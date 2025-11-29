Bonus over 75, dalle tasse agli sconti ecco tutte le agevolazioni

Non esiste un vero e proprio bonus over 75, ma ci sono diverse agevolazioni, sconti e benefici che spettano a coloro che hanno compiuto i 75 anni di età. Dal pagamento di Tari, canone Rai e bollette all’esenzione del pagamento del ticket sanitario e del ticket pronto soccorso e da sconti sui trasporti e sui bollettini postali.

Per chi raggiunge una determinata età ci sono diverse misure e per approfittare di tutte è necessario conoscerle e, in alcuni casi, richiederle. Anche se singolarmente le agevolazioni possono sembrare di poco conto, se sommate l’una all’altra permettono all’anziano di avere un risparmio significativo durante l’anno.

Ci siamo già dedicati agli sconti sulle tasse previsti per gli over 70 e del bonus viaggi previsto per over 60, in questo articolo approfondiamo tutti quelli che sono i bonus dedicati agli over 75 anni.

Canone Rai

L’esenzione dal pagamento del canone Rai spetta dal compimento dei 75 anni a coloro che hanno un reddito fino a 8.000 euro sommando anche quello dell’eventuale coniuge. L’anziano, per avere diritto all’esenzione, non deve convivere con altri percettori di reddito (sono escluse eventuali badanti o colf).

La richiesta di esenzione può essere presentata per il secondo semestre dell’anno se i 75 anni sono compiuti entro il 30 giugno, se invece si compiono tra il 1° luglio e il 31 dicembre, l’esenzione vale a partire dall’anno successivo.

Trasporti pubblici

Gli over 75 hanno diritto anche a corposi sconti sui trasporti pubblici. In alcuni casi lo sconto o la gratuità del titolo di viaggio è riconosciuta a partire dai 65 anni, ma essendo un beneficio a livello locale conviene sempre consultare le condizioni di viaggio previste dall’azienda che si occupa dei trasporti locali nella zona in cui si risiede. A titolo esemplificativo:

in Lombardia è riconosciuto uno sconto sull’abbonamento per gli over 65 anni;

nel Lazio lo sconto è riconosciuto a partire dai 70 anni che rispettano determinati limiti reddituali;

Trenitalia riconosce agli over 75 la carta Argento gratuita.

Sconto bollettino postale

Per gli over 75 anni è riconosciuto uno sconto di 1 euro sul pagamento del costo del bollettino postale. Lo sconto è riconosciuto direttamente allo sportello dell’ufficio postale mostrando un documento di identità che attesti l’età.

Esenzione ticket Pronto soccorso

Quando ci si reca al pronto soccorso in codice bianco è previsto che si debba pagare un ticket di importo variabile (si tratta di un balzello a carattere regionale e l’importo varia in base alla zona di residenza). A partire dai 65 anni, invece, il ticket non è più dovuto se si rispettano i requisiti di reddito per l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario.

Esenzione ticket per età

Oltre all’esenzione del ticket per il pronto soccorso, agli anziani è riconosciuta anche l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario se hanno un’età superiore ai 65 anni e un reddito complessivo che non supera i 36.151,98 euro l’anno. L’esenzione è personale e non è legata alla tipologia di pensione che si percepisce, anche se è prevista un’esenzione specifica per i pensionati al minimo (Codice E04) e per i percettori di assegno sociale (codice E03).

Per gli over 65 con reddito entro i limiti l’esenzione riconosciuta è quella per età, individuata dal codice E01. Solitamente viene riconosciuta in automatico attraverso l’incrocio dei dati anagrafici con quelli reddituali, ma se si pensa di aver diritto all’esenzione che non è stata riconosciuta perché si rientra sia nell’età che nel reddito limite, si può contattare l’Asl di competenza per chiedere il riconoscimento dell’agevolazione.

Bollette dell’energia elettrica scontate

Chi ha compiuto i 75 anni rientra nelle categorie dei cittadini fragili individuate da Arera per il Servizio a Tutele Graduali (STG) che consente di non passare ancora nel mercato libero dell’energia elettrica. In media nel Servizio Tutele Graduali è previsto uno sconto che può arrivare fino al 25% sulla bolletta dell’energia elettrica.

La richiesta per passare al Sistema Tutele Graduali, però, andava presentata entro il 30 giugno 2025 per permanere in questo sistema tansitorio fino al 31 marzo 2027, prima di passare a un operatore del mercato libero.

Sconti sulla Tari per gli anziani

Oltre al bonus Tari previsto a livello nazionale per le famiglie a basso reddito, dai singoli Comuni nelle delibere possono essere previste delle agevolazioni per la fascia di popolazione che ha superato una determinata soglia di età. Non si tratta di un beneficio previsto dalla normativa nazionale, visto che ogni singolo ente locale può prevedere agevolazioni specifiche per gli anziani a basso reddito. Consigliamo, per questa particolare agevolazione, di rivolgersi all’Ufficio tributi del proprio Comune di residenza per informarsi riguardo a quanto è previsto.

Benefici economici

Per la popolazione che ha superato una determinata soglia di età sono previsti anche determinati aiuti a livello economico come ad esempio l’assegno sociale che spetta dal compimento dei 67 anni, l’assegno di inclusione che richiede almeno 60 anni, la carta acquisti che è riconosciuta agli under 3 e agli over 65 (in quest’ultimo caso, per gli over 70, la soglia ISEE è di 7.001,37 euro mentre il reddito non deve superare 9.335,16 euro).

Per i cittadini che hanno compiuto gli 80 anni, sono titolari di indennità di accompagnamento e hanno un Isee entro i 6.000 euro, è prevista, infine, la prestazione universale per gli anziani: si tratta di un contributo pari a 850 euro al mese, parte del quale deve essere utilizzata per pagare servizi di assistenza domiciliare (la badante).