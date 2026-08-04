Le banche più famose del mondo sono americane, ma alcune delle più antiche - e potenti - abitano da secoli il vecchio continente. E c’è un dato che spiazza: la capitale bancaria d’Europa non è né Londra né Zurigo, ma Parigi. Quando si parla di banche più grandi d’Europa, infatti, la Francia da sola ospita la metà dei dieci gruppi più imponenti per attivi totali.

A certificarlo è l’ultima classifica elaborata su dati S&P Global, aggiornata a dicembre 2025, che mette in fila i venti maggiori istituti del continente in base al totale degli attivi in bilancio. In cima non c’è più la britannica HSBC, regina incontrastata fino al 2018, ma un colosso transalpino nato da una fusione storica. E, sorpresa nella sorpresa, la Germania - prima economia d’Europa - piazza una sola banca in graduatoria. Ecco chi comanda davvero la finanza europea, quanto pesa e perché.

La classifica delle banche più grandi d’Europa per attivi

La graduatoria che segue ordina i 20 maggiori gruppi bancari europei per totale degli attivi, con i valori convertiti da dollari USA a euro. In vetta BNP Paribas, con 2.900 miliardi di euro, seguita da HSBC (2.810 miliardi) e Crédit Agricole (2.730 miliardi). Per l’Italia entrano nella top 20 Intesa Sanpaolo e UniCredit.

Posizione Banca Sede Attivi totali (mld €) 1 BNP Paribas Francia 2.900 2 HSBC Regno Unito 2.810 3 Crédit Agricole Francia 2.730 4 Banco Santander Spagna 2.020 5 Barclays Regno Unito 1.850 6 Groupe BPCE Francia 1.760 7 Société Générale Francia 1.580 8 Deutsche Bank Germania 1.500 9 UBS Group Svizzera 1.410 10 Crédit Mutuel Francia 1.230 11 Lloyds Banking Group Regno Unito 1.140 12 ING Groep Paesi Bassi 1.060 13 Intesa Sanpaolo Italia 970 14 BBVA Spagna 880 15 UniCredit Italia 880 16 NatWest Group Regno Unito 846 17 Standard Chartered Regno Unito 809 18 Sberbank Russia 765 19 La Banque Postale Francia 749 20 CaixaBank Spagna 685

fonte: S&P Global. Valori convertiti da dollari a euro utilizzando il tasso di cambio del 24 luglio 2026.

La Francia è la vera capitale bancaria d’Europa, il Regno Unito paga la Brexit

Se c’è una nazione che domina questa classifica, quella è la Francia: cinque delle dieci maggiori banche europee - BNP Paribas, Crédit Agricole, BPCE, Société Générale e Crédit Mutuel - hanno sede a Parigi o in territorio francese. Nessun altro Paese si avvicina. La capofila BNP Paribas è del resto il frutto di una delle fusioni più significative della storia bancaria europea: nel 2000 la Banque Nationale de Paris (BNP) si unì a Paribas, dando vita al gruppo che oggi guida il continente. Tra i suoi azionisti di minoranza figurano nomi di peso come BlackRock e lo Stato belga, mentre la sua presenza nel retail statunitense è proseguita fino al 2019.

Il Regno Unito resta la seconda potenza bancaria del continente, con la seconda (HSBC) e la quinta (Barclays) banca d’Europa, oltre a Lloyds, NatWest e Standard Chartered. Ma la storica centralità di Londra come hub finanziario europeo ha dovuto fare i conti con una frattura profonda: l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea nel 2020. Adeguarsi all’addio al mercato comune è costato caro: sia HSBC sia Barclays hanno speso centinaia di milioni di sterline per riorganizzare strutture e operatività dopo la Brexit, un capitolo che ha ridisegnato i rapporti tra la City e il resto d’Europa.

C’è poi il grande assente. La Germania, prima economia d’Europa, piazza una sola banca nella top 20: Deutsche Bank, “appena” ottava con 1.500 miliardi di euro e quotata in doppio listino tra Francoforte e New York. Un’anomalia solo apparente. Il sistema bancario tedesco è infatti deliberatamente decentralizzato, costruito su un modello a tre pilastri che, invece di affidarsi a pochi giganti, distribuisce il credito tra banche commerciali private, casse di risparmio pubbliche regionali e cooperative di credito. Una struttura capillare che sacrifica la taglia dei singoli istituti a favore di una diffusione territoriale molto più fitta.

Spagna in tripletta, Italia con due colossi

A completare il mosaico ci sono le grandi banche del Sud Europa. La Spagna è l’unico Paese, insieme alla Francia, a piazzare tre istituti nella top 20: Santander (2.020 miliardi), BBVA (880) e CaixaBank (685), con Santander e BBVA forti di un’impronta internazionale particolarmente estesa. L’Italia risponde con due pesi massimi: Intesa Sanpaolo, che con 970 miliardi di euro è oggi la prima banca del Paese e la tredicesima d’Europa, e UniCredit (880 miliardi, quindicesima). Un sorpasso significativo rispetto alla classifica del 2018, quando era UniCredit la prima italiana a comparire nel report S&P Global. A rendere Intesa il colosso attuale ha contribuito anche il consolidamento del comparto, a partire dall’operazione su UBI Banca che ne ha rafforzato la leadership sul mercato domestico.

Un’ultima precisazione metodologica. La classifica ordina le banche per totale degli attivi, cioè la somma di tutto ciò che un istituto detiene in bilancio (prestiti, titoli, liquidità e altre attività): è la misura più usata per stabilire la «stazza» di una banca, ma non coincide con la redditività né con la capitalizzazione di mercato, che raccontano storie diverse.