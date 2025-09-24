Abbonati

Calciatori più pagati al mondo, ecco i 10 più ricchi nel 2025

Money.it Guide

24 Settembre 2025 - 17:50

La classifica aggiornata dei calciatori più pagati al mondo nel 2025, tra stipendi, guadagni extra e sponsor: chi guadagna di più in assoluto?

Calciatori più pagati al mondo, ecco i 10 più ricchi nel 2025

Chi sono i calciatori più pagati al mondo? Da tempo il mondo del calcio è sinonimo di ricchezza, e i dati più recenti confermano come a crescere in maniera esponenziale siano soprattutto gli stipendi dei top player, con cifre da capogiro dentro e fuori dal campo.

Del resto, il calcio da anni si è trasformato da sport a business, con i principali club al mondo controllati da fondi speculativi, emiri o magnati internazionali, facendo scomparire la figura del presidente-tifoso che un tempo caratterizzava anche il nostro Paese.

A fare chiarezza come sempre ci ha pensato Forbes, che nella sua classifica 2025 dei calciatori più pagati ha preso in considerazione non solo gli stipendi, ma anche i guadagni legati a sponsor, pubblicità e attività extracalcistiche.

In testa si conferma Cristiano Ronaldo, con ben 275 milioni di dollari (225 sul campo e 50 fuori dal campo).

Al secondo posto troviamo Lionel Messi, capace di mettere insieme 135 milioni complessivi, grazie soprattutto ai suoi 75 milioni generati da contratti e sponsor extra. Completa il podio Karim Benzema, con 104 milioni di dollari, frutto soprattutto del maxi-ingaggio garantito in Arabia Saudita.

Nella top 10 dei calciatori più pagati al mondo non compare alcun italiano, un dato che fotografa bene il momento del nostro calcio: un tempo la Serie A era l’Eldorado dei grandi campioni, oggi invece il palcoscenico principale si è spostato altrove, tra Arabia Saudita, Premier League e Liga spagnola.

Calciatori più pagati al mondo: la classifica 2025

Stando ai guadagni complessivi - stipendi, vincite, sponsor e investimenti - questi sarebbero i dieci calciatori più pagati al mondo nel 2025 in base alla classifica di Forbes stilata sugli incassi relativi allo scorso anno.

AtletaNazionalitàGuadagni sul campo*Guadagni fuori dal campo*Guadagni totali*
Cristiano Ronaldo Portogallo 225 milioni 50 milioni 275 milioni
Lionel Messi Argentina 60 milioni 75 milioni 135 milioni
Karim Benzema Francia 100 milioni 4 milioni 104 milioni
Kylian Mbappé Francia 70 milioni 20 milioni 90 milioni
Neymar Brasile 46 milioni 30 milioni 76 milioni
Erling Haaland Norvegia 48 milioni 14 milioni 62 milioni
Vinicius Junior Brasile 40 milioni 15 milioni 55 milioni
Sadio Mané Senegal 50 milioni 4 milioni 54 milioni
Mohamed Salah Egitto 35 milioni** 18 milioni** 53 milioni**
Harry Kane Inghilterra 29 milioni 10 milioni 39 milioni

*Cifre in dollari
**Dati 2024

Cristiano Ronaldo è, quindi, per distacco nuovamente il calciatore più pagato al mondo in virtù del suo faraonico stipendio percepito dai sauditi dell’Al Nassr, ma il campione lusitano può contare anche su ingenti entrate che esulano dal calcio.

Per quanto riguarda le entrate diverse dagli stipendi o dalle vincite nei vari tornei, il numero uno sarebbe però Lionel Messi seguito poi proprio dal campione portoghese e da Neymar, la stella brasiliana da tempo ferma per infortunio.

Guardando questa classifica salta all’occhio la prevalenza di calciatori che giocano in Arabia Saudita, con solo il Real Madrid e le principali squadre della Premier League che sembrerebbero poter competere con i club sauditi.

Stipendi questi che appaiono fuori portata in Italia, visto che il calciatore più pagato della Serie A è lo juventino Dusan Vlahovic che guadagna “solo” 12 milioni a stagione (netti).

I guadagni faraonici di questi calciatori - ma anche le cifre dei loro colleghi più quotati sono da sogno - indicano chiaramente come il calcio sia letteralmente inondato da un fiume di denaro: per alcuni si tratterebbe di una bolla pronta a esplodere, per altri, invece, il pallone sarebbe una sorta di nuovo business capace di poter generare a lungo giri d’affari e profitti da capogiro.

Argomenti

# Classifiche
# Calcio
# Cristiano Ronaldo
# Lionel Messi

