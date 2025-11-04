Abbonati

Riforma della giustizia, bisogna che tutto cambi affinché tutto resti uguale

Lorenza Morello

4 Novembre 2025 - 06:52

Per cambiare davvero il Paese e garantire a tutti una giustizia più giusta, infatti, la prima cosa sarebbe sancire la responsabilità dei magistrati.

Riforma della giustizia, bisogna che tutto cambi affinché tutto resti uguale

La separazione delle carriere ha da sempre diviso il mondo politico e quello giuridico. Le posizioni emerse dopo l’approvazione della riforma del 2025 riflettono un confronto che dura da decenni e che ora, con la prospettiva del referendum confermativo, si sposterà anche sul piano dell’opinione pubblica.

Con la riforma del 2025, l’architettura del potere giudiziario italiano assume un volto inedito, ispirato a un principio di doppia autonomia. L’articolo 104 della Costituzione, nella nuova formulazione, stabilisce che la magistratura è “composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”, e che ciascun Consiglio Superiore opera in modo indipendente. Questo significa che, pur appartenendo a un unico ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, i magistrati giudicanti e requirenti seguiranno percorsi professionali separati, con proprie valutazioni, trasferimenti e progressioni di carriera.

Uno degli elementi più innovativi della riforma approvata il 30 ottobre 2025 è la nascita dell’Alta Corte disciplinare, istituita con il nuovo articolo 105 della Costituzione. Questo organo sostituirà, per quanto riguarda i magistrati ordinari, il sistema disciplinare gestito finora all’interno del Consiglio Superiore della Magistratura, introducendo un meccanismo più indipendente e strutturato. [...]

Money

​ ​

Argomenti

# Riforma della giustizia
# Governo Meloni
# Carlo Nordio

