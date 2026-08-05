Qual è l’attrice più pagata al mondo nel 2026? Se a Hollywood il gender gap sui compensi resta un tema tutt’altro che chiuso, quando si parla delle grandi dive del cinema le cifre in gioco continuano a essere da capogiro.

Il punto è che oggi il conto non si fa più soltanto sul cachet di un film. Le star femminili di Hollywood incassano ormai da contratti streaming, società di produzione di loro proprietà, sponsorizzazioni globali, linee di moda e beauty e persino investimenti nel tech, al punto che diverse attrici guadagnano più dalle proprie attività imprenditoriali che dalla recitazione.

Il risultato è una classifica delle attrici più pagate al mondo che assomiglia sempre di più a un elenco di imprenditrici. Vediamo allora chi domina il ranking 2026, con uno sguardo anche ai patrimoni accumulati dalle protagoniste del cinema.

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Come guadagnano le attrici di Hollywood oggi

Quella dell’attrice-solo-attrice è un’immagine che nel 2026 racconta ormai una minima parte della realtà. I guadagni delle grandi star femminili arrivano oggi da più fonti che si sommano tra loro: i compensi per i film, i contratti con le piattaforme streaming e le serie limitate, la proprietà di società di produzione, gli accordi di endorsement con i grandi marchi, i business nel mondo della moda e del beauty, gli accordi di licenza, gli investimenti immobiliari e nelle startup tecnologiche, fino alle partnership costruite sui social.

È un cambio di paradigma che si vede bene nella classifica: molte delle attrici più pagate figurano ai vertici non tanto per un singolo ruolo quanto per il valore delle aziende che hanno fondato e degli accordi che gestiscono dietro la macchina da presa.

La classifica delle attrici più pagate al mondo nel 2026

Calcolare i guadagni delle attrici non è un lavoro semplice: i contratti non sono pubblici e spesso contengono clausole, bonus e percentuali sugli incassi difficili da ricostruire. Ogni anno, però, vengono elaborate delle stime che combinano compensi, endorsement e accordi di back-end. Ecco la classifica delle 10 attrici più pagate al mondo nel 2026, secondo la ricostruzione di Enterprise Wired, con i patrimoni netti stimati dal noto Celebrity Net Worth.

Scarlett Johansson (Usa) - (56 milioni*, patrimonio netto stimato di 165 milioni). In cima al ranking c’è Scarlett Johansson, che nel 2026 avrebbe incassato circa 56 milioni di dollari grazie soprattutto ai suoi contratti «first-dollar gross», accordi che le riconoscono una percentuale sugli incassi lordi fin dal primo dollaro, e al ruolo da protagonista in Jurassic World: Rebirth. Un modello che l’ha resa anche l’attrice con il maggiore incasso complessivo al box office di sempre. Margot Robbie (Australia) - (50 milioni, patrimonio netto stimato di 60 milioni). L’australiana deve buona parte dei suoi 50 milioni al clamoroso accordo di back-end legato a Barbie e al lavoro dietro le quinte con la sua casa di produzione LuckyChap, protagonista tra l’altro dell’atteso film dedicato a The Sims. Un esempio di come le attrici più pagate costruiscano ormai imperi che vanno oltre la recitazione. Sofia Vergara (Colombia) - (43 milioni, patrimonio netto stimato di 180 milioni). Sono 43 i milioni della colombiana, trainati dal ruolo da giudice in America’s Got Talent e dai diritti residui di Modern Family, cui si aggiungono le partnership con i grandi marchi. Vergara ha trasformato il proprio carisma in un vero e proprio brand. Nicole Kidman (Australia) - (41 milioni, patrimonio netto stimato di 250 milioni). Per Nicole Kidman i 41 milioni arrivano dallo streaming di prestigio, con compensi che superano il milione di dollari a episodio per la seconda stagione di Lioness. Una carriera che alterna da decenni blockbuster e progetti indipendenti. Jennifer Aniston (Usa) - (38 milioni, patrimonio netto stimato di 320 milioni). Dei 38 milioni di Jennifer Aniston una fetta consistente arriva ancora oggi dai diritti di Friends e dal ruolo in The Morning Show, la cui quarta stagione conferma la sua centralità nel catalogo Apple. A completare il quadro, il successo del marchio beauty LolaVie. Zendaya (Usa) - (35 milioni, patrimonio netto stimato di 40 milioni). A soli 29 anni Zendaya incassa 35 milioni, tra il milione a episodio di Euphoria e i lauti compensi per le saghe di Spider-Man e Dune. Il suo patrimonio cresce anche grazie alle collaborazioni nel lusso con Louis Vuitton e Bulgari. Angelina Jolie (Usa) - (35 milioni, patrimonio netto stimato di 120 milioni). Angelina Jolie si ferma anch’essa a 35 milioni, forte dei suoi storici cachet da 20 milioni a film e di investimenti mirati nel vino e nel mattone. Nel 2026 è tornata al centro della scena con il biopic Maria. Reese Witherspoon (Usa) - (34 milioni, patrimonio netto stimato di 300 milioni). I 34 milioni di Reese Witherspoon nascono tra The Morning Show e i proventi della sua casa di produzione Hello Sunshine, ceduta nel 2021 a una valutazione di 900 milioni di dollari. Attenzione però: quella cifra riguarda l’azienda, non il patrimonio personale, che Celebrity Net Worth stima in 300 milioni. Gal Gadot (Israele) - (31 milioni, patrimonio netto stimato di 50 milioni). L’israeliana incassa 31 milioni grazie ai ruoli d’azione da 10 milioni a film in franchise come Wonder Woman e Red Notice, cui affianca una propria società di produzione. Jennifer Lawrence (Usa) - (28 milioni, patrimonio netto stimato di 160 milioni). Chiude la top ten Jennifer Lawrence con 28 milioni, un cachet stabile tra i 15 e i 20 milioni a film e un record di 25 milioni per una commedia. Nel 2026 torna con Die, My Love, mentre il suo patrimonio poggia ancora sul successo della saga di Hunger Games.

*Cifre in dollari

Una classifica dinamica e che dice poco sugli incassi attuali

Sarebbe così Scarlett Johansson l’attrice più pagata al mondo nel 2026, con un incasso stimato di circa 56 milioni di dollari: alle sue spalle due profili molto diversi come Margot Robbie, sempre più imprenditrice, e Sofia Vergara, ormai un marchio televisivo a sé.

Un capitolo a parte merita il box office, che non sempre coincide con il cachet. Sul fronte degli incassi, infatti, nel 2026 è Zendaya l’attrice che ha fatto guadagnare di più le sale: i suoi film hanno incassato quasi 1,8 miliardi di dollari nel mondo, trainati da Spider-Man: Brand New Day, aperto con 927 milioni di dollari globali e con un weekend d’esordio da 355 milioni negli Stati Uniti, la seconda migliore apertura di sempre in Nord America. All’attivo anche i ruoli in The Odyssey di Christopher Nolan e in The Drama, in quello che è a tutti gli effetti l’anno più ricco della sua carriera al botteghino.

Le tendenze che guidano i guadagni: streaming e ruoli ben oltre la recitazione

Dietro le cifre della classifica ci sono alcune dinamiche ormai strutturali. La prima è lo streaming, che paga più che mai: Netflix, Apple TV+, Amazon Prime Video, Disney+ e HBO Max continuano a investire cifre enormi in contenuti costruiti attorno alle star, spingendo verso l’alto i compensi delle serie di prestigio. La seconda è la proprietà di società di produzione, che genera ricavi ricorrenti e crea ricchezza di lungo periodo, come dimostrano i casi di Reese Witherspoon e Margot Robbie. A questo si aggiungono le partnership con il lusso - moda, gioielli, beauty - in piena espansione, un fenomeno che riguarda anche gli uomini, da Timothée Chalamet in giù, e la crescente capacità di monetizzare i social attraverso sponsorizzazioni e collaborazioni dirette. Il filo conduttore è uno solo: l’imprenditoria sta ridisegnando Hollywood, e molte delle attrici più pagate sono oggi fondatrici e investitrici tanto quanto interpreti.

Il ranking aggiornato racconta insomma di un’industria in cui il successo non si misura più soltanto sugli incassi al botteghino. Da Scarlett Johansson a Margot Robbie, da Zendaya a Reese Witherspoon, le protagoniste del cinema hanno costruito marchi personali che combinano recitazione, produzione, streaming, endorsement e investimenti. È un cambiamento profondo negli equilibri di Hollywood, dove possedere un’azienda e muoversi bene sui mercati può fruttare quanto e più di un ruolo da protagonista.