Cos’è l’euro digitale? Come funzionerà (e quando arriva)

L’Europa è sempre più vicina all’euro digitale, ma cos’è e come funziona?

La Banca Centrale Europea si trova ad affrontare una sfida cruciale: come preservare il ruolo del denaro pubblico in un mondo sempre più senza contanti? La risposta potrebbe essere proprio l’euro digitale, una valuta digitale della banca centrale che funziona come il contante ma, appunto, in formato digitale.

L’introduzione dell’euro digitale potrebbe rappresentare un’evoluzione significativa nel sistema finanziario europeo. Con l’uso del contante nell’eurozona in rapido declino, la dipendenza dai metodi di pagamento digitali, spesso controllati da società extraeuropee, è in aumento. Questo sviluppo solleva interrogativi sulla sovranità finanziaria e sul ruolo effettivo della BCE in tale contesto.

Cosa sapere sull’euro digitale, in breve L’euro digitale è ancora solo una bozza di progetto .

. Non è una criptovaluta , non ha nulla a che fare con Bitcoin & Co. e non sarà basata sulla blockchain, anche se recenti indiscrezioni del FT affermano il contrario.

, non ha nulla a che fare con Bitcoin & Co. e non sarà basata sulla blockchain, anche se recenti indiscrezioni del FT affermano il contrario. Permetterebbe di elaborare i pagamenti molto rapidamente , ma non più velocemente, poiché si baserebbero sui pagamenti istantanei SEPA o su standard comparabili.

, ma non più velocemente, poiché si baserebbero sui pagamenti istantanei SEPA o su standard comparabili. Attualmente il disegno di legge prevede un limite, ovvero un limite massimo di detenzione nel portafoglio per l’euro digitale, ma l’importo di 3.000 euro non è mai stato confermato ufficialmente.

nel portafoglio per l’euro digitale, ma l’importo di 3.000 euro non è mai stato confermato ufficialmente. Non è a prova di furto e, come qualsiasi metodo di pagamento digitale, può potenzialmente diventare bersaglio di frodi o attacchi informatici .

. Non è progettato per pagamenti automatici machine-to-machine (pagamenti M2M).

Non semplifica i processi di pagamento esistenti, ma crea un’infrastruttura di pagamento separata.

Non è ancora stato testato.

Se confermato, non sarà comunque disponibile per i cittadini dell’area euro prima del 2029.

Cos’è l’euro digitale? L’euro digitale ha l’obiettivo, almeno sulla carta, di portare i vantaggi del contante nell’era digitale. Si tratterebbe di un’infrastruttura pubblica gratuita, ampiamente disponibile e neutrale. A differenza della maggior parte degli attuali metodi di pagamento digitali, elaborati tramite reti private, l’euro digitale garantirebbe la completa privacy per i pagamenti offline e un elevato livello di riservatezza per le transazioni online. A seguito di un’analisi approfondita, il Consiglio direttivo della BCE ha deciso nell’ottobre 2023 di proseguire nello sviluppo dell’euro digitale. L’attuale fase preparatoria è ancora in corso e una decisione sul potenziale lancio è prevista al più presto entro la fine del 2025. Prima di allora, tuttavia, devono ancora essere chiarite le condizioni quadro giuridiche: il Consiglio europeo e il Parlamento europeo devono adottare un regolamento dell’Unione europea (UE), ovvero una base giuridica. Solo allora il Consiglio direttivo della BCE potrà prendere una decisione definitiva sulla sua introduzione. Pertanto, nulla è ancora definitivo. La Commissione UE ha presentato un progetto di legge nel giugno 2023, con cui spiega anche perché la moneta digitale della banca centrale è necessaria in Europa: «La ragione principale per (...) creare l’euro digitale è che la moneta della banca centrale in forma fisica, ovvero il contante, da sola non è sufficiente a sostenere l’economia europea nell’era digitale». Oltre 100 banche centrali in tutto il mondo stanno lavorando alla moneta digitale. La BCE teme che, senza una soluzione in euro, altre valute digitali e le cosiddette stablecoin (criptovalute con valori stabili ancorate a valute flat) domineranno il mercato. Con l’euro digitale, la BCE intende creare un’alternativa europea ai pagamenti attualmente elaborati da fornitori statunitensi come Visa, Mastercard, Apple e PayPal, riducendo così la dipendenza da soluzioni extraeuropee.

I vantaggi dell’euro digitale Un altro vantaggio dell’euro digitale risiederebbe nella sua indipendenza dalle istituzioni private. Senza un’opzione di pagamento digitale pubblica, la BCE potrebbe perdere il controllo sul flusso di denaro all’interno dell’economia. L’euro digitale garantirebbe che la moneta della banca centrale rimanga rilevante non solo in teoria, ma anche nella vita di tutti i giorni, che si tratti di acquisti online, pagamenti a un amico o acquisti di generi alimentari. L’introduzione dell’euro digitale potrebbe anche rafforzare la competitività e l’innovazione nei pagamenti europei. Potrebbe stabilire nuovi standard per commercianti e fornitori di servizi di pagamento, rafforzando il loro potere negoziale sulle commissioni e promuovendo la concorrenza. Inoltre, l’euro digitale potrebbe funzionare anche offline, offrendo un metodo di pagamento sicuro in caso di emergenze come calamità naturali o interruzioni di corrente.

Quando arriva l’euro digitale? La BCE è attualmente nella fase preparatoria. Al momento la fine dei confronti sulla realizzazione dell’euro digitale è prevista a ottobre 2025. Successivamente, il Consiglio direttivo deciderà se proseguire con il progetto, il cui sviluppo dovrebbe durare dai due ai tre anni. Un lasso di tempo realistico per il lancio dell’euro digitale è compreso tra il 2027 e il 2029. Sebbene l’euro digitale non intenda sfidare il predominio del dollaro statunitense, potrebbe comunque rafforzare la posizione dell’euro in Europa. La BCE sottolinea che l’euro digitale è concepito come strumento di pagamento al dettaglio, non come riserva globale. Ciononostante, potrebbe contribuire a garantire la sovranità finanziaria dell’Europa e a ridurre la dipendenza dai fornitori di servizi di pagamento extraeuropei.