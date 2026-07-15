Autosufficienti o schiavi del mondo? L’unica scelta che deciderà il futuro dell’America e dell’Europa

Cosa rende ricca una nazione? Non sono solo le terre coltivabili circondate da altre terre ricche di acqua, legname, carbone, gas, petrolio, metalli e minerali. È l’agricoltore che sa come coltivare al meglio quelle terre per massimizzare la produzione alimentare. Sono il boscaiolo, il minatore, il pescatore e il petroliere che sanno estrarre le risorse della natura e fornire le materie prime a ogni tipo di industria.

Produrre beni richiede conoscenza e competenza. La concorrenza tra i produttori crea un incentivo all’innovazione. Questo motore di scoperta – in cui l’ingegno umano utilizza conoscenze consolidate e competenze acquisite nel tempo come input per creare nuove forme di conoscenza e competenza – genera una crescente efficienza nella produzione. I costi diminuiscono; i prezzi diminuiscono; i produttori producono di più; i consumatori consumano di più. La libertà economica, quindi, è un circolo virtuoso che genera ricchezza e avvantaggia l’intera società.

Una nazione che è in grado di fare tutte queste cose da sola è una nazione autosufficiente. Una nazione capace di produrre più di quanto consuma è una nazione esportatrice. Una nazione che esporta più di quanto importa è una nazione i cui abitanti diventano sempre più ricchi. Il resto del mondo paga quella nazione per il suo stile di vita; il mondo paga quella nazione semplicemente per il fatto di esistere.Portali per acquisti [...]