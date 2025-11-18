Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Andrai a votare al referendum sulla giustizia? Il sondaggio

Redazione

18 Novembre 2025 - 14:25

Un referendum destinato a cambiare la giustizia divide politica e opinione pubblica: e tu andrai a votare nel 2026? Il sondaggio di Money.it

Andrai a votare al referendum sulla giustizia? Il sondaggio

Seguici su

Andrai a votare al referendum sulla giustizia nel 2026?
E’ questo il sondaggio con cui Money.it propone ai suoi lettori per misurare il livello di partecipazione e l’interesse degli italiani verso la consultazione popolare che si terrà nei prossimi mesi.

Andrai a votare al referendum sulla giustizia?

Il referendum, previsto tra marzo e aprile 2026, riguarda la riforma costituzionale approvata dal Parlamento che introduce cambiamenti significativi nel funzionamento della magistratura. La proposta prevede la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, un nuovo assetto del Consiglio Superiore della Magistratura e la creazione di un’Alta Corte Disciplinare incaricata di giudicare i comportamenti dei magistrati. Essendo un referendum confermativo, non è previsto alcun quorum, e questo rende il ruolo dell’affluenza particolarmente rilevante, poiché il risultato dipenderà esclusivamente da chi sceglierà di recarsi alle urne.

Il confronto politico si sta sviluppando attorno a due visioni contrapposte. I favorevoli ritengono che la separazione delle carriere possa garantire maggiore imparzialità e trasparenza, rendendo più chiaro il confine tra attività investigativa e giudicante. La riforma del CSM viene interpretata come una risposta alla necessità di ridurre il peso delle correnti e di rafforzare la credibilità dell’organo di autogoverno della magistratura. I contrari, invece, temono che l’impianto complessivo della riforma possa limitare l’indipendenza dei magistrati, alterare l’equilibrio costituzionale tra i poteri dello Stato e creare nuovi spazi di influenza politica, soprattutto attraverso l’Alta Corte Disciplinare.

Il referendum sulla giustizia rappresenta dunque un passaggio istituzionale di grande rilievo, destinato a incidere sulle dinamiche interne alla magistratura e sul rapporto tra potere giudiziario, legislativo ed esecutivo. La sfida principale sarà garantire ai cittadini una comprensione chiara e completa degli effetti della riforma, affinché il voto non sia guidato da slogan o appartenenze politiche, ma da una valutazione consapevole delle implicazioni che questa scelta potrà avere sul futuro del sistema giudiziario italiano.

leggi anche

Referendum sulla giustizia: quando si vota?

Referendum sulla giustizia: quando si vota?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Sondaggi
# Riforma della giustizia
# Referendum
# Nicola Gratteri
# Governo Meloni
# Carlo Nordio

Iscriviti a Money.it

FT logo

Capitalismo dell’innovazione: il miracolo americano è al capolinea?

Mentre l’Europa guarda agli Stati Uniti come modello di successo (…)

18 novembre 2025

Dalla socialità all’isolamento: la parabola discendente dei social media

Mentre le piattaforme si riempiono di contenuti generati dall’IA, gli utenti (…)

14 novembre 2025

Se l’IA decolla, miglioreranno davvero gli standard di vita?

Creare intelligenza al silicio non è l’unico problema da risolvere se (…)

11 novembre 2025

Ecco come ripensare la matematica in economia

Perché la matematica usata nell’economia da decenni ha bisogno di essere (…)

7 novembre 2025

Quando le élite facilitano i populisti

Ecco come il disallineamento tra politici tradizionali e opinione pubblica (…)

4 novembre 2025

La battaglia per la Fed riguarda molto più dei tassi di interesse

La sfida sull’indipendenza della Fed va oltre i tassi di interesse: tra QE, (…)

30 ottobre 2025

SONDAGGIO
Termina il 22/11/2025 Andrai a votare al referendum sulla giustizia?
VOTA ORA

Selezionati per te

Sondaggi politici, a pochi giorni dalle elezioni in Veneto c'è già un vincitore

Politica italiana

Sondaggi politici, a pochi giorni dalle elezioni in Veneto c’è già un vincitore
Risultati elezioni Calabria, la diretta dello spoglio. Occhiuto vincitore, ecco tutti i voti

Politica italiana

Risultati elezioni Calabria, la diretta dello spoglio. Occhiuto vincitore, ecco tutti i voti

Correlato

Riforma della giustizia, bisogna che tutto cambi affinché tutto resti uguale

Attualità

Riforma della giustizia, bisogna che tutto cambi affinché tutto resti uguale