Quanto guadagna Vasco Rossi? Patrimonio e cachet del cantante

Quanto guadagna Vasco Rossi? Domanda sempre attuale visto che stiamo parlando di una sorta di mito del rock italiano, capace di infiammare ancora il suo eterogeneo pubblico nonostante le settantatré primavere sulle spalle.

Vasco Rossi ha pubblicano il suo album d’esordio nel 1977, con il successo che è arrivato negli anni ’80 grazie ad alcuni album come Bollicine diventati subito un cult.

Il Blasco però non è solo un artista capace di vendere oltre 40 milioni di dischi durante la sua carriera, ma anche il simbolo di una generazione riuscendo al tempo stesso a conquistare anche le nuove generazioni.

Nel 2017 ha celebrato i suoi 40 anni di carriera con l’evento “Modena Park” al quale hanno assistito ben 225.000 spettatori, risultando essere il più grande concerto a pagamento mai tenuto da un singolo artista.

Una domanda allora sorge spontanea: quanto guadagna Vasco Rossi per ogni concerto? Gli eventi live sono una voce importante per quanto riguarda gli incassi di un musicista, ma non vanno trascurate altre voci come i diritti d’autore, le nuove piattaforme e gli investimenti privati.

Proviamo allora a fare i conti in tasca al rocker di Zocca per capire a quanto ammonta il patrimonio di Vasco Rossi, dando uno sguardo anche alle sue società e al modo in cui ha investito i suoi soldi.

Il patrimonio di Vasco Rossi A differenza di calciatori o manager i cui guadagni sono facilmente calcolabili visto che i loro stipendi - molto spesso - sono pubblici, nel mondo nella musica tutto diventa più complesso. Come abbiamo detto, Vasco Rossi in oltre quarant’anni di carriera ha venduto milioni di dischi, realizzato tanti tour da record e guadagnato tanto anche grazie ai diritti d’autore e attività varie. In rete si legge così che il patrimonio di Vasco Rossi sarebbe pari a 200 milioni d’euro, ma alcune stime fatte da siti stranieri ipotizzano per l’artista un conto in banca di circa 150 milioni di dollari. leggi anche Controlla se hai queste musicassette italiane perché valgono più di 1.000 euro

Quanto guadagna Vasco Rossi a concerto Durante la sua straordinaria carriera Vasco Rossi ha tenuto circa 800 concerti, per un totale di 13 milioni di biglietti venduti sommando tutti i suoi appuntamenti live. Come detto l’evento “Modena Park” ha battuto il record mondiale di spettatori paganti a un concerto solista con 225.173 biglietti emessi per un incasso pari a 13 milioni e un giro d’affari di 36 milioni tra vendita biglietti, diritti per la trasmissione, merchandising, raccolta pubblicitaria, diritti per cibo e bevande. Nel 2022 il tour “Vasco Live” ha avuto 11 date in totale fatturando 46 milioni di euro, mentre il Sole 24 Ore ha parlato di un indotto pari a 165 milioni. Anche in questo caso però non è possibile stabilire quanto incassa Vasco Rossi a concerto, visto che questo dipende dai vari accordi sottoscritti e alle voci di spesa. leggi anche I vinili italiani più rari e ricercati dai collezionisti. Questi valgono più di 2.000 euro

Quanto guadagna Vasco Rossi dai diritti d’autore Stando ai dati del 2013, Vasco Rossi sarebbe tra i primi 5 artisti a incassare di più dalla SIAE con un guadagno annuo per diritti d’autore pari a 1,6 milioni di euro. Al vertice della classifica Michele Guardì, autore e regista di programmi come Uno Mattina, seguito da un testa a testa tra Ligabue e lo stesso Vasco Rossi. Questi guadagni derivano dalla riproduzione pubblica delle sue canzoni: radio, TV, streaming, concerti, locali, pubblicità e così via, ma le entrate derivanti dai diritti d’autore possono variare nel tempo. Inoltre Vasco Rossi con oltre 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify genera entrate significative anche dalle piattaforme di streaming musicale. Secondo un calcolo fatto da Avvenire, Vasco solo con il brano Sally ha accumulato oltre 44 milioni di ascolti su Spotify, generando circa 141.000 euro in royalties. leggi anche Che canzone è questa? Le 10 migliori app per riconoscere canzoni