A 30 anni appena compiuti, Timothée Chalamet può già vantare ben tre candidature come miglior attore agli Oscar e la vittoria di un Golden Globe (nel 2026 per Marty Supreme). Nonostante la sua giovane carriera, è già uno dei volti più riconoscibili e acclamati del cinema mondiale, con tanto di fan, sponsor e case di produzione ai suoi piedi. E non solo, perché il brand di fragranze ānti Parfum ha anche imbottigliato letteralmente l’odore delle sue ascelle.

Insomma, parliamo di un vero e proprio fenomeno moderno, capace di scomodare masse di fan e critica, con quel suo volto da snob francese che, invece, si dimostra incredibilmente pulito e riuscito in sala. E il conto in banca già canta milioni, decine di milioni, tra cachet stellari, partnership e un brand nato giovane ma sempre più fiorente.

E anche la vita privata va a gonfie vele. Dal 2023 ha una relazione con Kylie Jenner, ex donna più seguita dei social (superata da Selena Gomez), che vanta un patrimonio shock da oltre 700 milioni. La coppia, non a caso, è una delle più ricche di Hollywood, con i paparazzi - e le testate scandalistiche - che fanno a gara per qualche scatto in più.

Ma quanto vale tutta questa ricchezza? Facciamo i conti in tasca a Timothée Chalamet.

leggi anche I più ricchi di Instagram in Italia e nel mondo, la classifica 2026

Chi è Timothée Chalamet e perché è così famoso

Nato a New York nel 1995, cresciuto tra Manhattan e le estati francesi, Timothée Chalamet è la perfetta summa tra formazione europea e ambizione hollywoodiana. Dopo i primi passi tra serie TV e piccoli ruoli – incluso un passaggio in Homeland – il salto vero arriva nel 2017 con Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino. Qui interpreta Elio Perlman, ruolo che gli vale una candidatura agli Oscar a soli 22 anni, rendendolo uno dei più giovani nominati della storia.

Da lì, la traiettoria è una crescita continua e chirurgica: cinema indipendente di qualità come Lady Bird e Beautiful Boy, fino al consolidamento mainstream con blockbuster come Dune e il suo sequel, che lo consacrano come volto globale. Parallelamente, dimostra versatilità totale passando dal musical fantasy Wonka al biopic musicale A Complete Unknown (dedicata a Bob Dylan), che gli regala un’altra candidatura agli Oscar.

Il 2025 segna poi un punto di maturità artistica con Marty Supreme, performance che gli vale Golden Globe e Critics Choice Award. Nel frattempo, il suo status di icona fashion e presenza fissa al Met Gala lo rende uno dei pochi attori capaci di dominare contemporaneamente cinema, moda e cultura pop. E, soprattutto, uno dei pochi dell’ultima generazione a mettere d’accordo (quasi) tutti.

Il patrimonio di Timothée Chalamet: ecco quanto guadagna

Il patrimonio di Timothée Chalamet è stimato intorno ai 25 milioni di dollari, pari a circa 21,25 milioni di euro al cambio attuale. Una cifra già importante ma in piena crescita grazie a una carriera che sta entrando ora nella sua fase più remunerativa.

I cachet raccontano bene l’evoluzione: per Wonka ha incassato circa 9 milioni di dollari (circa 7,65 milioni di euro), il compenso più alto della sua carriera fino a oggi. A questi si aggiungono guadagni da blockbuster come Dune, contratti pubblicitari e collaborazioni nel mondo fashion, dove è considerato uno degli uomini più influenti del settore.

Sul fronte immobiliare, nel 2022 ha investito 11 milioni di dollari (circa 9,35 milioni di euro) per una villa di lusso a Beverly Hills: una proprietà da oltre mezzo ettaro con piscina, campo da tennis e spazi esclusivi che raccontano il passaggio definitivo allo status di star di prima fascia.

Ma è nella dimensione “di coppia” che i numeri diventano davvero impressionanti. La relazione con Kylie Jenner porta il patrimonio combinato a una cifra stimata tra 725 e 775 milioni di dollari, ovvero circa 650 milioni di euro. Un’unione che, oltre al gossip, rappresenta uno degli incroci economici più potenti dello show business. Chi li fermerà?