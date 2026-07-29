Quanto guadagna Jared Leto, il musicista e attore premio Oscar accusato di molestie sessuali

C’è un volto pubblico fatto di premi, palchi e trasformazioni fisiche estreme. E poi c’è quello che, secondo dieci donne, sarebbe rimasto per anni nell’ombra. A far esplodere il caso è «Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret», il documentario della BBC andato in onda in questi giorni su BBC iPlayer, in cui dieci donne raccontano i loro incontri con l’attore e musicista tra il 2002 e il 2016. Nove di loro parlano pubblicamente per la prima volta. Quattro accusano Leto di condotta sessuale criminale, per fatti che sarebbero avvenuti quando erano tutte adolescenti e lui aveva tra i trenta e i quarant’anni.

I racconti sono pesanti: un presunto abuso in un motel di Las Vegas ai danni di una diciassettenne, una minaccia di violenza sessuale rivolta a una diciannovenne, un rapporto con una diciassettenne in California - dove l’età del consenso è 18 anni e la fattispecie configurerebbe lo statutory rape - e telefonate a sfondo sessuale a ragazze di 16 anni. La BBC dichiara di aver riscontrato parte delle testimonianze con amici e familiari e di aver visionato foto e messaggi coerenti con i racconti.

Leto, oggi 54 anni, non ha risposto alle ripetute richieste di commento dell’emittente. Non è la prima volta: nel giugno 2025 i suoi legali avevano «espressamente» negato accuse analoghe raccolte da Air Mail. Al momento non risultano procedimenti giudiziari aperti e le accuse restano tali, non verificate in tribunale. Ma l’ombra si allunga proprio mentre l’attore torna al centro della scena con «Tron: Ares».

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Chi è Jared Leto? La carriera e i successi tra cinema e musica

Prima di essere un big nome al centro di uno scandalo, Jared Leto è stato per trent’anni un camaleonte. Nato il 26 dicembre 1971 a Bossier City, in Louisiana, cresciuto tra continui traslochi da una madre che ne aveva stimolato la vena artistica, arriva a Los Angeles nel 1992. Il colpo di fulmine col grande pubblico è del 1994: interpreta Jordan Catalano nella serie cult My So-Called Life, ruolo che lo consacra idolo di una generazione.

Da lì, una carriera costruita sul rischio e sulla metamorfosi. Recita in Fight Club (1999), American Psycho (2000) e soprattutto in Requiem for a Dream (2000), dove dimagrisce drasticamente per il ruolo del tossicodipendente Harry. La vetta arriva con Dallas Buyers Club (2013): la sua Rayon, donna transgender malata di AIDS, gli vale l’Oscar come miglior attore non protagonista nel 2014, insieme a Golden Globe e Screen Actors Guild Award.

Negli anni successivi si cala nei panni dei villain più iconici: il Joker in Suicide Squad (2016), lo spietato Niander Wallace in Blade Runner 2049 (2017), l’eccentrico Paolo Gucci in House of Gucci (2021) accanto a Lady Gaga e Al Pacino, fino al Morbius Marvel (2022) e alla serie WeCrashed. Nel 2025 torna protagonista nel blockbuster Tron: Ares.

Ma Leto è artista a doppio binario. Dal 1998 è frontman e principale autore dei Thirty Seconds to Mars, band fondata col fratello Shannon. Dopo l’esordio del 2002 arrivano A Beautiful Lie (2005) e This Is War (2009): oltre 15 milioni di album venduti, diversi dischi di platino certificati RIAA e due MTV Video Music Award come miglior video rock per «Kings and Queens» e «Up in the Air», diretti dallo stesso Leto.

Quanto guadagna Jared Leto? Patrimonio e incassi

Qui il quadro si fa curioso, perché le stime non concordano. La scheda aggiornata di Celebrity Net Worth (dicembre 2025) fissa il patrimonio di Leto a 14 milioni di dollari, precisando che l’attore avrebbe donato in beneficenza una parte consistente della propria ricchezza. Numerose testate - tra cui TheRichest, FandomWire e la spagnola Marca - continuano però a citare una cifra ben più alta, 90 milioni di dollari, che era peraltro la valutazione storica dello stesso Celebrity Net Worth fino al 2024. Insomma, una stima rivista drasticamente al ribasso, su cui manca una versione univoca.

Al di là del totale, le fonti di reddito sono chiare e stratificate. Il cinema gli ha garantito cachet milionari, come quello incassato per il Joker di Suicide Squad, cui si sono aggiunti i compensi per Blade Runner 2049 e House of Gucci. La musica ha fatto il resto: tour mondiali nei palazzetti, vendite, merchandising e royalties di streaming che i Thirty Seconds to Mars generano da oltre vent’anni.

Poi c’è il Leto imprenditore, forse la sorpresa più grande. Ha fondato la società di social media management The Hive e il servizio di streaming VyRT, ma soprattutto ha investito da pioniere in colossi come Reddit e Robinhood, oltre che nella compagnia aerea Surf Air. Tra le mosse più recenti, l’investimento in Pika, startup di generazione video basata sull’intelligenza artificiale.

Non manca il mattone: nel 2015 ha acquistato per 5 milioni di dollari una tenuta a Laurel Canyon, l’ex stazione militare Lookout Mountain Air Force Station, con otto camere da letto e dodici bagni. In precedenza aveva comprato una casa sulle Hollywood Hills per 1,65 milioni nel 2006, rivendendola a 2,05 milioni nel 2017. Il tutto sostenuto da uno stile di vita vegano e «monastico» che, ironia della sorte, gli era valso il titolo PETA di Sexiest Vegetarian nel 2014.