Quanto guadagna Tom Holland grazie al successo in Spider-Man

Spider-Man: Brand New Day, quarto capitolo della saga con Tom Holland protagonista e nono complessivo se si considerano anche i film con Tobey Maguire e Andrew Garfield, ha infranto ogni record.

Nel weekend d’apertura, il film ha incassato complessivamente 927 milioni di dollari, diventando il secondo miglior debutto mondiale di sempre, dietro solamente ad Avengers: Endgame, nonché il miglior risultato in assoluto nella storia di Sony Pictures.

Spostando però l’attenzione dal film al suo protagonista, come è cambiato il guadagno di Tom Holland nel corso dei quattro capitoli della saga? La sua prima apparizione nei panni di Spider-Man risale a Captain America: Civil War, quando i Marvel Studios svelarono il ritorno dell’Uomo Ragno, affidandone il ruolo a Tom Holland. All’epoca l’attore aveva appena vent’anni ed era conosciuto dal grande pubblico soprattutto per la sua partecipazione a Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick, film diretto da Ron Howard nel 2015.

Da allora, la carriera di Tom Holland è cresciuta notevolmente, tanto da portarlo a recitare in un altro film campione d’incassi del 2026, L’Odissea di Christopher Nolan, accumulando diversi successi e, inevitabilmente, guadagni sempre più elevati.

Ma quanto è cresciuto il patrimonio di Tom Holland grazie a Spider-Man? Scopriamolo, fermo restando che il set gli ha permesso anche di trovare l’amore, visto il legame con Zendaya, la sua MJ sul grande schermo, culminato in un matrimonio che, tuttavia, non è mai stato ufficialmente confermato dalle parti.

Chi è Tom Holland, da ragazzo insicuro al nuovo Spider-Man

A differenza di quello che si potrebbe credere, Tom Holland fin da piccolo ha combattuto con la propria insicurezza, che non gli ha impedito di raggiungere in pochissimo il successo mondiale.

Nato il 1 giugno 1996 a Londra, nel quartiere Kingston upon Thames, Thomas Stanley Holland, è fin da subito uno studente modello, frequenta la Wimbledon College, dove inizia a ballare hip hop, in seguito si iscrive alla BRIT School for Performing Arts and Digital.

È proprio qui che durante un’esibizione scolastica, viene notato dalla coreografa Lynne Page, che, dopo diversi audizioni permette ad Holland di debuttare a teatro nel 2008 in Billy Elliot The Musical nei panni di Michael, il migliore amico del protagonista.

Fin da subito viene notato e lodato dalla critica sia per la danza che per la recitazione. Al ritorno dal tour però Holland decide di aprirsi un’altra strada: quella cinematografica.

Ottiene il ruolo come Lucas Bennett in The Impossible (2012), film drammatico ispirato allo tsunami del 2004 nell’Oceano Indiano, dove ottiene il ruolo di coprotagonista. Elogiato ancora una volta dalla critica Tom si vede riconosciuto il premio del’Empire Award come Miglior attore emergente.

L’avventura nel mondo del cinema continua per il giovane attore brittanico che nel 2015 ottiene un nuovo ruolo da coprotagonista in Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick di Ron Howard, nel quale interpreta il marinaio Thomas Nickerson, anche qui Holland si distingue, ricevendo una nomina agli Young Artist Award nel 2016.

È proprio in quest’anno che Tom viene scelto per interpretare il nuovo Spider-Man nella Marvel Cinematic Universe. Debutta per la prima volta in Captain America: Civil War, l’anno seguente esce Spider-Man: Homecoming (2017), primo capitolo della trilogia. Da Spider-Man, Holland riceve numerosi riconoscimenti e da qui la sua fama non ha fatto altro che a crescere, come le offerte e gli stipendi che ha ricevuto.

Quanto ha guadagnato Tom Holland grazie al successo di Spider-Man

Come prima cosa, è bene chiarire che non esistono cifre ufficiali su quanto ha guadagnato Tom Holland grazie a Spider-Man, visto che i contratti restano strettamente riservati. Gli addetti ai lavori hanno comunque provato a fare qualche conto e possiamo presumere che le stime circolate sulla stampa non siano particolarmente distanti dalla realtà.

Iniziamo dalla prima partecipazione di Tom Holland in Captain America: Civil War: un debutto di pochi minuti che gli avrebbe fruttato circa 250 mila dollari. Il primo vero salto arriva però nel 2017 con Spider-Man: Homecoming, per il quale l’attore avrebbe ricevuto un compenso base di 500 mila dollari, salito fino a circa 1,5 milioni grazie ai bonus legati al successo del film.

La crescita è stata poi molto rapida. Per Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, nei quali è tornato a indossare i panni dell’Uomo Ragno, Tom Holland avrebbe guadagnato circa 3 milioni di dollari per ciascun film.

Il cachet sarebbe poi aumentato fino a 4 milioni per Spider-Man: Far From Home, distribuito nel 2019.

Ancora più elevato il compenso ricevuto per Spider-Man: No Way Home. Secondo le stime maggiormente diffuse, Holland avrebbe guadagnato circa 10 milioni di dollari, per quanto alcune ricostruzioni indichino cifre differenti, leggeremente più basse.

Arriviamo così a Spider-Man: Brand New Day, il film che dovrebbe aver garantito a Tom Holland il compenso più alto della sua esperienza nel Marvel Cinematic Universe. Le stime parlano di un cachet compreso tra 15 e 20 milioni di dollari, mentre altre ricostruzioni si spingono fino a 25 milioni, senza considerare gli eventuali bonus collegati agli incassi.

Sommando tutte le sue apparizioni nei panni di Spider-Man, comprese quelle nei film degli Avengers, Tom Holland potrebbe quindi aver guadagnato complessivamente tra i 37 e i 42 milioni di dollari.

Una cifra che potrebbe essere persino più alta qualora fossero previsti ulteriori premi legati ai risultati al botteghino e alla quale vanno aggiunti i compensi percepiti per gli altri film. Nel complesso, quindi, Tom Holland potrebbe aver incassato durante la sua carriera più di 50 milioni di dollari lordi (basti pensare, ad esempio, che per L’Odissea di Christopher Nolan avrebbe guadagnato circa 3 milioni di dollari). Una valutazione che, ribadiamo, è meramente approssimativa.