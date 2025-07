Entrare al Pronto Soccorso non è sempre gratis. In alcuni casi si paga il ticket sanitario. Questo accade quando non c’è alcuna urgenza, cioè quando si ha un livello di allarme “bianco”, inferiore al grado verde. Approfittare del servizio del Pronto Soccorso quando non ce n’è bisogno prevede che si paghi un ticket il cui costo varia da Regione a Regione.

Molti pensano che i servizi di Pronto Soccorso offerti dagli ospedali siano gratuiti, ma quanto costa farsi curare quandi si è classificati come codice bianco? Il Pronto Soccorso non è sempre gratuito, l’erogazione delle prestazioni sono rese gratuitamente sempre, a patto che siano identificate con codice:

verde;

azzurro;

arancione;

rosso.

Se alla dimissione dal Pronto soccorso, però, il paziente è classificato come codice bianco è richiesto il pagamento di un ticket che varia in base al presidio ospedaliero e alla Regione.

Ci sono dei casi, però, in cui il ticket non si paga neanche in caso di non urgenza. Vediamo quali sono tutti i casi in cui si paga il ticket e quelli in cui si riesce a rientrare nell’esenzione.

Accesso al Pronto Soccorso: quando è emergenza Il ruolo del Pronto Soccorso è quello di far fronte a situazioni di emergenza-urgenza. Tratta condizioni patologiche di tipo spontanee o traumatiche e che, per la loro natura, necessitano di interventi immediati. Al Pronto Soccorso si entra infatti in due modi: con l’ambulanza (chiamando al 112, il numero unico per le emergenze) o tramite lo sportello dell’accettazione. In entrambi i casi è necessario sia presente una situazione grave o di strette necessità, quindi un problema urgente e non dolori cronici o per avere una visita che potrebbe essere offerta dal sistema sanitario nazionale in tempi medio-lunghi.

Perché il Pronto soccorso in codice bianco si paga? Il codice bianco, solitamente, viene applicato a tutte quelle prestazioni sanitarie che non sono considerate urgenti e che potrebbero essere risolte anche dal Medico di famiglia o dalla Guardia Medica. Infatti chi si presenta al Pronto soccorso in codice bianco viene sempre visitato dopo tutti gli altri codici, perché considerato meno grave. In questi casi l’attesa potrebbe prolungarsi anche per diverse ore prima che il personale sanitario si liberi delle diverse urgenze (che entrano prima del codice bianco anche se sono arrivate dopo) Il Ticket per il Pronto Soccorso in codice bianco, di fatto, è stato introdotto per scoraggiare dall’utilizzo del servizio per cose meno gravi e per eliminare le code che, di solito, si formano in sala d’aspetto, ma anche per dare la precedenza a chi ha veramente un’urgenza. leggi anche Esenzione ticket sanitario per reddito: i limiti aggiornati

Quanto costa il ticket del Pronto Soccorso? Il caso in cui si paga il ticket è quello del codice bianco (numero 5), ovvero in assenza di urgenza e intervento immediato. Il codice bianco però si può presentare anche a fine intervento, dopo l’accettazione e al momento delle dimissioni. In caso di riscontrato codice bianco, quindi assenza di urgenza, viene emesso un ticket per il pagamento del servizio sanitario a cui si è stati sottoposti. Le varie Regioni applicano un ticket Pronto soccorso per le prestazioni in codice bianco che di media è pari a 25 euro, ma se durante la permanenza in Pronto Soccorso vengono effettuati degli esami diagnostici l’importo può arrivare anche a 50 euro. Da tenere conto che il colore di priorità effettivo viene attribuito solo alla fine dei controlli, quando il paziente esce dalla triage. Se il codice bianco è confermato all’uscita e il paziente non ha diritto a esenzioni è costretto a pagare il ticket.

Esenzione dal ticket Pronto Soccorso Ci sono casi di esenzione anche per il pagamento del ticket in codice bianco e riguardano: cittadini con età inferiore a 14 anni;

cittadini con età superiore ai 65 anni;

tutte le altre categorie esenti per le prestazioni ambulatoriali previste dal presidio ospedaliero e dalla Regione;

chi viene visitato a seguito di infortunio sul lavoro assicurato dall’Inail;

chi riceve la prestazione su richiesta degli organi di pubblica sicurezza o di Polizia giudiziaria.