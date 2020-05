Cassa integrazione nel caos: Lombardia contro l’INPS su presunti dati alterati

Cassa integrazione, ormai la situazione pare essere fuori controllo per l’INPS e presto - come anticipato da Il Giornale - potrebbe arrivare la denuncia da parte della Regione Lombardia. E a pagare le conseguenze di questo caos, con i soldi della cassa integrazione che ancora non arrivano, sono i lavoratori che ormai da due mesi attendono l’importo spettante senza ancora novità da parte dell’Istituto.

E mentre i lavoratori aspettano, INPS e Regioni sono ai ferri corti, con la Lombardia che appare pronta a denunciare l’Istituto guidato da Pasquale Tridico.

D’altronde l’amministrazione Tridico in questi mesi non è stata impeccabile: dapprima il presunto attacco hacker che avrebbe colpito il sito dell’Istituto nel primo giorno di domande per il bonus 600,00€, adesso il ritardo della cassa integrazione che secondo il Presidente dell’INPS sarebbe da imputare alle Regioni.

Ed è proprio da questa dichiarazione che è sorta la diatriba tra Regioni e INPS, con la Lombardia che in queste ore ha pubblicato una nota molto dura, con la possibilità che adesso parta anche una querela.

Che la situazione stia sfuggendo di mano pare ormai certo; di chi è la colpa non è dato sapere e personalmente in questo momento poco importa. Fatto sta che il Governo - che comunque ha dovuto fare i conti con una delle burocrazie peggiori in Europa - avrebbe dovuto fare di più per garantire tempi più rapidi per l’erogazione della CIG.

Cassa integrazione, è caos: la diatriba INPS-Regione Lombardia

Mentre il Governo sta pensando ad una proroga della cassa integrazione, molti lavoratori aspettano ancora la prima mensilità della CIG. Sono diverse le Regioni dove aziende e contribuenti sono ancora in attesa di un riscontro, con le risposte da parte degli organi interessati che appaiono sempre più confuse.

Le Regioni danno la colpa all’INPS, l’INPS alle Regioni e intanto Giuseppe Conte chiede scusa a nome del Governo: ma chi sta a casa sono migliaia di persone in attesa, senza avere una data certa su quando arriva la cassa integrazione.

A scatenare ancora di più un mare in tempesta ci pensa la Regione Lombardia, la quale ha deciso di difendersi dall’attacco lanciato nei giorni scorsi da Pasquale Tridico, secondo il quale eventuali ritardi sarebbero da attribuire alle Regioni che non hanno trasmesso le richieste della CIG. Nella nota, pubblicata in queste ore, si legge che:

Ormai da settimane assistiamo a un quotidiano scaricabarile da parte dell’Inps sulle Regioni per giustificare i mancati pagamenti della cassa integrazione che il governo aveva assicurato sarebbero avvenuti entro fine aprile. L’ultima evidenza della confusione che regna all’Inps e, che genera la diffusione di vere e proprie fake news, lo si trova sul proprio sito. E riguarda report giornaliero appena pubblicato. Non si capisce come mai solo in corrispondenza della Lombardia ci siano due righe con numeri di pratica diversi: in una, risultano decretate da Regione appena 37 domande di cui autorizzate 33. Nell’altra, 19.807 di cui autorizzate 6.484. Mentre i decreti trasmessi dagli uffici regionali sono 48.209 come risulta dal sito di Regione Lombardia dove sono pubblicati i dati assieme agli stessi decreti. Stranamente è cambiata anche la struttura dell’intero report dell’Inps: la tabella relativa alle domande gestite dalle Regioni al 27 aprile aveva tre colonne in più, in cui veniva pubblicato anche il numero delle prestazioni già pagate dalla stessa Inps e dei lavoratori beneficiari.

Accuse pesanti da parte dell’amministrazione Fontana, la quale non nasconde che se le accuse dovessero andare avanti ci sarà la difesa nelle sedi opportune. Semmai è l’INPS che deve spiegare il perché di una tale alterazione dei dati sulla cassa integrazione, nonché il motivo dei ritardi.