Quanto guadagna Zendaya? Patrimonio e cachet della star di Hollywood

C’è un momento preciso in cui un’attrice smette di essere una promessa e diventa, semplicemente, il volto della stagione. Per Zendaya quel momento è adesso. Nell’estate del 2026 la 29enne di Oakland si ritrova contemporaneamente in due dei titoli più pesanti del calendario hollywoodiano: Spider-Man: Brand New Day, uscito nelle sale nordamericane il 31 luglio, e The Odyssey di Christopher Nolan, in programmazione dal 17 luglio. Due kolossal, un solo nome in cartellone.

E come se non bastasse, c’è la vita privata a moltiplicare i riflettori: la relazione - diventata matrimonio - con Tom Holland, il suo compagno di set nel filone Marvel, forma una delle coppie più chiacchierate e seguite del cinema mondiale. Insomma, tra box office da record e gossip, Zendaya è l’attrice del momento. Ma dietro le luci della ribalta c’è anche una domanda molto più concreta che continua a interessare i fan: quanto guadagna davvero? E quanto vale, a conti fatti, il suo “impero”?

Chi è Zendaya? Una giovane carriera già ricca di titoli (e di successi)

Zendaya Maree Stoermer Coleman, nata a Oakland il 1° settembre 1996, ha costruito in poco più di un decennio una carriera che molti veterani si sognano. Il debutto è baby: modella e ballerina da bambina, poi il trampolino Disney Channel con le sitcom Shake It Up (2010-2013) e K.C. Undercover (2015-2018), quest’ultima anche prodotta da lei. Ma la svolta arriva con Euphoria, la serie HBO in cui interpreta Rue Bennett, adolescente segnata dalla dipendenza. Un ruolo che le vale due Primetime Emmy Awards come miglior attrice protagonista in una serie drammatica, diventando la più giovane di sempre a trionfare nella categoria, oltre a un Golden Globe. Nel 2022 il Time l’ha inserita tra le 100 personalità più influenti al mondo.

Parallelamente esplode la carriera cinematografica. L’esordio è nei panni di MJ in Spider-Man: Homecoming (2017), personaggio ripreso in Far From Home (2019), No Way Home (2021) e Brand New Day (2026). In mezzo, una filmografia di prestigio assoluto: il musical The Greatest Showman (2017), la trilogia di Dune firmata Denis Villeneuve (2021-2026), l’intenso Malcolm & Marie (2021) e soprattutto Challengers (2024), il film sportivo di Luca Guadagnino che le regala consensi di critica e, come vedremo, il suo assegno più ricco. Fino ai due assi calati nel 2026, The Odyssey di Nolan e la nuova avventura Marvel. Zendaya è diventata un “marchio che incassa”, vince premi e sposta pubblico.

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Quanto guadagna Zendaya, tra cachet noti e un patrimonio da urlo

Il patrimonio netto di Zendaya nel 2026 è stimato in 40 milioni di dollari, secondo Celebrity Net Worth, con altre testate che oscillano tra i 30 e i 50 milioni a seconda di come si contabilizzano gli accordi pubblicitari. Applicando il cambio euro/dollaro (circa 1,15 al 4 agosto 2026), si parla di quasi 35 milioni di euro. Una cifra cresciuta di circa otto volte dal 2020 a oggi.

Il motore, ovviamente, resta la recitazione. Per Euphoria percepirebbe 1 milione di dollari a episodio (poco meno di 870mila euro), un salto notevole dai circa 300mila dollari della prima stagione, aumento negoziato una volta diventata volto globale. Sul grande schermo l’incasso singolo più ricco arriva da Challengers, per il quale avrebbe intascato circa 10 milioni di dollari (oltre 8,7 milioni di euro), cifra analoga a quella riconosciutale per Spider-Man: No Way Home una volta conteggiati i bonus.

Ma il vero acceleratore è fuori dal set. Zendaya è ambasciatrice di alcuni tra i marchi di lusso più iconici - Louis Vuitton, Lancôme, Bulgari e Valentino - a cui si aggiunge la partnership con il brand sportivo On. Contratti che, per i profili di primissima fascia, possono valere diversi milioni di dollari all’anno ciascuno, arrivando talvolta a superare gli stessi cachet cinematografici. C’è poi un tassello ulteriore e non scontato, considerata la giovane età. il ruolo di produttrice. Con Challengers Zendaya è passata da talento ingaggiato a soggetto con una quota sul risultato, dove tendono ad accumularsi ricchezza reale e residuals di lungo periodo. Un salto di categoria che spiega perché la sua traiettoria punti dritta verso l’alto.

Zendaya e Tom Holland: qual è il patrimonio di coppia?

La loro è una storia nata sul set e diventata una delle unioni più solide di Hollywood. Zendaya e Tom Holland si sono conosciuti nel 2016 girando Spider-Man: Homecoming, hanno reso pubblica la relazione nel 2021 e, dopo il fidanzamento, si sono sposati in gran segreto: è stato lo stesso Holland a confermare il matrimonio in alcune interviste del 2026. Un sodalizio sentimentale che è anche, di fatto, professionale, visto che i due condividono l’universo Marvel.

E i numeri di coppia sono da capogiro. Il patrimonio complessivo stimato si aggira intorno ai 65 milioni di dollari - circa 56,5 milioni di euro al cambio attuale - con Holland accreditato di un netto di 25 milioni di dollari (poco meno di 22 milioni di euro), secondo Comic Basics. La sua fortuna nasce soprattutto dal decennio nei panni di Peter Parker, arricchito da titoli come The Impossible, The Devil All the Time e Cherry, oltre al lancio del brand di birra analcolica Bero.

Il 2026 li ha incoronati anche al botteghino, quasi in tandem. Spider-Man: Brand New Day ha realizzato 168 milioni di dollari nel solo giorno d’esordio in Nord America, polverizzando il record di apertura domestica detenuto da Avengers: Endgame, con Sony che proietta un weekend attorno ai 325 milioni (fino ai 358 stimati da Variety). The Odyssey, con Holland protagonista, ha chiuso il primo giorno al secondo posto e viaggia verso un totale domestico stimato in circa 395 milioni. Due carriere, un solo tetto, e conti in banca destinati a lievitare ancora, inesorabilmente.