MPS, ok CDA a doppia OPS su Banco BPM e Banca Generali. Verso dividendo straordinario?

In attesa della pubblicazione del comunicato sull’esito della riunione straordinaria del CDA di MPS, indetta per la giornata di oggi, Bloomberg riporta che il management di Monte dei Paschi di Siena avrebbe dato l’ok alla doppia OPS sulle due banche Banco BPM e Banca Generali.

La mossa servirebbe a contrastare l’OPAS lanciata da Intesa SanPaolo, secondo un piano concepito dal CEO del Monte Luigi Lovaglio, che è stato anticipato nella giornata di ieri da un articolo de Il Sole 24 Ore.

Le offerte che MPS lancerebbe su BPM e su Banca Generali, si apprende da Bloomberg, sarebbero volte a creare un gruppo bancario con una capitalizzazione di mercato complessiva di circa 70 miliardi di euro.

Bloomberg ha riportato anche che, per resistere all’OPAS di Intesa SanPaolo, la banca senese starebbe ragionando su un piano che prevede, oltre alle due OPS, anche il pagamento di un dividendo straordinario.

Il dividendo, riporta ancora l’agenzia di stampa, potrebbe essere finanziato da MPS attingendo alla partecipazione che l’istituto detiene in Generali, a seguito della conquista di Mediobanca.

Non tutti gli esponenti del CDA si sarebbero espressi però a favore della proposta di Luigi Lovaglio.

Quattro dei 5 consiglieri delle minoranze si sarebbero astenuti dal voto: si tratterebbe di Paolo Boccardelli, Paola De Martini, Antonella Centra e Nicola Maione.

Ad appoggiare Lovaglio sarebbe stato invece l’esponente del CDA Corrado Passera.

In evidenza oggi, giovedì 20 agosto 2026, il commento sul ruolo del governo Meloni nelle partite di risiko bancario rilasciato da Benedetto Della Vedova, deputato di +Europa:

“Meloni smetta di fare il banchiere, e il governo eviti di perseverare nell’errore di interferire nel cosiddetto risiko bancario. Si limiti, differentemente da quanto fatto in passato, ad assicurare il rispetto delle normative italiane ed europee e, casomai, si assicuri che le autorità preposte (Bankitalia, Consob e Antitrust in primis) svolgano senza remore o ritardi la loro funzione di vigilanza. Meloni, del resto, aveva assicurato a febbraio che il ruolo del Governo in MPS era finito, nonostante una residua partecipazione nella banca di Siena. Prima di quella data Meloni e Giorgetti si erano comportati con una spregiudicatezza mai vista, prima con una cessione di quote di MPS attraverso una procedura che gridava vendetta, poi con l’uso contundente e arbitrario del Golden Power contro UniCredit. La Presidente del Consiglio probabilmente si illudeva che i giochi fossero finiti. Ma, come era evidente già allora, non è così. Il Governo resista alla tentazione di svolgere impropriamente e in modo pasticciato il ruolo di banchiere, arbitro e giocatore, resti fuori dalla nuova partita su MPS e lasci fare agli operatori e al mercato. Sarà meglio per tutti”