterebbe il Brent verso il basso.

Difesa: Leonardo

Il comparto vola con il riarmo e con la guerra tornata attiva. Leonardo (LDO) ha chiuso il semestre con utile adjusted +74% a 476 milioni, ordini a 16,3 miliardi (+45%) e portafoglio a quasi 59 miliardi, alzando la guidance su ordini, Ebita e generazione di cassa.

È il rovescio del giudizio di luglio, quando il titolo veniva scartato dopo la correzione dai massimi di marzo: oggi i fondamentali e il contesto lo rimettono in gioco. Il rischio è la volatilità: la difesa è ipersensibile al newsflow, sale e scende sulle notizie dal fronte, e va monitorata sapendo che le oscillazioni sono ampie.

I difensivi lontani dai tre rischi: Roche e Nestlé

Quando il mercato è mosso da capex AI, tassi e petrolio, ha senso guardare a chi da quei tre fattori è quasi indipendente. La svizzera Roche Holding AG ha chiuso il primo semestre con ricavi in crescita del 6% a cambi costanti (30,4 miliardi di franchi) e utile operativo core +10% - la redditività cresce più dei ricavi, con la consueta forza di pricing del farmaceutico. Guidance confermata. Il rischio qui non è macro ma specifico, legato alle singole molecole e alla pressione sui prezzi dei farmaci negli Stati Uniti; il franco forte pesa sui dati riportati.

Nestlé (NESN) resta un difensivo dei consumi, ma con una nota di realismo. Nel semestre la crescita organica è risalita al 3,6% e il flusso di cassa è aumentato, però l’utile netto è calato per costi di ristrutturazione e svalutazioni, e il gruppo ha avvertito che nel secondo semestre i costi di trasporto ed energia legati al conflitto mediorientale peseranno sui margini. Anche i più difensivi, insomma, non sono del tutto immuni allo shock sul petrolio. La guidance annuale, comunque, è confermata.

L’unica scommessa sull’AI, ma con giudizio: ASML

Se si vuole un’esposizione al tema dei semiconduttori, ASML è la più difendibile: quasi-monopolio sulle macchine per la litografia, ricavi del secondo trimestre a 9,3 miliardi con margine lordo al 54% e guidance 2026 alzata a 43-45 miliardi (dai 36-40 indicati ad aprile), con visibilità sugli ordini fino al 2027-2028.

Qui però la prima domanda pesa più che altrove - d’altronde il titolo è salito di circa il 65% da inizio anno ed è vicino ai massimi, primo gruppo europeo sopra i 700 miliardi di dollari di capitalizzazione. Fondamentali eccellenti, ma gran parte della crescita è già nel prezzo, e resta l’esposizione al sentiment generale sui chip. Da pesare in portafoglio, non da sovrappesare.

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Quali azioni monitorare ad agosto 2026?

Lo scenario di agosto sembra premiare tre profili:

chi monetizza tassi ancora alti senza doverli inseguire (le banche, ora più sui ricavi da commissioni che sul margine di interesse),

chi cavalca un petrolio di nuovo volatile (Eni),

chi beneficia del riarmo (Leonardo), affiancati dai difensivi puri (Roche, Nestlé) e da un’unica, misurata esposizione all’AI (ASML).

Il filo conduttore non è «comprare azioni», ma capire da cosa dipende ogni titolo e ricordare che, con Piazza Affari sui massimi, il rischio più concreto oggi non è scegliere l’azienda sbagliata, ma entrare nel momento sbagliato.

Disclaimer - Questo articolo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio né consulenza finanziaria personalizzata. Le quotazioni e i dati citati sono aggiornati alla fine di luglio 2026 e possono variare rapidamente. Prima di qualsiasi decisione di investimento è opportuno rivolgersi a un consulente finanziario abilitato.