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Addio alle banconote in Euro (come le conosciamo ora). Ecco da cosa saranno sostituite

Giacomo Astaldi

28 Aprile 2026 - 10:12

La BCE sta preparando nuove banconote in euro e sta facendo progressi sull’euro digitale. Una modernizzazione dei pagamenti è prevista in Europa a partire da quest’anno.

Addio alle banconote in Euro (come le conosciamo ora). Ecco da cosa saranno sostituite

La Banca Centrale Europea (BCE) sta tracciando i contorni di una trasformazione storica che toccherà da vicino le tasche di tutti i cittadini con il suo lavoro su un’importante revisione delle sue banconote in euro per modernizzare l’estetica e migliorare le caratteristiche di sicurezza.

Si tratta di un restyling a prima vista estetico, è vero, ma promette anche di revisionare profondamente del nostro sistema di scambi. Mentre molti temono una scomparsa imminente dei contanti, la realtà delineata da Francoforte ci parla di un’evoluzione e di un’integrazione tra il mondo fisico e quello virtuale, dove le banconote si preparano a cambiare veste senza però uscire di scena.

Un nuovo design sulle banconote in Euro

Il progetto di revisione delle banconote nasce dalla necessità di rendere la moneta un simbolo più vicino all’identità comune dei popoli europei. Dopo anni caratterizzati da elementi architettonici generici come porte e ponti, la BCE intende ora puntare su temi che parlino direttamente alla cultura e alla natura del continente.

Tra le proposte più accreditate spiccano i riferimenti a figure iconiche della nostra storia, con un raggio d’azione che spazia dal genio di Leonardo da Vinci al talento di Maria Callas, passando per i grandi nomi della scienza e della musica. Accanto ai volti storici, si sta valutando l’inserimento di motivi legati alla biodiversità, come fiumi e uccelli, simboli di un’Europa interconnessa che non si ferma ai confini politici ma si riconosce nel proprio patrimonio naturale.

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La parola ai cittadini con una consultazione senza precedenti

Per la prima volta nella storia dell’Unione monetaria, il processo di creazione della valuta non rimane confinato nelle stanze istituzionali, ma si apre alla partecipazione diretta. La BCE ha infatti promosso una consultazione popolare su scala europea, invitando chiunque lo desideri a esprimere un parere sui temi grafici proposti.

Questo meccanismo di democrazia partecipativa serve a consolidare il legame tra la moneta e chi la utilizza quotidianamente, trasformando l’euro in una proprietà collettiva e condivisa. La decisione definitiva sul design sarà il frutto di questo ascolto collettivo, garantendo così una maggiore legittimità sociale alla nuova serie di biglietti.

Cosa succederà alle vecchie banconote?

È fondamentale rassicurare i nostri lettori. Il passaggio alle nuove emissioni sarà estremamente graduale e non comporterà alcuna perdita di valore per i contanti attualmente in circolazione. L’introduzione delle nuove banconote seguirà un calendario di scadenze progressivo, durante il quale i vecchi contanti manterranno il loro corso legale e continueranno a essere accettati per i pagamenti quotidiani.

Esiste già un precedente che chiarisce questa strategia, rappresentato dallo stop alla produzione della banconota da 500 euro avvenuto nel 2019. Nonostante non vengano più stampate, quelle esistenti conservano intatto il loro valore e possono essere scambiate presso le banche centrali nazionali senza limiti di tempo, così da preservare la fiducia dei risparmiatori ed evitare scossoni nell’economia reale.

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Proseguono i lavori sull’Euro Digitale

Parallelamente alla revisione dei contanti fisici, la BCE sta accelerando lo sviluppo dell’euro digitale, una vera e propria infrastruttura per il futuro finanziario dell’area euro. Questa versione elettronica della valuta, al contrario di quanto pensano in molti, non nasce per sostituire i metodi di pagamento esistenti, ma per affiancarli in modo complementare.

Si tratterà di moneta legale garantita direttamente dalla banca centrale, pensata per offrire la stessa sicurezza e privacy del contante anche negli acquisti online o nei negozi fisici. Uno degli aspetti più innovativi riguarderà la possibilità di effettuare transazioni offline, garantendo così resilienza al sistema anche in assenza di connessione internet.

Gli euro digitale e la strategia che c’è dietro hanno una valenza che va oltre la semplice comodità pratica, fino a coinvolgere il tema della sovranità monetaria europea. In un mercato dominato da soluzioni di pagamento private e spesso extra-europee, l’euro digitale permetterebbe all’Unione di proteggere l’autonomia del proprio sistema finanziario, favorendo al tempo stesso l’inclusione con servizi di pagamento sicuri anche per quei gruppi sociali che oggi hanno difficoltà ad accedere ai circuiti bancari tradizionali.

Prima di arrivare a una implementazione su larga scala, la BCE condurrà test rigorosi per assicurarsi che ogni ingranaggio di questa nuova architettura monetaria funzioni perfettamente a beneficio di tutti.

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