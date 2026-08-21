Massima attenzione oggi, venerdì 21 agosto 2026, alle azioni delle banche protagoniste del nuovo doppio blitz lanciato da MPS (Monte dei Paschi di Siena) e ufficializzato stamattina con la diffusione di un comunicato ad hoc, a seguito del CDA straordinario della vigilia.

L’annuncio del CDA di MPS sulle 2 OPS lanciate su BPM e Banca Generali. Quanto valgono

Il CDA ha approvato la proposta lanciata dall’amministratore delegato di MPS, Luigi Lovaglio, volto a conquistare Banco BPM e Banca Generali con due OPS separate.

Obiettivo: fermare le mire di Intesa SanPaolo, la banca italiana guidata da Carlo Messina, disposta al Whatever It Takes pur di conquistare MPS e, in particolare, Mediobanca, attraverso un accordo con Unipol che prevede la fusione tra alcuni asset di Rocca Salimbeni e BPER, l’istituto di credito che la compagnia assicurativa bolognese nelle mani di Carlo Cimbri controlla, forte ora della preda già conquistata Popolare di Sondrio. MPS ha di fatto bocciato subito OPAS lanciata da Intesa SanPaolo.

Le azioni da monitorare oggi a Piazza Affari sono di fatto tante, tutte pedine del risiko: MPS lancerebbe su BPM e su Banca Generali, Intesa SanPaolo, Generali, Unipol, Mediobanca e BPER, tutti titoli scambiati sul Ftse Mib della Borsa di Milano a parte Banca Generali.

A fare da market mover di Piazza Affari, il cui trend è stato spesso condizionato in questi ultimi anni proprio dalle varie partite di risiko bancario e, in generale, dalle mire di M&A di alcune banche, è il comunicato diramato stamattina da MPS, che spiega i dettagli e la ratio delle due OPS promosse su Banco BPM e Banca Generali, annunciandone l’ammontare e la ratio. Non solo: MPS conferma i rumor circolati ieri, relativi alla distribuzione di un maxi dividendo ai suoi azionisti.

OPS MPS da 8,7 miliardi su Banca Generali e da 25,3 miliardi su BPM. L’azionariato della nuova banca

Per l’OPS su Banco BPM, spiega MPS, il rapporto di cambio è stato fissato in 1,567 azioni MPS di nuova

emissione per ciascuna azione Banco BPM, implicando un prezzo d’offerta pari a 16,729 euro e nessun premio sulla base dei prezzi ufficiali al 19 agosto 2026, tenuto conto della distribuzione Straordinaria.

Per l’OPS su Banca Generali, il rapporto di cambio è stato fissato in 6,958 azioni MPS di nuova emissione per ciascuna azione Banca Generali, implicando un prezzo d’offerta pari a 74,284 euro per azione e un premio del 10,0% sulla base dei prezzi ufficiali al 19 agosto 2026, tenuto conto della distribuzione Straordinaria.

I termini finanziari delle due OPS indicano di fatto che MPS ha lanciato su Banca Generali, un’OPS da 8,7 miliardi e su Banco BPM un’offerta da 25,3 miliardi. A quanto ammonterà il dividendo straordinario?

Quale sarà il controllo di MPS su BPM e Banca Generali in caso di adesione integrale a entrambe le offerte, tenuto conto degli effetti della fusione di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (“Mediobanca”) in MPS? E quale sarà la composizione dell’azionariato della nuova entità che nascerà dalla conquista delle due banche da parte di Rocca Salimbeni?

La banca senese risponde, sottolineando che gli attuali azionisti MPS deterranno circa il 50,1% del gruppo combinato, gli azionisti Banco BPM circa il 37,2% e gli azionisti Banca Generali circa il 12,7%.

Dividendo straordinario da 4 miliardi con componente in cash e in azioni Generali

MPS ha reso noto che, nella giornata di ieri e a seguito della riunione straordinaria, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all’assemblea degli azionisti di MPS, convocata per il 29 ottobre 2026, una distribuzione straordinaria a favore degli azionisti MPS per un valore di 4 miliardi lordi, pari a

1,208 euro lordi per ogni azione MPS.

Il dividendo straordinario sarà così composto: 0,302 euro per azione MPS in cash e 0,906 euro per azione MPS in natura, mediante assegnazione di un numero di azioni Assicurazioni Generali, che sarà determinato sulla base del prezzo ufficiale delle azioni del colosso di Trieste rilevato su Euronext Milan alla relativa record date, detenute da MPS tramite di Mediobanca. Le azioni saranno distribuite a valere sulle riserve disponibili a seguito di una riduzione del capitale sociale che sarà regolato prima della data di pagamento delle offerte e a condizione della dichiarazione da parte di MPS dell’efficacia dell’Offerta Banco BPM o dell’Offerta Banca

Generali o di entrambe.

Il dividendo straordinario proposto, ha precisato MPS, sarà pertanto pari a 1 miliardo lordo in cash e a circa 3 miliardi di euro in azioni Assicurazioni Generali.

La ratio delle due OPS? MPS precisa che “l’obiettivo è creare un nuovo campione nazionale di riferimento, con competenze distintive e complementari nel banking, nell’advisory e nel wealth management ”, parlando di “un progetto industriale di rilevanza sistemica volto a costituire un gruppo finanziario italiano più forte, più competitivo e più resiliente, con oltre euro 810 miliardi in total financial assets ”.

Di fatto, puntualizza il Monte, in caso di adesione alle due offerte “nascerebbe il terzo gruppo bancario italiano per totale attivo, con un bilancio pro forma pari a circa Euro 466 miliardi, impieghi alla clientela pari a Euro 245 miliardi, raccolta diretta pari a Euro 315 miliardi e total financial assets pari a Euro 810 miliardi, sulla base dei dati al 31 dicembre 2025”.

Si tratta, precisa Monte dei Paschi di Siena, di “un’aggregazione finalizzata a rafforzare il quadro competitivo del settore, sostenere il credito all’economia reale, valorizzare il risparmio di lungo termine e contribuire alla crescita del sistema Italia”.

MPS aggiunge che le due OPS riflettono “un progetto con obiettivi coerenti con le priorità strategiche già delineate da Banco BPM e rafforzati dall’iniziativa parallela su Banca Generali ”, con una “significativa opportunità di creazione di valore, con sinergie pre-tax run-rate stimate in circa euro 2,6 miliardi annui, di cui circa euro 0,8 miliardi dall’integrazione di Mediobanca, come da guidance al mercato”